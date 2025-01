Dakar Auto, tappa 3: Loeb si cappotta, primo successo per Variawa

Se è il rally-raid più prestigioso e al contempo duro al mondo, un motivo ci sarà. La Dakar 2025 non perde occasione per ricordarlo agli appassionati e soprattutto ai piloti, chiamati a evitare le insidie che si presentano a ogni duna. Così, se al termine dellamassacrante 48H Chronoè stato Carlos Sainz a pagare un conto salatissimo con il ritiro dalla competizione a causa dei troppi danni riportati dalla sua Ford Raptor T1+, nella terza tappa è ancora Sebastien Loeb a confermarsi protagonista in negativo di questo avvio di Dakar auto.

Cappottamento e Dacia quasi distrutta, che paura per Sebastien Loeb (VIDEO)

Il nove volte campione del mondo WRC si è infatti ribaltato con la suaDacia Sandridernell’affrontare un dosso particolarmente insidioso (video sotto), danneggiando la macchina dopo neanche 12 km di prova speciale. Loeb è poi ripartito ed è anche riuscito a tagliare il traguardo di giornata, pur fermandosi ancora dopo 63 km a causa dei danni riportati: alla fine, è superiore all’ora il ritardo dalla vetta con un passivo che compromette ogni chance di sperare in un piazzamento sul podio.

Dakar Auto 2025: fa festa la Toyota, bene le Mini

A festeggiare la vittoria di tappa è invece il 19enne sudafricano Saood Variawa, in grado di portare la sua Toyota Hilux ufficiale al traguardo di Al Henakiyah in 3 ore, 16 minuti e 52 secondi. Distacchi comunque piuttosto contenuti nelle prime posizioni della classifica di giornata: Guerlain Chicherit, su Mini X-Raid, è secondo a mezzo minuto, con l’altra Toyota ufficiale dell’americano Seth Quintero al terzo posto con 1’48” di gap. Si difende bene anche il favorito Nasser Al-Attiyah, sesto a 3’34” con la sua Dacia, proprio davanti alla Ford del rivale Mattias Ekstrom.

Come cambia la classifica generale dopo la tappa 3 della Dakar Auto 2025

Sorprese sì, ma nessun vero stravolgimento nella classifica generale della Dakar auto 2025. Il leader Henk Lategan (Toyota) è infatti arrivato 12° con un gap di oltre 7 minuti dal compagno di squadra e connazionale Variawa. L’esperto pilota sudafricano resta però in cima alla classifica pur pagando circa 4 minuti di gap dal primo degli inseguitori Al-Attiyah. Adesso il divario tra i due è di 7’17”, con la Ford di Ekstrom al terzo posto a 9’34” di ritardo. Seguono altre tre Toyota Hilux, quelle di Al Rajhi, di Moraes e della coppia di (ex) star dellaDakar Moto, composta da Toby Price e Sam Sunderland.

Il programma di domani: c’è la temuta tappa Marathon

La carovana della Dakar ripartirà domani, mercoledì 8 gennaio dal bivacco di Al Henakiyah verso Alula. Un’altra frazione cruciale per l’esito della gara, visto che i 415 km di prova speciale (a cui si aggiungono i 173 di trasferimento) saranno quelli della cosiddetta tappa Marathon: un nome già temibile di suo, che sta a indicare come, al traguardo, non sarà possibile il “ristoro” dei mezzi con l'intervento dei meccanici del parco assistenza. Ancora più che nella 48H Chrono che ha messo fine ai sogni di Carlos Sainz, sarà dunque fondamentale non commettere errori e non riportare danni nel tragitto che potrebbero compromettere il prosieguo del rally.

DAKAR AUTO 2025, CLASSIFICA TAPPA 3 BISHA-AL HENAKIYAH

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 SAOOD VARIAWA TOYOTA GAZOO RACING 03h 16' 52'' FRANCOIS CAZALET 2 GUERLAIN CHICHERIT X-RAID MINI JCW TEAM 03h 17' 25'' + 00h 00' 33'' 00h 00' 10'' ALEX WINOCQ 3 SETH QUINTERO TOYOTA GAZOO RACING 03h 18' 40'' + 00h 01' 48'' DENNIS ZENZ 4 GUILLAUME DE MEVIUS X-RAID MINI JCW TEAM 03h 18' 47'' + 00h 01' 55'' 00h 01' 10'' MATHIEU BAUMEL 5 JOAO FERREIRA X-RAID MINI JCW TEAM 03h 20' 07'' + 00h 03' 15'' FILIPE PALMEIRO 6 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 03h 20' 26'' + 00h 03' 34'' EDOUARD BOULANGER 7 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 03h 20' 41'' + 00h 03' 49'' EMIL BERGKVIST 8 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 03h 21' 52'' + 00h 05' 00'' LOIC MINAUDIER 9 LUCAS MORAES TOYOTA GAZOO RACING 03h 23' 06'' + 00h 06' 14'' ARMAND MONLEON 10 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING 03h 23' 24'' + 00h 06' 32'' DIRK VON ZITZEWITZ

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA GENERALE DOPO LA TAPPA 3

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING 19h 04' 53'' BRETT CUMMINGS 2 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 19h 12' 10'' + 00h 07' 17'' 00h 06' 00'' EDOUARD BOULANGER 3 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 19h 14' 27'' + 00h 09' 34'' EMIL BERGKVIST 4 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING 19h 16' 38'' + 00h 11' 45'' 00h 04' 00'' TIMO GOTTSCHALK 5 LUCAS MORAES TOYOTA GAZOO RACING 19h 24' 33'' + 00h 19' 40'' ARMAND MONLEON 6 TOBY PRICE OVERDRIVE RACING 19h 25' 10'' + 00h 20' 17'' 00h 02' 00'' SAM SUNDERLAND 7 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 19h 26' 08'' + 00h 21' 15'' 00h 03' 00'' LOIC MINAUDIER 8 MITCHELL GUTHRIE FORD M-SPORT 19h 28' 33'' + 00h 23' 40'' 00h 04' 00'' KELLON WALCH 9 JOAO FERREIRA X-RAID MINI JCW TEAM 19h 37' 00'' + 00h 32' 07'' 00h 08' 00'' FILIPE PALMEIRO 10 SETH QUINTERO TOYOTA GAZOO RACING 19h 39' 57'' + 00h 35' 04'' DENNIS ZENZ

Pubblicato da Alessio Ricci, 07/01/2025