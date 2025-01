Dakar Auto, tappa 10: Roma regala la prima vittoria alla Ford, Lategan torna al comando

Altro scossone in classifica alla Dakar Auto 2025: Al Rajhi perde il primato, Lategan di nuovo in cima nel giorno della festa Ford

Sono bastati solo 120 km di prova speciale cronometrata per ribaltare (di nuovo) la classifica della Dakar Auto 2025. A vincere la decima e terz’ultima tappa, da Haradh a Shubaytah, è stata infatti per la prima volta la Ford, che ha conquistato il successo con il Raptor T1+ di Nani Roma. Ma, con lo spagnolo ormai da giorni fuori dalla lotta per la vittoria finale, è soprattutto in classifica che si assiste a un altro importante stravolgimento.

Tappa 10: vince Roma, Lategan torna in vetta

Se lanona frazioneera stata quella del primo trionfo Dacia e soprattutto dell’avvicendamento al vertice tra Henk Lategan e Yazeed Al Rajhi, la tappa 10 è quella che ristabilisce le gerarchie in casa Toyota. Nella prima delle tre giornate in cui le auto della Dakar si trovano a competere sulle dune dell’Empty Quarter, uno dei deserti più inospitali al mondo, il pilota ufficiale del team Toyota Gazoo Racing è infatti riuscito a riprendersi la vetta, pur non andando oltre il 24° posto a oltre 9 minuti da Roma.

Il crollo clamoroso dell'ex leader Al Rajhi

A fare ben peggio è stato però il saudita Al Rajhi, che guida la Toyota Hilux “privata” del team Overdrive. L’ormai ex leader della generale non è infatti andato oltre il 57° tempo finale, pagando quasi 19 minuti di ritardo dalla Ford in vetta. Perdendone, dunque, circa 10 da Lategan, che si ritrova sorprendentemente in testa alla corsa con un vantaggio di 2’27” proprio quando la sua corsa sembrava ormai compromessa.

Dakar auto 2025: come cambia la classifica generale

Non è andata particolarmente bene neanche agli altri rivali in odore di podio: Mattias Ekstrom, sulla Ford M-Raptor meglio posizionata nella generale (è terzo), ha chiuso con il 52° tempo di giornata. Ancora peggiore è il bilancio di Nasser Al-Attiyah: il qatariota, vincitore della frazione di ieri e che puntava proprio sull’Empty Quarter per andare all’assalto della top-3, ha infatti tagliato il traguardo con il 61° crono, a 21’29” dal miglior tempo. Con due tappe ancora da disputare, a questo punto Lategan torna a essere il favorito per regalare alla Toyota il quarto successo nella sua storia nel rally-raid più duro e prestigioso. Ekstrom è terzo a 26’46”, con Al-Attiyah sempre in quarta piazza ma con un ritardo di oltre mezz’ora.

RISULTATI DAKAR AUTO 2025, CLASSIFICA TAPPA 10 HARADH-SHUBAYTAH

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 NANI ROMA FORD M-SPORT 02h 06' 34'' ALEX HARO 2 LUCAS MORAES TOYOTA GAZOO RACING 02h 06' 52'' + 00h 00' 18'' ARMAND MONLEON 3 DANIA AKEEL TEAM BBR 02h 08' 14'' + 00h 01' 40'' STEPHANE DUPLE 4 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING FACTORY TEAM 02h 08' 55'' + 00h 02' 21'' LEONARD CREMER 5 FRANCISCO LOPEZ CONTARDO CAN-AM FACTORY TEAM 02h 10' 45'' + 00h 04' 11'' JUAN PABLO LATRACH 6 JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI CAN-AM FACTORY TEAM 02h 11' 10'' + 00h 04' 36'' PEDRO GONZALO RINALDI 7 PAU NAVARRO TEAM BBR 02h 11' 18'' + 00h 04' 44'' LISANDRO EZEQUIEL SISTERNA HERRERA 8 DANIEL SCHRÖDER PS LASER RACING 02h 11' 45'' + 00h 05' 11'' HENRY CARL KÖHNE 9 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING 02h 11' 52'' + 00h 05' 18'' DANIEL OLIVERAS 10 SARA PRICE CAN-AM FACTORY TEAM 02h 12' 10'' + 00h 05' 36'' SEAN BERRIMAN

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA GENERALE DOPO LA TAPPA 10

Pos Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING 47h 29' 57'' 00h 02' 00'' BRETT CUMMINGS 2 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING 47h 32' 24'' + 00h 02' 27'' 00h 04' 00'' TIMO GOTTSCHALK 3 MATTIAS EKSTRÖM FORD M-SPORT 47h 56' 43'' + 00h 26' 46'' 00h 01' 00'' EMIL BERGKVIST 4 NASSER AL-ATTIYAH THE DACIA SANDRIDERS 48h 00' 18'' + 00h 30' 21'' 00h 17' 00'' EDOUARD BOULANGER 5 MITCHELL GUTHRIE FORD M-SPORT 48h 24' 02'' + 00h 54' 05'' 00h 12' 00'' KELLON WALCH 6 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM 48h 29' 38'' + 00h 59' 41'' 00h 03' 20'' LOIC MINAUDIER 7 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING 49h 03' 27'' + 01h 33' 30'' 00h 04' 00'' DANIEL OLIVERAS 8 SETH QUINTERO TOYOTA GAZOO RACING 49h 06' 42'' + 01h 36' 45'' 00h 15' 00'' DENNIS ZENZ 9 JOAO FERREIRA X-RAID MINI JCW TEAM 49h 38' 32'' + 02h 08' 35'' 00h 08' 00'' FILIPE PALMEIRO 10 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING FACTORY TEAM 49h 47' 03'' + 02h 17' 06'' 00h 10' 00'' LEONARD CREMER

Le prossime sfide: è ancora l'Empty Quarter il protagonista

Domani, giovedì 16 gennaio, penultima tappa ad anello con arrivo e partenza a Shubaytah, da 275 km di prova speciale prima della “passerella” finale di venerdì (solo 61 km cronometrati). L'edizione 2025 della Dakar Auto si gioca tutta qui...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 15/01/2025