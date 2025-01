Dakar Moto, tappa 1: Sanders vince e allunga in classifica, Brabec 2°

Dopo il prologo di ieri la Dakar 2025 entra nel vivo con la prima tappa canonica, che si è sviluppata questa mattina intorno alla località di Bisha per una lunghezza complessiva di 499 km. Nel deserto arabo si sono dati battaglia sin dalle prime luci dell'alba i centauri iscritti a questa 47° edizione della corsa nel deserto, e a primeggiare è stato ancora una volta l'australiano Daniel Sanders, che ha rifilato altri 2 minuti e rotti al campione uscente Ricky Brabec.

DAKAR MOTO 2025: SANDERS VINCE ANCORA

Il migliore di tutti, come detto, è stato Daniel Sanders. il centauro della KTM partiva con 12'' di margine su Ross Branch e sul sorprendente Edgar Canet, mentre poteva contare su qualche secondo in più nei confronti dell'americano della Honda, Ricky Brabec, ovvero 18''. Nelle prime fasi di gara è stato proprio lo statunitense a partire forte, transitando in testa ai primi intertempi, poi è stato il turno dl botswaniano Branch su Hero a prendere la testa al km 122, ma dal riferimento successivo, posto dopo 182 km, Daniel Sanders ha preso la vetta e non l'ha più mollata fino al traguardo. Brabec ha chiuso in seconda posizine e Branch in terza a 2'26''.

Stage 1️⃣ - Bikes 🏍



Provisional top 3:

🥇 Daniel Sanders

🥈 Ricky Brabec

🥉 Ross Branch



🏆 Daniel Sanders wins again!



Follow the race live 👉https://t.co/BrruP0pcjg#Dakar2025#DakarInSaudipic.twitter.com/Nh7ZhdJqFZ — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2025

Alle loro spalle c'è stata battaglia per il quarto posto, e a spuntarla è stato, in un derby tra Honda, l'altro statunitense Skyler Howes, che ha preceduto lo spagnolo Tosha Schareina. Più staccati gli altri. Incasso oltre 10 minuti l'argentino Luciano Benavides, sesto su KTM, e più di 11 il cileno Pablo Quintanilla, settimo. Distacchi importanti anche per il francese Adrien Van Beveren (14'), il cileno Ignacio Cornejo-Florimo (18') e per il sudafricano Bradley Cox (quasi 26') che chiudono la top ten. Si è ritirato dopo una caduta il tedesco Sebastian Buehler (Hero) mentre la sorpresa di ieri, il 19enne iberico Edgar Canet, ha chiuso 15° a oltre mezz'ora. Per l'Italia da segnalare il 21° posto di Paolo Lucci (Honda). In virtù di questa risultati la classifica è molto simile all'ordine di tappa e lo ricalca per intero nelle prime dieci posizioni

VEDI ANCHE

DAKAR 2025: LA TAPPA DI DOMANI

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio è in programma il mega-tappone 48H Crono diviso in due tranche che metterà a durissima prova i concorrenti. Si parte e si ritorna a Bisha, gareggiando a nord della località araba, e sarà la prima volta che moto e auto affronteranno percorsi leggermente, con i protagonisti delle quattro ruote che non potranno dunque sfruttare le tracce lasciate dai centauri come aiuto nella navigazione. La tappa riservata alle moto sarà lunga complessivamente 992 chilometri, di cui 947 di prove speciali e la prima parte si concluderà per i piloti all'ultimo bivacco raggiunto prima del calare del sole.

DAKAR MOTO 2025, CLASSIFICA TAPPA 1

DAKAR MOTO 2025, CLASSIFICA GENERALE

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/01/2025