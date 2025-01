Dakar Auto, tappa 8: Lategan vince e torna ad allungare in classifica generale

Continua ad essere terreno di caccia per i piloti Toyota la Dakar 2025. Nell'ottava tappa da Al Duwadimi alla capitale Riyadh è arrivata la settima vittoria di una Hilux. Il miglior tempo è stato realizzato da Henk Lategan, che ha battuto per 1'47'' la vettura gemella di Guy Botterill, nonostante i 2 minuti di penalità ricevuti da Lategan dopo il traguardo. Il sudafricano ha così reagito nel migliore dei modi alla giornata sottotono di ieri, che lo aveva visto perdere praticamente tutto il vantaggio in classifica generale su Yazeed Al Rajhi.

DAKAR 2025: EKSTROM E AL ATTIYAH PERDONO MINUTI PREZIOSI

I 487 km cronometrati sono vissuti sul duello tra Lategan e Botterill, autori dei migliori intertempi fin dai primi checkpoint. Decisivo per il successo finale del primo il gap scavato nell'ultimo settore: fino ad allora il distacco era sempre stato molto ridotto, arrivando al massimo a 1'17'', mentre lo sprint finale ha permesso a Lategan di mettersi al riparo da ribaltoni legati alla penalità, conservando la leadership nonostante i 2 minuti aggiunti al suo tempo. Il podio di giornata è completato da Matthieu Serradori, che conferma la sua ottima Dakar al volante del prototipo Century CR7.

La tappa 8 è tutta nel segno dei sudafricani, visto che oltre a Lategan e Bottarill al quarto posto troviamo Brian Baragwanath, anche lui su Century CR7. In quinta posizione si rivede Nani Roma, finora molto sfortunato nella sua prima avventura al volante del nuovo Ford Raptor T1+. Sesta prestazione per Al Rajhi che perde 5 minuti da Lategan e fallisce il sorpasso al vertice della generale, dopo essersi portato ieri ad appena 21'' dal leader. La top 10 di giornata prosegue con altri piloti abbonati a prestazioni di primo piano: settimo Martin Prokop (Ford), ottavo Joao Ferreira (Mini) che nel finale vede sfumare il terzo posto, nono Rokas Baciuska (Toyota) e decimo Seth Quintero (Toyota). Chiude appena fuori dai primi 10 Nasser Al Attiyah: il qatariota perde 12 minuti, vedendo assottigliarsi le possibilità di vincere la sua sesta Dakar. Giornata difficile anche per le Ford di Mitchel Guthrie e Mattias Ekstrom che pagano rispettivamente 15 e 18 minuti, perdendo a loro volta contatto con le due Toyota che guidano la generale.

DAKAR AUTO: LE TOYOTA SCAPPANO NELLA GENERALE

I risultati odierni riportano le Toyota di Lategan e Al Rajhi in fuga rispetto agli avversari. Il sudafricano ha ora 5'41'' sul saudita, mentre alle loro spalle si sono formate altre due coppie al momento in lotta rispettivamente per il terzo e per il quinto posto. Ekstrom, attardato di quasi 29 minuti, è infatti sull'ultimo gradino del podio virtuale con 5' di vantaggio su Al Attiyah, mentre Guthrie è quinto meno di 3 minuti su Serradori. Seguono con distacchi ormai superiori all'ora e mezzo Juan Yacopini e Quintero, mentre la top 10 è chiusa da Ferreira e Baragwanath attardati di oltre due ore. Esce definitivamente di classifica Guillame De Mevius che perde oltre 2 ore per problemi meccanici.

Domani prosegue la discesa verso il traguardo di questa Dakar con la tappa 9 da Riyadh a Haradh, relativamente corta con i suoi 357 km cronometrati e dal percorso che si preannuncia ad alta velocità. Il grosso del chilometraggio è ormai alle spalle, ma il rally raid ci insegna che i colpi di scena possono essere sempre dietro l'angolo.

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA TAPPA 8 AL DUWADIMI-RIYADH

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 HENK LATEGAN BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 04H 51' 54'' 2 GUY DAVID BOTTERILL DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 04H 53' 41'' + 01' 47'' 3 MATHIEU SERRADORI LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 04H 55' 58'' + 04' 04'' 4 BRIAN BARAGWANATH LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 04H 56' 03'' + 04' 09'' 5 NANI ROMA ALEX HARO FORD M-SPORT 04H 57' 11'' + 05' 17'' 6 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 04H 57' 14'' + 05' 20'' 7 MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 04H 58' 13'' + 06' 19'' 8 JOAO FERREIRA FILIPE PALMEIRO X-RAID MINI JCW TEAM 04H 58' 36'' + 06' 42'' 9 ROKAS BACIUSKA ORIOL MENA OVERDRIVE RACING 04H 58' 38'' + 06' 44'' 10 SETH QUINTERO DENNIS ZENZ TOYOTA GAZOO RACING 05H 00' 16'' + 08' 22''

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 8

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 HENK LATEGAN BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 42H 05' 02'' 2 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 42H 10' 43'' + 05' 41'' 3 MATTIAS EKSTRÖM EMIL BERGKVIST FORD M-SPORT 42H 33' 57'' + 28' 55'' 4 NASSER AL-ATTIYAH EDOUARD BOULANGER THE DACIA SANDRIDERS 42H 39' 16'' + 34' 14'' 5 MITCHELL GUTHRIE KELLON WALCH FORD M-SPORT 43H 00' 41'' + 55' 39'' 6 MATHIEU SERRADORI LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 43H 03' 26'' + 58' 24'' 7 JUAN CRUZ YACOPINI DANIEL OLIVERAS OVERDRIVE RACING 43H 37' 13'' + 01H 32' 11'' 8 SETH QUINTERO DENNIS ZENZ TOYOTA GAZOO RACING 43H 41' 56'' + 01H 36' 54'' 9 JOAO FERREIRA FILIPE PALMEIRO X-RAID MINI JCW TEAM 44H 10' 09'' + 02H 05' 07'' 10 BRIAN BARAGWANATH LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 44H 16' 49'' + 02H 11' 47''

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/01/2025