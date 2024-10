Dopo Sainz e Roma, la Ford completa lo squadrone con Ekstrom

La Ford fa sul serio in vista della Dakar 2025, edizione nella quale farà il suo esordio il nuovo Raptor T1+, e completa una formazione di altissimo livello ingaggiando lo svedese Mattias Ekstrom. L'ex pilota DTM, che negli ultimi anni aveva preso parte al mitico rally raid con Audi, ritrova così l'ex compagno di squadra Carlos Sainz, a cui si aggiungono l'altro plurivincitore Nani Roma e il giovane americano Mitch Guthrie Jr per un quartetto che rappresenta un perfetto mix di esperienza e talento.

VITTORIE ED ESPERIENZA Due volte campione del DTM nel primo decennio del millennio e iridato nel Mondiale Rallycross 2016, il 46enne Ekstrom aggiunge ulteriore esperienza alla line-up della Ford, avendo già partecipato a quattro edizioni della Dakar dove ha raccolto quattro vittorie di tappa e il nono posto del 2022 come miglior piazzamento finale: ''Portare Ekström nella famiglia Ford Performance è un grande passo avanti per il nostro programma Dakar - ha dichiarato Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance - Mattias porta con sé una vasta esperienza nel rally e nelle corse fuoristrada e le sue capacità si aggiungono a un team formidabile per il Raptor T1+. La Dakar è una prova senza pari, ma siamo fiduciosi nella nostra formazione''. Matthew Wilson di M-Sport, team manager della squadra che affronterà la Dakar, ha aggiunto: ''Mattias ha dimostrato una velocità e un'abilità fantastiche in tutte le forme di sport motoristici e le sue prestazioni nelle gare fuoristrada non sono state diverse. Non vediamo l'ora di lavorare con lui e il suo copilota Emil, che porteranno con sé una vasta gamma di esperienze''.

Dakar 2025: Ekstrom e il navigatore Bergvist (Ford)

ESORDIO IN MAROCCO Dopo aver lavorato con Audi, Ekstrom si trova dunque ad avere a che fare con il progetto di un altro grande costruttore mondiale ed esordirà al volante del Raptor T1+ al Rally du Maroc in programma questo fine settimana : ''Ford e M-Sport hanno costruito un veicolo che ha un aspetto, un sound e una guida fantastici e abbiamo tutti un'ambizione comune: vincere il Rally Dakar - ha specificato lo svedese - Finora ho fatto quattro tentativi alla Dakar e ora posso dire di avere un po' di esperienza per poter puntare alla vetta. C'è anche molta conoscenza ed esperienza nel team per sostenere l'ambizione, a partire dalla lunga tradizione di sport motoristici di Ford, dalla comprovata esperienza di M-Sport, da una formazione di piloti molto impressionante, da ingegneri intelligenti, tecnici e dal resto del team. Non vedo l'ora di partecipare alla prima uscita competitiva con il Ford Raptor T1+ al Rally du Maroc e in seguito al Rally Dakar. Sono dentro per vincere e spero che avremo anni di grande successo davanti a noi. Farò tutto ciò che è in mio potere per far sì che ciò accada''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/10/2024