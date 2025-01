Dakar Moto, tappa 5: primeggia Benavides, Schareina recupera su Sanders

Non finisce di sorprendere questa 47° edizione del Raid Dakar nella categoria moto: la quinta tappa ha visto l'affermazione dell'argentino Luciano Benavides, giunto al traguardo dopo 4 ore e 53 minuti di fatiche in sella alla sua KTM ufficiale del team Red Bull. Il più giovane dei fratelli Benavides (29 anni, mentre oggi Kevin, anch'esso in gara, ne compie 36), ha potuto festeggiare solo dopo un'oretta dal suo arrivo ad Hail, quando è arrivata la notizia dei 2 minuti inflitti dalla giuria al francese Adrien Van Beveren che sulla sua Honda aveva condotto la 5° tappa per larghi tratti, da circa metà gara in poi, con diversi piloti ad alternarsi in vetta dopo la partenza da Alula: Skyler Howes, Ross Branch, Ricky Brabec e anche lo stesso Benavides.

DAKAR MOTO 2025: BEFFA VAN BEVEREN, VINCE BENAVIDES

Sul traguardo di Hail Van Beveren aveva preceduto Benavides di 1'13'' con il leader della classifica generale, Daniel Sanders, giunto a destinazione in sesta posizione. Ma tra i penalizzati di oggi, per aver infranto ben tre volte i limiti di velocità in aree regolate del tracciato, c'è lo stesso australiano, che così butta al vento 8 minuti e 10 secondi e scivola fino alla 12° posizione. A trarne vantaggio è soprattutto lo spagnolo Tosha Schareina, che con il settimo posto a 5'18'' da Benavides rimonta sei minuti abbondanti al capofila e ora è secondo nella classifica generale.

Alle spalle di Benavides e del penalizzato Van Beveren chiude oggi terzo il cileno ''Nacho'' Cornejo-Florimo a 1'31'', mentre il suo compagno di team nell'Hero Motorsports Team Rally è quarto a 3'20. Poco più dietro ci sono le Monster Energy Honda ufficiali di Ricky Brbec, Skyler Howes e del già citato Schareina. Ottavo l'altro spagnolo, il giovane 19enne Edgar Canet che alla sua prima Dakar sta stupendo tutti, trovando un posto nella top ten della classifica generale (e guidando quella Rally 2). Chiudono i primi dieci lo slovacco Stefan Svitko (KTM) e il sudafricano Michael Docherty (KTM), mentre Sanders finisce dietro anche all'altro cileno di punta, Pablo Quintanilla su Honda. Alle sue spalle è 13° Lorenzo Santolino, vincitore della terza tappa e oggi a 15' dalla vetta

DAKAR MOTO 2025: SCHAREINA ACCORCIA SU SANDERS

La classifica generale, alla pausa, vede in testa il già citato Daniel Sanders con 7'02 di margine su Schareina e quasi 18' sul botswaniano Branch. Van Beveren, in virtù del comunque ottimo risultato odierno, risale in quarta posizione, davanti agli americani della Honda, Howes e Brabec, staccati rispettivamente di 18'30, 19' e 21' circa. Il vincitore di oggi, Benavides, ha 24' di ritardo da Sanders mentre Quintanilla incassa quasi 33'. Chiudono la top ten Cornejo a circa 44' e Canet, con un'ora abbondante di ritardo, ma con al contempo 16' di vantaggio sul più diretto inseguitore, l'austriaco Tobias Ebster, nella classifica Rally 2.

DAKAR MOTO 2025: LA TAPPA DI DOMANI

Venerdì 10 gennaio la Dakar osserverà la tradizionale giornata di riposo, prima di ripartire l'indomani, sabato 11 gennaio con la 6° di 12 tappe. Il gruppo ripartirà da Hail in direzione di Al Duwadini per una lunga tappa di 829 km di cui 605 di prova speciale e 224 di spostamento.

DAKAR MOTO 2025: LA CLASSIFICA FINALE DELLA TAPPA 5

DAKAR MOTO 2025: CLASSIFICA GENERALE VIRTUALE DOPO TAPPA 5

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/01/2025