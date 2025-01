Dakar Auto, tappa 9: primo successo Al-Attiyah con Dacia, dramma Lategan. Al Rajhi nuovo leader

La tappa 9 della Dakar auto 2025, con partenza a Riyadh e arrivo a Haradh dopo un percorso di 357 km cronometrati, potrebbe essere ricordata quella che avrà riscritto l’esito finale della competizione. A vincere la frazione, regalando così alla Dacia Sandrider il suo primo, storico, successo nel rally-raid più famoso e prestigioso al mondo, è stato infatti Nasser Al-Attiyah. Ma è soprattutto la battuta d’arresto del leader dell’ex leader della generale Henk Lategan a risaltare a fine giornata.

Sound up 🔊⬆️ @AlAttiyahN absolutely tearing it up en route to the Stage 9️⃣ win 🥇🚘🤘#Dakar2025#DakarInSaudipic.twitter.com/asz82DQx8e — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2025

I risultati della tappa 9: storica vittoria Dacia

Al-Attiyah ha completato la frazione in 2 ore, 52 minuti e 59 secondi, distanziando di 2 minuti e 47 secondi il belga Guillaume De Mevius sulla Mini X-Raid. Sul terzo gradino del podio di giornata si è piazzata invece la Toyota Hilux privata di Yazeed Al Rajhi, che diventa a questo punto il grande favorito per la vittoria finale: pur senza particolari acuti velocistici, ma con una grande costanza di rendimento e una gestione priva di inconvenienti, il saudita del team Overdrive è salito al comando della classifica generale scalzando il compagno di marca Lategan.

Dakar Auto 2025: come cambia la classifica generale

L’ex leader della classifica ha infatti vissuto una giornata molto complicata, arrivata proprio all’indomani dellavittoria di tappa che gli aveva permesso di distanziare i principali avversarinella lotta per la vittoria finale, Al Rajhi incluso. Lategan ha infatti chiuso 11° accusando un ritardo di più di 16 minuti dalla vetta, incontrando difficoltà legate a due forature a dei problemi nella navigazione.

A questo punto al comando della classifica c’è quindi il nuovo leader Al Rajhi, che conduce con 7’09” sullo stesso Lategan e con 24’50” sulla Ford Raptor T1+ di Mattias Ekstrom, oggi quarto al traguardo. Segue il vincitore Al-Attiyah su Dacia, che arriva alla vigilia delle ultime e decisive tappe con più di 25 minuti di ritardo ma con la possibilità a questo punto concreta di puntare quantomeno a una posizione sul podio.

Le prossime sfide: ecco le dune del temibile Empty Quarter

Soltanto tre le tappe rimaste in questa edizione della Dakar 2025, con la lotta per il titolo ancora tutt’altro che conclusa e con i primi quattro piloti nella classifica generale racchiusi in soli 25 minuti: un margine che lascia spazio a colpi di scena, che peraltro potrebbero essere dietro a ogni duna di una corsa massacrante come questa. Specie perché il gran finale si svolgerà tra le insidiose dune dell’Empty Quarter, uno dei deserti più impervi al mondo. E che, non a caso, si rivela spesso decisivo per l’esito della gara.

RISULTATI DAKAR AUTO 2025, CLASSIFICA TAPPA 9 RIYADH-HARADH

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 02h 52' 59'' EDOUARD BOULANGER 2 GUILLAUME DE MEVIUS X-RAID MINI JCW TEAM 02h 55' 46'' + 00h 02' 47'' MATHIEU BAUMEL 3 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING 02h 56' 11'' + 00h 03' 12'' TIMO GOTTSCHALK 4 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 02h 57' 47'' + 00h 04' 48'' EMIL BERGKVIST 5 ROKAS BACIUSKA OVERDRIVE RACING 03h 00' 27'' + 00h 07' 28'' ORIOL MENA 6 MITCHELL GUTHRIE FORD M-SPORT 03h 02' 41'' + 00h 09' 42'' KELLON WALCH 7 SIMON VITSE MD RALLYE SPORT 03h 04' 31'' + 00h 11' 32'' MAX DELFINO 8 CRISTINA GUTIERREZ THE DACIA SANDRIDERS 03h 07' 25'' + 00h 14' 26'' PABLO MORENO 9 JOAO FERREIRA X-RAID MINI JCW TEAM 03h 07' 47'' + 00h 14' 48'' FILIPE PALMEIRO 10 MARCELO TIGLIA GASTALDI CENTURY RACING 03h 08' 06'' + 00h 15' 07'' 00h 01' 00'' ADRIEN METGE

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA GENERALE DOPO LA TAPPA 9

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING 45h 06' 54'' 00h 04' 00'' TIMO GOTTSCHALK 2 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING 45h 14' 03'' + 00h 07' 09'' 00h 02' 00'' BRETT CUMMINGS 3 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 45h 31' 44'' + 00h 24' 50'' 00h 01' 00'' EMIL BERGKVIST 4 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 45h 32' 15'' + 00h 25' 21'' 00h 17' 00'' EDOUARD BOULANGER 5 MITCHELL GUTHRIE FORD M-SPORT 46h 03' 22'' + 00h 56' 28'' 00h 09' 00'' KELLON WALCH 6 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 46h 13' 46'' + 01h 06' 52'' 00h 03' 20'' LOIC MINAUDIER 7 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING 46h 51' 35'' + 01h 44' 41'' 00h 04' 00'' DANIEL OLIVERAS 8 SETH QUINTERO TOYOTA GAZOO RACING 46h 53' 01'' + 01h 46' 07'' 00h 15' 00'' DENNIS ZENZ 9 JOAO FERREIRA X-RAID MINI JCW TEAM 47h 17' 56'' + 02h 11' 02'' 00h 08' 00'' FILIPE PALMEIRO 10 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING FACTORY TEAM 47h 38' 08'' + 02h 31' 14'' 00h 10' 00'' LEONARD CREMER

La Dakar auto 2025 si conferma insomma un evento di grande spettacolo e imprevedibilità. Chi riuscirà a mantenere la leadership fino al traguardo finale? Su MotorBox tutte le ultime novità e gli aggiornamenti sul gran finale della Dakar in Arabia Saudita.

