Dakar Auto, tappa 7: Toyota vince con Moraes, ma traballa il leader Lategan! Classifica cortissima

La Dakar 2025 non smette di sorprendere, con una classifica generale delle auto tra le più corte e incerte degli ultimi anni. Così, dopo ilsuccesso della Mini con De Mevius di ieri, nella giornata in cui la Toyota torna a vincere, in realtà la casa giapponese vede traballare il primato sotto gli attacchi della Ford di Mattias Ekstrom e della Dacia di Nasser Al-Attiyah.

Risultati tappa 7: vince Moraes, Toyota di nuovo in vetta

A vincere la tappa 7, 709 km ad anello di cui 412 cronometrati, con partenza e arrivo ad Al Duwadimi, è infatti ancora la Hilux ufficiale del team Toyota Gazoo Racing. A festeggiare il successo parziale è il brasiliano Lucas Moraes, che proprio nella sesta frazione era uscito di classifica a causa di un problema tecnico, e che partendo dopo rispetto a molti dei rivali ha potuto approfittare delle traiettorie già battute. Moraes ha concluso in 4 ore, 1 minuto e 49 secondi, precedendo sul traguardo le due Ford M-Sport guidate da Mattias Ekstrom e da Mitchell Guthrie, staccate rispettivamente di 7’41” e 9’28”.

Al-Attiyah aspetta l'Empty Quarter per ribaltare la Dakar

Buona anche la prova del campionissimo di casa Dacia, quel Nasser Al-Attiyah quarto a 11’15” dalla vetta. Il qatariota aspetta con ansia di andare all’attacco sul suo terreno preferito, le dune del deserto Empty Quarter che caratterizzeranno le ultime tappe di quest’edizione della Dakar. Non che le tappe teoricamente meno insidiose non comportino comunque delle sfide: oggi, ad esempio, non è mancato anche un po’ di caos esterno causato da un’imprecisione sul roadbook che ha portato alcuni concorrenti a perdersi sul percorso e quindi ha costretto gli organizzatori a neutralizzare una parte della corsa.

Dakar auto 2025, come cambia la classifica assoluta

Solo 15° è il leader della generale, il sudafricano di casa Toyota, Henk Lategan, che accusa un ritardo di quasi 20 minuti da Moraes e vede tutti i principali avversari in classifica avvicinarsi minacciosi. La classifica, appunto, è corta come forse non lo era neppure nella prima settimana: il saudita Yazeed Al Rajhi, sulla Toyota Hilux del team Overdrive, è secondo a soli 21”, con Ekstrom terzo a 10’25” e Al-Attiyah quarto a 21’57” (e che ancora recrimina per i 10 minuti di penalità pagati nella quinta frazioneper aver perso una ruota di scorta).

Il programma di domani: l'arrivo nella Capitale Riyadh

Del resto, in nessuna corsa come alla Dakar le sorprese sono dietro l’angolo. E i piloti continueranno potenzialmente a doverle fronteggiare anche domani, nei 733 km di cui 483 di prova speciale che porterà la carovana del rally-raid più duro e prestigioso al mondo da Al Duwadimi alla capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh, peraltro con percorsi diversi tra auto e moto. Può ancora succedere di tutto…

RISULTATI DAKAR AUTO 2025, CLASSIFICA TAPPA 7 AL DUWADIMI-AL DUWADIMI

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 LUCAS MORAES TOYOTA GAZOO RACING 04h 01' 49'' ARMAND MONLEON 2 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 04h 09' 30'' + 00h 07' 41'' EMIL BERGKVIST 3 MITCHELL GUTHRIE FORD M-SPORT 04h 11' 17'' + 00h 09' 28'' KELLON WALCH 4 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 04h 13' 04'' + 00h 11' 15'' EDOUARD BOULANGER 5 SETH QUINTERO TOYOTA GAZOO RACING 04h 13' 27'' + 00h 11' 38'' DENNIS ZENZ 6 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING 04h 14' 37'' + 00h 12' 48'' TIMO GOTTSCHALK 7 CRISTINA GUTIERREZ THE DACIA SANDRIDERS 04h 14' 49'' + 00h 13' 00'' 00h 01' 00'' PABLO MORENO 8 SAOOD VARIAWA TOYOTA GAZOO RACING 04h 15' 02'' + 00h 13' 13'' FRANCOIS CAZALET 9 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING 04h 17' 49'' + 00h 16' 00'' DANIEL OLIVERAS 10 MARCELO TIGLIA GASTALDI CENTURY RACING 04h 18' 17'' + 00h 16' 28'' ADRIEN METGE

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA GENERALE DOPO LA TAPPA 7

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING 37h 13' 08'' BRETT CUMMINGS 2 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING 37h 13' 29'' + 00h 00' 21'' 00h 04' 00'' TIMO GOTTSCHALK 3 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 37h 23' 33'' + 00h 10' 25'' EMIL BERGKVIST 4 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 37h 35' 05'' + 00h 21' 57'' 00h 16' 00'' EDOUARD BOULANGER 5 MITCHELL GUTHRIE FORD M-SPORT 37h 53' 09'' + 00h 40' 01'' 00h 09' 00'' KELLON WALCH 6 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 38h 07' 28'' + 00h 54' 20'' 00h 03' 20'' LOIC MINAUDIER 7 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING 38h 26' 13'' + 01h 13' 05'' 00h 04' 00'' DANIEL OLIVERAS 8 SETH QUINTERO TOYOTA GAZOO RACING 38h 41' 40'' + 01h 28' 32'' DENNIS ZENZ 9 JOAO FERREIRA X-RAID MINI JCW TEAM 39h 11' 33'' + 01h 58' 25'' 00h 08' 00'' FILIPE PALMEIRO 10 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING FACTORY TEAM 39h 20' 46'' + 02h 07' 38'' 00h 10' 00'' LEONARD CREMER

Pubblicato da Alessio Ricci, 12/01/2025