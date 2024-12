Dakar 2025, la lista dei principali equipaggi iscritti alla 47° edizione

Il 3 gennaio prossimo dalla località araba di Bisha è fissata la partenza dell'edizione numero 47 del Raid Dakar, la leggendaria corsa nel deserto che si disputa tutta in Arabia Saudita per la sesta volta nella storia. Dacia, Toyota, Mini e Ford saranno le case coinvolte nella sfida tra auto, lo scorso anno appannaggio dell'Audi di Carlos Sainz e Lucas Cruz, ritiratasi dal Rally Raid. I campioni in carica saranno comunque in gara con la Ford (Ford Raptor) così come nelle moto lo statunitense Ricky Brabec su Honda cercherà di difendere il successo del 2024 dagli assalti dei piloti di Hero, KTM e Sherco. Di seguito le entry list delle due categorie principali della Dakar 2025

VEDI ANCHE

Dakar 2025, Dacia Sandriders

Entry List Dakar 2025 - Principali iscritti Auto

N. Pilota Nazionalità Copilota Nazionalità Scuderia Auto 200 Nasser Al-Attiyah Qatar Edouard Boulanger Francia The Dacia Sandriders Dacia Sandrider 201 Yazeed Al-Rajhi Arabia Saudita Timo Gottschalk Germania Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive 202 Guerlain Chicherit Francia Alex Winocq Francia X-raid Mini JCW Team Mini JCW Rally 3.0L 203 Lucas Moraes Brasile Armand Monleón Spagna Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux 204 Seth Quintero Stati Uniti Dennis Zenz Germania Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux 205 Guy Botterill Sud Africa Dennis Murphy Sud Africa Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux IMT EVO 206 Giniel de Villiers Sud Africa Dirk von Zitzewitz Germania Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux IMT EVO 210 Rokas Baciuška Lituania Oriol Mena Spagna Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive 211 Henk Lategan Sud Africa Brett Cummings Sud Africa Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux IMT EVO 212 Cristina Gutiérrez Spagna Pablo Moreno Spagna The Dacia Sandriders Dacia Sandrider 216 Juan Yacopini Argentina Daniel Oliveras Spagna Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive 217 Denis Krotov Kyrghizistan Konstantin Žiltsov Russia X-raid Mini JCW Team Mini JCW Rally 3.0L 218 Saood Variawa Sud Africa François Cazalet Francia Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux IMT EVO 219 Sébastien Loeb Francia Fabian Lurquin Belgio The Dacia Sandriders Dacia Sandrider 221 Martin Prokop Cechia Viktor Chytka Cechia Orlen Jipocar Team Ford Raptor 222 Guillaume de Mévius Belgio Mathieu Baumel Francia X-raid Mini JCW Team Mini JCW Rally 3.0L 224 Lionel Baud Francia Lucie Baud Francia X-raid Mini JCW Team Mini JCW Rally 3.0D 225 Carlos Sainz Spagna Lucas Cruz Spagna Ford M-Sport Ford Raptor 226 Mattias Ekström Svezia Emil Bergkvist Svezia Ford M-Sport Ford Raptor 227 Nani Roma Spagna Alex Haro Spagna Ford M-Sport Ford Raptor 228 Mitchell Guthrie Stati Uniti Kellon Walch Stati Uniti Ford M-Sport Ford Raptor 231 Toby Price Australia Sam Sunderland Regno Unito Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive 235 Urvo Männama Estonia Risto Lepik Estonia Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive 240 João Ferreira Portogallo Filipe Palmeiro Portogallo X-raid Mini JCW Team Mini JCW Rally 3.0D 241 Vladas Jurkevičius Lituania Aisvydas Paliukėnas Lituania X-raid Mini JCW Team Mini JCW Rally 3.0L 248 Marcos Moraes Brasile Maykel Justo Brasile Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive Italiani al via 223 Laia Sanz Spagna Maurizio Gerini Italia Century Racing Factory Team Century CR6-T 236 Eugenio Amos Italia Paolo Ceci Italia MD Rallye Sport MD Optimus 260 Agostino Rizzardi Italia Francesca Gasperi Italia Motortecnica Racing Team Century CR6-T

Entry List Dakar 2025 - Principali iscritti Moto

N. Pilota Nazionalità Scuderia Moto 1 Ross Branch Botswana Hero MotoSports Team Rally Hero 450 Rally 4 Daniel Sanders Australia Red Bull KTM Factory Racing KTM 450 Rally Factory 7 Pablo Quintanilla Cile Monster Energy Honda HRC Honda CRF450 Rally 9 Ricky Brabec Stati Uniti Monster Energy Honda HRC Honda CRF450 Rally 10 Skyler Howes Stati Uniti Monster Energy Honda HRC Honda CRF450 Rally 11 José Ignacio Cornejo Cile Hero MotoSports Team Rally Hero 450 Rally 14 Sebastian Bühler Germania Hero MotoSports Team Rally Hero 450 Rally 15 Lorenzo Santolino Spagna Sherco Rally Factory Sherco 450 SEF Rally 19 Rui Gonçalves Portogallo Sherco Rally Factory Sherco 450 SEF Rally 20 Harith Noah India Sherco Rally Factory Sherco 450 SEF Rally 42 Adrien van Beveren Francia Monster Energy Honda HRC Honda CRF450 Rally 47 Kevin Benavides Argentina Red Bull KTM Factory Racing KTM 450 Rally Factory 68 Tosha Schareina Spagna Monster Energy Honda HRC Honda CRF450 Rally 77 Luciano Benavides Argentina Red Bull KTM Factory Racing KTM 450 Rally Factory Italiani al via 29 Paolo Lucci Italia RSmoto Honda Rally Team Honda CRF 450 Rally 36 Tommaso Montanari Italia Fantic Racing Rally Team Fantic XEF 450 Rally 78 Lorenzo Maestroni Italia RSmoto Honda Rally Team Honda CRF 450 Rally 81 Cesare Zacchetti Italia Team Kove Italia Lucky Explorer Kove 450 Rally 82 Andrea Winkler Italia Motoclub Yashica KTM 450 Rally Replica 85 Manuel Lucchese Italia Team Rebel X Husqvarna FR450 Rally 93 Tiziano Interno Italia Rally POV Honda CRF 450 Rally 101 Iader Giraldi Italia Zeranta KTM 450 Rally Replica 117 Ottavio Missoni Italia Team Kove Italia Lucky Explorer Kove 450 Rally