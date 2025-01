Dakar Auto, tappa 6: la Mini interrompe la striscia delle Toyota, ma che paura per Chicherit!

La sesta tappa della Dakar Auto 2025, la prima dopo il giorno di riposo che ha spezzato in due il massacrante rally-raid in Arabia Saudita, vede il primo trionfo non Toyota di quest’edizione. A fare festa è infatti la Mini, che porta a casa una roboante doppietta. A vincere la sesta frazione, da Hail ad Al Duwadimi, lunga 829 km di cui 605 km di prova speciale cronometrata, è stata infatti la coppia del team X-Raid Mini composta da Guillaume De Mevius e Mathieu Baumel, nelle ultime dieci Dakar storico copilota dei trionfi di Nasser Al-Attiyah. Al secondo posto, staccato di circa un minuto e mezzo, la Mini gemella del portoghese Joao Ferreira.

Mini alla Dakar 2025: giornata agrodolce

Non tutto è andato però secondo i piani per il marchio del gruppo Bmw. Se, infatti, c’è la gioia per aver messo fine alfilotto di vittorie consecutive dei rivali di casa Toyota, allo stesso tempo la Mini perde il proprio pilota che prima dell'inizio della tappa era meglio posizionato in classifica: a causa di uno spettacolare cappottamento ad alta velocità (video sotto) su un dosso, il francese Guerlain Chicherit è stato costretto al ritiro dalla corsa. Dovrebbero essere scongiurati degli infortuni gravi, ma il pilota è stato elitrasportato nell’ospedale più vicino per gli accertamenti di rito dopo aver accusato dei dolori al collo.

Dacia all'attacco con Al-Attiyah

Tornando alla sfida di vertice, la sesta tappa – la più lunga di tutto il percorso dell’edizione 2025 della Dakar, se escludiamo la48h Chronoche si è disputata lo scorso fine settimana – sorride a Nasser Al-Attiyah. Il qatariota di casa Dacia ha infatti chiuso la prova al terzo posto, pagando un ritardo di due minuti e un secondo da De Mevius. Tutti attardati, invece i principali suoi antagonisti in classifica generale: la Toyota Hilux del leader Henk Lategan è arrivata al traguardo con il settimo tempo, perdendo oltre 4 minuti da Al-Attiyah, con Mattias Ekstrom, su Ford Raptor, ottavo a 8’09” dalla vetta (e quindi a oltre sei minuti dal rivale).

Dakar Auto 2025: come cambia la classifica generale

Discreta giornata per Yazeed Al-Rajhi sulla Toyota privata del team Overdrive, che recupera tre minuti su Lategan e accorcia le distanze in classifica: il saudita, che è sempre il primo degli inseguitori, è adesso a 7’16” dal leader. Terzo gradino del podio virtuale per Ekstrom, che paga quasi 22 minuti e mezzo, mentre Al-Attiyah è quarto a 30’25”. L’impressione è che però la partita tra questi quattro sia ancora tutta da giocare, visto che il qatariota al volante della Dacia Sandrider è sembrato particolarmente in palla nelle ultime frazioni.

Il programma di domani: tappa ad anello ad Al Duwadimi

Le auto della Dakar 2025 tornano a rombare già domani, con la tappa ad anello con partenza e arrivo al bivacco di Al Duwadimi. Sarà una frazione, la settima di quest’edizione del rally-raid più prestigioso del mondo, lunga ben 716 km, di cui però “solo” 419 saranno cronometrati e quindi validi per possibili stravolgimenti di classifica. Ma, in una corsa così dura, le insidie possono trovarsi dietro a ogni duna…

RISULTATI DAKAR AUTO 2025, CLASSIFICA TAPPA 6 HAIL-AL DUWADIMI

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 GUILLAUME DE MEVIUS X-RAID MINI JCW TEAM 04h 34' 49'' MATHIEU BAUMEL 2 JOAO FERREIRA X-RAID MINI JCW TEAM 04h 36' 23'' + 00h 01' 34'' FILIPE PALMEIRO 3 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 04h 36' 50'' + 00h 02' 01'' EDOUARD BOULANGER 4 GUY DAVID BOTTERILL TOYOTA GAZOO RACING 04h 38' 14'' + 00h 03' 25'' DENNIS MURPHY 5 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING 04h 38' 24'' + 00h 03' 35'' TIMO GOTTSCHALK 6 ROKAS BACIUSKA OVERDRIVE RACING 04h 40' 20'' + 00h 05' 31'' ORIOL MENA 7 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING 04h 41' 25'' + 00h 06' 36'' BRETT CUMMINGS 8 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 04h 42' 58'' + 00h 08' 09'' EMIL BERGKVIST 9 MARTIN PROKOP ORLEN JIPOCAR TEAM 04h 44' 49'' + 00h 10' 00'' VIKTOR CHYTKA 10 NANI ROMA FORD M-SPORT 04h 44' 55'' + 00h 10' 06'' ALEX HARO

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA GENERALE DOPO LA TAPPA 6

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING 32h 51' 36'' BRETT CUMMINGS 2 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING 32h 58' 52'' + 00h 07' 16'' 00h 04' 00'' TIMO GOTTSCHALK 3 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 33h 14' 03'' + 00h 22' 27'' EMIL BERGKVIST 4 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 33h 22' 01'' + 00h 30' 25'' 00h 16' 00'' EDOUARD BOULANGER 5 MITCHELL GUTHRIE FORD M-SPORT 33h 41' 52'' + 00h 50' 16'' 00h 09' 00'' KELLON WALCH 6 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 33h 48' 04'' + 00h 56' 28'' 00h 03' 20'' LOIC MINAUDIER 7 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING 34h 05' 54'' + 01h 14' 18'' 00h 01' 30'' DANIEL OLIVERAS 8 SETH QUINTERO TOYOTA GAZOO RACING 34h 28' 13'' + 01h 36' 37'' DENNIS ZENZ 9 JOAO FERREIRA X-RAID MINI JCW TEAM 34h 38' 49'' + 01h 47' 13'' 00h 08' 00'' FILIPE PALMEIRO 10 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING FACTORY TEAM 34h 57' 06'' + 02h 05' 30'' 00h 10' 00'' LEONARD CREMER

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 11/01/2025