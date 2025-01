Dakar Auto, tappa 5: beffa clamorosa per Al-Attiyah! Sanzione di 10 minuti, vince Quintero per 1"

Sembrava poter essere la giornata del riscatto, e invece la quinta tappa della Dakar auto 2025 si è trasformata in una vera beffa per Nasser Al-Attiyah. Dopo averperso circa mezz’ora nella quarta frazionea causa di un problema tecnico alla sua Dacia Sandrider, il forte pilota qatariota ha infatti messo da parte la tattica attendista e prudente, iniziando a spingere forte sul pedale dell’acceleratore. Danzando tra le dune e le rocce del deserto saudita, nei 428 km di prova speciale odierna da Alula a Hail, Al-Attiyah ha così guadagnato un vantaggio di 9 minuti e 59 secondi sul primo degli inseguitori Seth Quintero. Non è però bastato per regalare allaDaciail primo successo di tappa di questa edizione del rally Dakar…

10 minuti di penalità! Beffa clamorosa per Al-Attiyah

Nel corso della tappa, Al-Attiyah ha infatti perso la ruota di scorta ed è stato per questo motivo penalizzato dalla Direzione gara. Una penalità che suona quasi come una beffa: al suo tempo finale nella quinta tappa della Dakar auto 2025, la giuria ha infatti aggiunto esattamente 10 minuti di sanzione, regalando così il successo alla Toyota Hilux del giovane americano Quintero. Così a far festa è il 22enne californiano, che raccoglie il secondo trionfo in carriera nella classe regina delle auto (la categoria Ultimate) dopo quello centrato nella tappa 1.

Dakar auto 2025: festeggia la Toyota con Quintero

La Toyota continua dunque a dominare questa edizione del rally-raid più duro e prestigioso al mondo, portando a casa il sesto successo consecutivo, seppur stavolta con l’aiuto della fortuna e l’intervento della Direzione gara. Terzo gradino del podio di giornata, alle spalle di Quintero e Al-Attiyah per la Ford Raptor T1+ di Mattias Ekstrom, seguito a ruota dal leader della classifica generale Henk Lategan. Il sudafricano, a proposito, resiste in vetta perdendo solo 54” dal compagno di marca Quintero.

Come cambia la classifica generale dopo la tappa 5 della Dakar Auto 2025

Dopo cinque tappe di quest’edizione della Dakar 2025 e alla vigilia del tanto atteso giorno di riposo che chiude una prima settimana durissima, Lategan ha infatti un vantaggio di 10’17” sulla Toyota Hilux privata di Yazeed Al Rajhi, mentre Ekstrom su Ford resta terzo a poco meno di 21 minuti. Quarto posto per Nasser Al-Attiyah, che paga 35 minuti esatti di ritardo dal leader e che si rammarica per la penalità che gli ha tolto 10 minuti impedendogli di riaprire per davvero i giochi nella lotta per il podio.

Il programma di domani: riposo prima della tappa più lunga

Il carrozzone della Dakar si ferma adesso a Hail per il meritato giorno di riposo, con auto, moto, camion e quad che ripartiranno sabato per la Hail-Al Duwadimi. E, cioè, per un’altra tappa massacrante che metterà a dura prova i mezzi meccanici e il fisico dei piloti, con i suoi 829 km totali, di cui ben 605 di prova speciale cronometrata. Sarà, dunque, la frazione più lunga di tutta la Dakar dopo la tappa 48H Chrono di 967 km che si è disputata tra domenica e lunedì scorso.

DAKAR AUTO 2025, CLASSIFICA TAPPA 5 ALULA-HAIL

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 SETH QUINTERO TOYOTA GAZOO RACING 04h 32' 53'' DENNIS ZENZ 2 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 04h 32' 54'' + 00h 00' 01'' 00h 10' 00'' EDOUARD BOULANGER 3 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 04h 33' 01'' + 00h 00' 08'' EMIL BERGKVIST 4 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING 04h 33' 47'' + 00h 00' 54'' BRETT CUMMINGS 5 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING 04h 37' 10'' + 00h 04' 17'' TIMO GOTTSCHALK 6 SAOOD VARIAWA TOYOTA GAZOO RACING 04h 37' 53'' + 00h 05' 00'' FRANCOIS CAZALET 7 LUCAS MORAES TOYOTA GAZOO RACING 04h 42' 17'' + 00h 09' 24'' ARMAND MONLEON 8 MITCHELL GUTHRIE FORD M-SPORT 04h 42' 22'' + 00h 09' 29'' KELLON WALCH 9 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 04h 49' 21'' + 00h 16' 28'' LOIC MINAUDIER 10 MARTIN PROKOP ORLEN JIPOCAR TEAM 04h 50' 10'' + 00h 17' 17'' VIKTOR CHYTKA

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA GENERALE DOPO LA TAPPA 5

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING 28h 10' 11'' BRETT CUMMINGS 2 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING 28h 20' 28'' + 00h 10' 17'' 00h 04' 00'' TIMO GOTTSCHALK 3 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 28h 31' 05'' + 00h 20' 54'' EMIL BERGKVIST 4 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 28h 45' 11'' + 00h 35' 00'' 00h 16' 00'' EDOUARD BOULANGER 5 LUCAS MORAES TOYOTA GAZOO RACING 28h 52' 06'' + 00h 41' 55'' ARMAND MONLEON 6 MITCHELL GUTHRIE FORD M-SPORT 28h 52' 55'' + 00h 42' 44'' 00h 09' 00'' KELLON WALCH 7 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 28h 56' 10'' + 00h 45' 59'' 00h 03' 20'' LOIC MINAUDIER 8 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING 29h 13' 28'' + 01h 03' 17'' DANIEL OLIVERAS 9 SETH QUINTERO TOYOTA GAZOO RACING 29h 40' 21'' + 01h 30' 10'' DENNIS ZENZ 10 GUERLAIN CHICHERIT X-RAID MINI JCW TEAM 29h 48' 56'' + 01h 38' 45'' 00h 07' 20'' ALEX WINOCQ

09/01/2025