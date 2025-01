Dakar Moto, tappa 2B: Sanders vince ancora e va in fuga in classifica

Dopo appena tre tappe e quattro giorni di gara, la Dakar 2025 sembra avere già un chiaro favorito per la vittoria della categoria moto. Nella 48H Crono divisa su due giorni a trionfare è stato ancora una volta Daniel Sanders, l'alfiere del team KTM già vincitore del prologo, della tappa 1 e in testa a metà della tappa 2, primo al bivacco dopo oltre 617 km di prova cronometrata. Stamattina l'australiano è scattato con un magine di 40'' sul rivale fin qui più accreditato, il vincitore della scorsa edizione Ricky Brabec (Honda) e con oltre 3'51'' sul botswaniano Ross Branch (Hero).

DAKAR MOTO 2025: SANDERS FA IL VUOTO, BRABEC NAUFRAGA

Nel corso della parte finale del tappone nel deserto, Sanders è riuscito a dilatare a ogni intertempo il suo vantaggio sugli altri concorrenti, rientrando a Bisha, da dove la seconda tappa era scattata ieri, con ben 7'37'' di margine sull'altro forte americano, Skyler Howes (Honda), e con 7'41'' sullo spagnolo Tosha Schareina, anch'esso su Honda. Quinta un'altra Honda, ma non è quella di Brabec, bensì del francese Adrien Van Beveren che in virtù di questo risultato (e nonostante qualche impantanamento sabbioso) risale nella classifica generale dove figurava attardato dopo le prime due tappe, mentre in quinta posizione chiude a circa 10' l'alfiere della Hero, Ross Branch.

Stage 2️⃣ - Bikes 🏍



Provisional top 3:

🥇 Daniel Sanders

🥈 Adrien van Beveren

🥉 Skyler Howes



3️⃣/3️⃣

🏆 Daniel Sanders wins the #48hChrono! 👏



Follow the other categories live 👉https://t.co/BrruP0pcjg#Dakar2025#DakarInSaudipic.twitter.com/nOo9Ayn43O — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2025

In virtù dei tanti abbuoni distribuiti, Sanders ha potuto incrementare così il suo vantaggio in classifica su tutti gli inseguitori, in primis su Brabec, che ha perso oltre 12 minuti e ora si ritrova staccato nella generale di più di 15'. Meglio di lui hanno fatto anche l'argentino Luciano Benavides e il sudafricano Michael Docherty, entrambi su KTM, mentre hanno chiuso la top ten di questo tappone di quasi 1000km il cileno Pablo Quintanilla (Honda) e il giovanissimo iberico Edgar Canet (KTM), fin qui vera sorpresa di questa edizione della Dakar.

DAKAR MOTO 2025: SANDERS, CHE DISTACCHI

Daniel Sanders è dunque sempre più leader di questa Dakar, e in classifica generale può contare ora su un vantaggio di oltre 12 minuti sul più vicino degli inseguitori, che diventa Skyler Howes su Honda. Distacchi simili anche per Ross Branch e Tosha Schareina, tutti e tre raccolti in appena 12 secondi. Ricky Brabec scivola in quinta posizione a 15'09'' di distacco, poi Luciano Benavides su KTM, con 220 di ritardo. Restano ancora in lizza per un risultao importante anche Adrien Van Beveren e Pablo Quintanilla, con 24 e 25 minuti di ritardo, mentre già il nono, il cileno Jose Ignacio Cornejo-Florimo, paga più di tre quarti d'ora di ritardo, e il sudafricano Cox oltre 53 minuti, subito davanti all'iberico Canet.

DAKAR MOTO 2025: LA TAPPA DI DOMANI

Nella giornata di domani la carovana lascerà finalmente la località d Bisha per attraversare 847 km di deserto (495 dei quali cronometrati) e raggiungerà la cittadina di Al Henakiyah. La terza tappa della Dakar rappresenterà un cimento impegnativo per tutti i partecipanti, già fiaccati dalla doppia fatica dei giorni scorsi. L'importante sarà riposare il più possibile in questa giornata e ripartire domattina alle prime luci dell'alba con più energie possibili.

DAKAR MOTO 2025: LA CLASSIFICA FINALE DELLA TAPPA 48H CRONO

DAKAR MOTO 2025: CLASSIFICA GENERALE VIRTUALE DOPO TAPPA 2B

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/01/2025