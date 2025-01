Dakar Auto, tappa 2B: Al Rajhi vince il tappone 48H e accorcia su Lategan

La terza tappa della Dakar 2025, la 48H Crono spalmata su due giorni, si è chiusa nella mattinata dopo gli ultimi 300 km e spicci dei 967 km totali cronometrati con un'assistenza esterna limitata e dopo una nottata al bivacco. A vincere l'impegnativa frazione è stato Yazeed Al Rajhi, il pilota del team Overdrive giunto ieri sera per primo al biavacco. Il saudita, padrone di casa nei deserti dell'Arabia, ha saputo gestire il suo vantaggio e rientrare a Bisha (da dove ieri era partita la tappa) con un margine di oltre 4 minuti sull'ottimo Henk Lategan, fuori dalla top tre dopo i primi 626 km di corsa con la sua Toyota del team Gazoo Racing.

DAKAR AUTO 2025: BENE TOYOTA, DACIA RISALE

Alle spalle delle due Toyota si piazza la Dacia del team Sandriders della leggenda Nasser Al Attiyah, staccato di 6'29'' e bravo a precedere altre due Toyota del team Overdrive, quelle dell'argentino Yacopini e del lituano Baciuska. Il francese Serradori su Century si è piazzato sesto a quasi 11', mentre la seconda Dacia è quella di Sebastien Loeb, settimo a 13' e bravissimo a recuperare dopo i tanti problemi patiti ieri con l'elettronica della sua auto. Chiudono la top ten la Ford di Mattias Ekstrom, la Toyota dell'ex centauro Toby Price (coadiuvato dall'altro ex motociclista Sam Sunderland nel ruolo di copilota) e la Toyota del lituano Venagas.

Tanti i problemi occorsi a vari equipaggi, e che hanno riguardato soprattutto i due assi spagnoli. Carlos Sainz e Lucas Cruz con la loro Ford Raptor hanno perso oltre 1h35 da Al Rajhi dopo il cappottamento di ieri, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i due. Oggi invece ha dovuto affrontare altri problemi tecnici sulla sua Ford l'iberico Nani Roma, dopo quelli già patiti ieri assiem al copilota Alex Haro, e che lo avevano anche portato a sfogarsi con gli organizzatori. Fermi a bordo traccia e in attesa di soccorsi, i due membri dell'equipaggio numero 227 sono stati ripresi dall'elicottero, e - nel momento in cui scriviamo - non hanno ancora concluso la tappa.

DAKAR AUTO 2025: LATEGAN BRACCATO

Nella classifica generale comandano sempre i sudafricani Henk Lategan e Brett Cummings, seguiti però a 4'45'' dal saudita Yazeed Al Rajhi e dal tedesco Timo Gottschalk, che dimezzano il loro svantaggio. Terzo posto in classifica per l'equipaggio del cinque volte vincitore Nasser Al Attiyah su Dacia, davanti ai sorprendenti Price e Sunderland, quarti e in piena lotta per il podio. Ancora ben posizionati Ekstrom (Ford) e Loeb (Dacia), e con poco più di 20 minuti di ritardo, stanno facendo una bella Dakar anche Moraes, Guthrie, Serradori e Yacopini, tutti nella top ten. Pagano invece 1h30 Sainz e Cruz, 26° con la loro Ford e difficilmente in grado di rientrare nel discorso per la vittoria, anche se la Dakar è ancora agli inizi e in passato siamo stati sorpresi più di una volta da quanto può succedere.

🔧 Tough break for @NaniRoma and @alexhar23, who hit a mechanical issue in the dunes. They’re still stuck in the desert, battling to get back on track. 🏜️#Dakar2025#Dakapic.twitter.com/sUzGZAssO1 — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2025

DAKAR AUTO 2025: LA TAPPA DI DOMANI

Nella giornata di domani la carovana lascerà finalmente la località d Bisha per attraversare 847 km di deserto (495 dei quali cronometrati) e raggiungerà la cittadina di Al Henakiyah. La terza tappa della Dakar rappresenterà un cimento impegnativo per tutti i partecipanti, già fiaccati dalla doppia fatica dei giorni scorsi. L'importante sarà riposare il più possibile in questa giornata e ripartire domattina alle prime luci dell'alba con più energie possibili.

DAKAR AUTO 2025: LA CLASSIFICA FINALE DELLA TAPPA 48H CRONO

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA GENERALE VIRTUALE DOPO TAPPA 2B

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/01/2025