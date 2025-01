Dakar Moto, prologo: Sanders è il primo leader del raid 2025

I 29 km cronometrati del Prologo di 87 km complessivi con partenza e arrivo nella località di Bisha, hanno dato il via alla Dakar 2025 per quanto riguarda le moto. Da sottolineare, prima ancora di addentrarci nella cronaca, che anche la prima tappa di domani, nonché il tappone maratona del 5-6 gennaio avranno lo stesso luogo di partenza e arrivo, ma con chilometraggi ben più importanti. A differenza di quanto avvenuto con le auto, i tempi registrati oggi dai centauri sono già validi per la classifica generale, e dunque può essere più che soddisfatto il vincitore della divertenet prova odierna.

DAKAR MOTO 2025: SANDERS PRIMO NEL PROLOGO

Parliamo di Daniel Sanders, pilota australiano del team KTM alla quinta esperienza nel rally del deserto. Dopo aver concluso l'edizione da rookie al 4° posto nel 2021, al canguro classe '94 è semper mancato qualcosa per lottare per la classifica generale, nonostante le tre tappe vinte tra 2022 e 2023 e i discreti piazzamenti finali (7° nel 2023 e 8° lo scorso anno, mentre si ritirò nel 2022). Per l'edizione 2025 l'obiettivo può essere uno solo: vincere, e per ben cominciare con il tempo di 16 minuti e 51 seoondi, Sanders si è messo dietro il botswaniano Ross Branch, secondo nella classifica finale 2024, di 12''.

A fare scalpore è stato, però, soprattutto il risultato raccolto dal giovanissimo Edgar Canet, spagnolo di appena 19 anni e di categoria ''Rally2'' che all'esordio nella Dakar ha chiuso terzo il suo prologo con lo stesso identico tempo di Branch. Quarto posto per il campione in carica Ricky Brabec, l'americano dela Honda che ha preceduto due compagni di squadra, lo spagnolo Schareina e il cileno Quintavilla. In top ten chiudono anche l'argentino Luciano Benavides (KTM), il francese Van Beveren (Honda), il sudafricano Docherty (KTM) e lo statunitense Howes (Honda). Il migliore tra gli italiani è stato Paolo Lucci, che con la sua Honda ha chiuso a 2'38'' da Sanders, davanti a una ''leggenda'' (titolo che spetta a chi ha corso almeno 10 Rally Dakar) come il cileno Cornejo-Florimo, oggi un po' in difficoltà e solamente 36°. Da segnalare anche il 42° posto di Tommaso Montanari su Fantic a 3'03''.

DAKAR 2025: LA TAPPA DI DOMANI

La tappa 1, come già sottolineato con partenza e arrivo a Bisha, prevede 86 km di trasferimento e 413 cronometrati, su un percorso che presenta diversi tipi di superficie, spaziando dalla sabbia alle rocce e pietre. Per quanto riguarda la navigazione, sarà particolarmente sfidante il settore centrale, un autentico labirinto di piste.

DAKAR MOTO 2025, CLASSIFICA PROLOGO

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/01/2025