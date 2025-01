Dakar Moto, tappa 2A: prosegue il duello tra Sanders e Brabec

La Dakar Moto 2025 prosegue nel segno di Daniel Sanders anche nella prima parte della tappa 2 da 48 ore: l'australiano della KTM, già vincitore di Prologo e tappa 1, è arrivato al bivacco E posto dopo 609 km con il miglior tempo. Da qui ripartirà domani per percorrere i 338 km che mancano per completare questa impegnativa due giorni di competizione. Alle sue spalle si è piazzato nuovamente Ricky Brabec (Honda), il quale si conferma avversario agguerritissimo per il leader della generale. Sono solo 21 i concorrenti che al momento dell'interruzione alle 17 ora locale si trovavano nel tratto precedente il bivacco E e che dunque domani ripartiranno dallo stesso punto di Sanders dopo aver trascorso la notte in questa area di sosta.

DAKAR MOTO 2025: BRABEC NON MOLLA. BRANCH RESISTE

Oggi Sanders sembrava in grado di scavare un piccolo ma prezioso solco su Brabec, ma l'americano dopo essere transitato a 2'23'' al km 609 ha contenuto ad appena 40 secondi il ritardo al bivacco. Al terzo posto troviamo ancora una volta Ross Branch (Hero), che grazie a un buon bottino di secondi bonus (riservati ai primi piloti che transitano nelle prime posizioni lungo il percorso) accumulati lungo la tappa riesce a limitare i danni.

Stage 2️⃣ - Bikes 🏍



Provisional top 3 after 617km:

1️⃣ Daniel Sanders ⏱7:41:56

2️⃣ Ricky Brabec ⏱+40''

3️⃣ Ross Branch ⏱+3'51''



As the leading riders stop for tonight at the km 617 break zone - after more than seven and a half hours of riding - Sanders is still ahead in Rally GP,… pic.twitter.com/Aoa5p4BBfr — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2025

I valori di questa Dakar Moto sembrano ben definiti ai piani alti della classifica, se consideriamo che in quarta e quinta posizione di giornata troviamo Tosha Schareina e Skyler Howes (entrambi su Honda), che partivano occupando le posizioni inverse in classifica generale. Ottima prima parte di tappa per Michael Docherty (KTM) e per il rookie spagnolo Edgar Canet (KTM) che si piazzano in sesta e settima posizione. La top10 di giornata è completata da altri nomi tra i più attesi della vigilia: Pablo Quintanilla (Honda), Luciano Benavides (KTM) e Adrien Van Beveren (Honda).

DAKAR MOTO 2025: SANDERS RESTA SALDAMENTE LEADER

La classifica generale virtuale, in attesa che domani venga completata questa tappa da 48 ore, vede Sanders portare il suo vantaggio su Brabec sopra i 4 minuti, mentre Branch rimane a meno di 2 minuti dall'americano. Schareina è quarto a 8 minuti, mentre Howes è quinto a 14 primi. Distacchi più pesanti per Quintanilla, Benavides, Van Beveren e Cornejo Florimo, mentre il sudafricano Bradley Cox chiude la top10 davanti al ventenne Canet.

At KM 412 there is a refuelling point where the leading riders are grouped together for a mandatory 40min break on this demanding 48hr chrono stage. All the top riders appear to be riding together 🤜🤛#Dakar2025pic.twitter.com/FcgIATVawG — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2025

DAKAR MOTO 2025: CLASSIFICA GENERALE VIRTUALE DOPO TAPPA 2A

Pos. Pilota Moto Distacco 1 Daniel Sanders KTM 12:37:17 2 Ricky Brabec Honda +4m02s 3 Ross Branch Hero +5m59s 4 Tosha Schareina Honda +8m17s 5 Skyler Howes Honda +14m28s 6 Pablo Quintanilla Honda +24m26s 7 Luciano Benavides KTM +24m34s 8 Adrien Van Beveren Honda +25m47s 9 José Cornejo Florimo Hero +37m37s 10 Bradley Cox KTM +46m17s

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/01/2025