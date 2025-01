Dakar Auto, tappa 4: dominio Toyota con Al Rajhi e Lategan, Al Attiyah perde mezz'ora

Nell'impegnativo menù della prima settimana della Dakar 2025, la tappa 4 disputata quest'oggi rappresentava un altro severo esame per i concorrenti. I 588 km in programma da Al Henakiyah ad Alula, di cui 415 cronometrati, su un insidioso terreno vulcanico molto roccioso erano infatti da affrontare in modalità Marathon, dunque senza assistenza esterna. I colpi di scena non sono mancati, ma si è avuta anche la conferma che la Toyota rimane la casa favorita per il successo finale. Il miglior tempo è stato realizzato dalla Hilux privata del saudita Yazeed Al Rajhi, mentre alle sue spalle si è piazzata la Toyota ufficiale di Henk Lategan che resta leader della classifica generale.

DAKAR AUTO 2025: TRIPLETTA TOYOTA, DISTACCHI IMPORTANTI

Fin dai primi checkpoint Al Rajhi ha messo in chiaro la sua superiorità sul tracciato odierno, transitando sempre con il miglior intertempo, mentre alle sue spalle anche Lategan ha mostrato subito un buon ritmo. La seconda parte della tappa è diventata così un duello tra i due, con il saudita che al km 346 aveva esteso addirittura a 8 minuti il suo vantaggio, prima di chiudere con poco meno di 5 minuti di margine sul sudafricano. La giornata eccezionale della Toyota è stata completata dal terzo posto del compagno di squadra di Al Rajhi nel team Overdrive, l'argentino Juan Yacopini, che ha terminato con oltre 10 minuti di ritardo.

🏁 Stage 4️⃣ - Cars 🚘



Provisional top 3:

🥇 Yazeed Al Rajhi

🥈 Henk Lategan

🥉 Juan Cruz Yacopini



Al Rajhi sets the provisional best time at the finish of the special. He concludes the stage with a 4'51” lead over Lategan and is 6'54” behind his South African rival in second… pic.twitter.com/4UVjIOwBi1 — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2025

Sono dunque piuttosto pesanti i ritardi accumulati dagli equipaggi che non sono al volante di una Toyota. Al quarto posto troviamo la prima vettura che non sia una Hilux, ossia la vecchia Ford Raptor privata di Martin Prokop, con un tempo quasi identico a Yacopini. Quinta posizione, a 13 minuti, per la prima delle Mini, quella di Denis Krotov. Ancora un buon risultato per il prototipo Century CR7 di Mathieu Serradori, sesto a 14 minuti. A completare la top 10 troviamo ancora delle Ford e dei Century: settimo tempo per il primo dei Raptor T1+ ufficiali, quello dell'americano Mitchell Guthrie, ottavo il brasiliano Marcelo Tiglia Gastaldi (Century), nono Mattias Ekstrom (Ford) e decimo Brian Baragwanath (Century), tutti racchiusi tra i 15 e i 17 minuti di ritardo. Appena fuori dai primi 10 hanno concluso le Toyota di altri due protagonisti di spicco di questa Dakar, Lucas Moraes e Giniel De Villiers.

DAKAR AUTO 2025: GIORNATA NERA PER AL ATTIYAH, LOEB SI RITIRA

La tappa 4 non ha certo sorriso allo squadrone Dacia. La giornata si è aperta con la conferma del ritiro forzato di Sebastien Loeb: la cellula di sopravvivenza del suo Sandrider aveva subito troppi danni nel cappottamento avvenuto ieri e il francese è stato definitivamente fermato dai controlli FIA successivi al primo ricorso presentato dal suo team. Non è andata bene neanche per Nasser Al Attiyah: il qatariota, che stamattina occupava la seconda posizione e veniva indicato come il principale favorito del momento, ha perso 10 minuti per colpa di una foratura avvenuta poco prima del km 100 e successivamente è stato protagonista di un nuovo stop circa 20 km dopo a causa di un problema alla sospensione posteriore. In suo aiuto è accorsa Cristina Gutierrez, al volante della vettura gemella, ma a fine giornata il cinque volte vincitore della Dakar ha accusato oltre 30 minuti di ritardo, scivolando indietro in classifica generale.

Al Attiyah non è stato l'unico protagonista di primo piano a incontrare inconvenienti quest'oggi. Ha perso oltre mezz'ora anche Guerlain Chicherit (Mini), Joao Ferreira ne ha accumulati 43, quasi 50 li ha lasciati per strada Nani Roma (Ford) e addirittura un'ora Seth Quintero (Toyota). Disastro anche per la coppia di ex centauri Toby Price-Sam Sunderland, vittima di ben tre forature e al momento ancora ferma lungo il percorso per riparazioni alla loro Toyota.

DAKAR AUTO 2025: LATEGAN E AL RAJHI SCAPPANO NELLA GENERALE

La tappa Marathon ha così modificato di molto la classifica generale della Dakar 2025: Lategan resta saldamente leader, ma alle sue spalle ora l'ìnseguitore più insidioso è proprio lo scatenato Al Rajhi, lontano meno di 7 minuti. Il podio virtuale è completato dalla Ford di Mattias Ekstrom, mentre Mathieu Serradori sale in quarta posizione approfittando dei tanti inconvenienti che vi abbiamo riportato poco sopra. Al Attiyah è ora settimo a 35 minuti, in una classifica che inizia a restringere il campo dei pretendenti al successo finale, visto che già Ferreira, nono in classifica, accusa un'ora e 11 minuti di ritardo.

Domani ultima tappa prima della giornata di riposo: 428 km cronometrati da Alula ad Halil, nella parte più a nord dell'edizione di quest'anno della Dakar, con sabbia e terreno roccioso ad alternarsi lungo il percorso.

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA TAPPA 4 AL HENAKIYAH ALULA

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 04H 26' 40'' 2 HENK LATEGAN BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 04H 31' 31'' + 04' 51'' 3 JUAN CRUZ YACOPINI DANIEL OLIVERAS OVERDRIVE RACING 04H 37' 25'' + 10' 45'' 4 MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 04H 37' 35'' + 10' 55'' 5 DENIS KROTOV KONSTANTIN ZHILTSOV X-RAID MINI JCW TEAM 04H 39' 57'' + 13' 17'' 6 MATHIEU SERRADORI LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 04H 40' 41'' + 14' 01'' 7 MITCHELL GUTHRIE KELLON WALCH FORD M-SPORT 04H 42' 00'' + 15' 20'' 8 MARCELO TIGLIA GASTALDI ADRIEN METGE CENTURY RACING 04H 42' 17'' + 15' 37'' 9 MATTIAS EKSTRÖM EMIL BERGKVIST FORD M-SPORT 04H 43' 37'' + 16' 57'' 10 BRIAN BARAGWANATH LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 04H 43' 51'' + 17' 11''

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 4

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 HENK LATEGAN BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 23H 36' 24'' 2 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 23H 43' 18'' + 06' 54'' 3 MATTIAS EKSTRÖM EMIL BERGKVIST FORD M-SPORT 23H 58' 04'' + 21' 40'' 4 MATHIEU SERRADORI LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 24H 06' 49'' + 30' 25'' 5 LUCAS MORAES ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 24H 09' 49'' + 33' 25'' 6 MITCHELL GUTHRIE KELLON WALCH FORD M-SPORT 24H 10' 33'' + 34' 09'' 7 NASSER AL-ATTIYAH EDOUARD BOULANGER THE DACIA SANDRIDERS 24H 12' 17'' + 35' 53'' 8 JUAN CRUZ YACOPINI DANIEL OLIVERAS OVERDRIVE RACING 24H 17' 34'' + 41' 10'' 9 JOAO FERREIRA FILIPE PALMEIRO X-RAID MINI JCW TEAM 24H 47' 31'' + 01H 11' 07'' 10 URVO MÄNNAMA RISTO LEPIK VEDI ANCHE Dakar Auto, tappa 3: Loeb si cappotta, primo successo per Variawa Tutte le info utili sulla Dakar 2025: date, percorso e favoriti tra auto e moto Dakar 2025, la lista dei principali equipaggi iscritti alla 47° edizione OVERDRIVE RACING 24H 54' 00'' + 01H 17' 36''

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/01/2025