Dakar Moto, tappa 3: colpo di Santolino, Sanders staccato e gara riaperta

Se pensavate che la Dakar Moto 2025 fosse già chiusa, vi sbagliavate di grosso, e come scrivevamo ieri, al termine della seconda metà della tappa 2, tutto può succedere in mezzo al deserto, soprattutto al leader della classifica moto che si trova, ogni giorno, a dover guidare il gruppo e aprire la strada, mentre gli altri possono più o meno comodamente seguire la traccia lasciata dal battistrada. E allora una giornata storta può capitare anche a Daniel Sanders, fin qui inossidabile vincitore di ogni prova in sella alla sua KTM, dal prologo alla tappa 1 e fino alla 48H Crono divisa su due giorni e conclusasi ieri. Oggi erano in programma 327 km di prova speciale per un totale di 793 km che hanno portato il gruppo da Bisha ad Al Henakiyah. A vincere, a sorpresa, è stato lo spagnolo Lorenzo Santolino.

DAKAR MOTO 2025: SANTOLINO BEFFA TUTTI

In sella alla sua Sherco, il numero 15 Lorenzo Santolino è scattato stamattina dalla 11° posizione e ha subito trovato la scia buona, quella del sud africano Bradley Cox (KTM), in testa nelle prime fasi di gara. Alla fine lo spagnolo è stato più veloce e ha tagliato il traguardo in 3 ore e 44 minuti abbondanti, precedendo di 1'21 Cox (poi penalizzato di sei minuti e alla fine solo 14°) e di 4'01 il redivivo Ricky Brabec, di nuovo in corsa dopo le problematiche affrontate nel tappone maratona. In un fazzoletto con l'americano della Honda arrivano anche il suo compagno di team e connazionale, Skyler Howes e il botswaniano Ross Branch su Hero. Una manciata di secondi più in là è la volta di Luciano Benavides (KTM), Stefan Svitko (KTM), Pablo Quintanilla (Honda) e del sempre sorprendente Edgar Canet (KTM), ottavo a 5'31 e leader della classifica Rally2. Chiudono la top ten il ceco Martin Michek (KTM) e Tobias Ebster (KTM).

Stage 3️⃣ - Bikes 🏍



Provisional top 3:

🥇 Lorenzo Santolino

🥈 Bradley Cox

🥉 Ricky Brabec



🏆 @LorenSantolino wins Stage 3! 👏



Follow the other categories live 👉https://t.co/BrruP0pcjg#Dakar2025#DakarInSaudipic.twitter.com/G9yirNAx9q — DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2025

E Daniel Sanders? Come anticipato, è stata una giornata complicata per l'australiano, fino a stamattina dominatore della corsa con 3 vittorie su 3. Dopo un buon avvio (era 1° dopo 36 km) il centauro della KTM ha iniziato a faticare, scivolando semper più in basso e chiudendo infine in 22° posizione, a 14' dal vincitore, preceduto da un po' tutti i diretti rivali, anche da Adrien Van Beveren (11° con la Honda), Jose-Ignacio Cornejo-Florimo (13° con la Hero) e Tosha Schareina (17° con la Honda).

DAKAR MOTO 2025: SANDERS SEMPRE LEADER

In virtù dei risultati odierni, la classifica esce rivoluzinata rispetto alla giornata precedente, non tanto nelle posizioni quanto nei distacchi. Se fino a stamattina Daniel Sanders guardava tutti dall'alto con un vantaggio a due cifre, ora l'australiano non può dormire sonni tranquilli, visto che Skyler Howes lo tallona a 1'57, Ross Branch a 2'05 e Ricky Brabec a 4'21. Si riavvicinano anche Schareina, a 8 minuti, e Luciano Benavides a 12 abbondanti. Ancora in lizza per la vetta anche Quintanilla e Van Beveren, entrambi staccati di circa 16', secondo più secondo meno, mentre la vittoria di oggi comporta l'entrata in top ten per Santolino, che da 12° diventa 10° passando però da uno svantaggio di quasi un'ora a 42 minuti da recuperare, alle spalle anche di Cornejo-Florimo.

VEDI ANCHE

DAKAR MOTO 2025: LA TAPPA DI DOMANI

Nella giornata di domani, mercoledì 8 gennaio, la carovana lascerà Al Henakiyah per spostarsi 588 km più in là, verso Alula, con una tappa di 415 km di prova speciale e 173 km di spostamento. La quarta tappa della Dakar rappresenterà un ennesima prova di resistenza per tutti i partecipanti, già fiaccati dalle fatiche dei giorni scorsi, in vista del tanto agognato giorno di riposo previso per venerdì prossimo.

DAKAR MOTO 2025: LA CLASSIFICA FINALE DELLA TAPPA 3

DAKAR MOTO 2025: CLASSIFICA GENERALE VIRTUALE DOPO TAPPA 3

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/01/2025