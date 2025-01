Dakar Auto, tappa 11: bis Ford con Ekstrom, Al Rajhi mette le mani sulla vittoria finale

La tappa 11 della Dakar 2025 ha visto i protagonisti delle auto impegnati in un percorso lungo 275 km cronometrati con partenza e arrivo a Shubayth, sfidando per la seconda giornata consecutiva la sabbia e le dune del desolato deserto Quarto Vuoto. Il Raptor T+1 della Ford si è confermato perfettamente a suo agio su questo tipo di superficie e, dopo il successo di ieri di Nani Roma, oggi si è ripetuto grazie a Mattias Ekstrom. Sentenze importanti sono state emesse anche per la vittoria finale, con Yazeed Al Rajhi che ha nuovamente scavalcato Henk Lategan nel duello tutto tra Toyota Hilux e vede ora a un passo il suo primo trionfo nel mitico rally raid.

DAKAR 2025: SFIDA A TRE PER IL SUCCESSO DI GIORNATA

Fin dal primo checkpoint è emerso come i tre piloti che si sarebbero contesi la vittoria della tappa 11 della Dakar sarebbero stati Ekstrom, Al Rajhi e Nasser Al Attiyah (Dacia). Tra lo svedese e il qatariota era in ballo anche il terzo posto della classifica generale, con Ekstrom che ieri aveva incrementato a quasi 4 minuti il suo vantaggio. Al Attiyah è stato il più rapido nella prima parte, venendo poi scavalcato prima da Ekstrom e poi da Al Rajhi, salvo recuperare nel finale fermandosi ad appena 41 secondi dallo svedese. Il saudita ha invece chiuso a un minuto dal pilota del Sandrider, ma potendo comunque festeggiare il risultato di oggi.

Il suo rivale diretto per la vittoria finale, Lategan, non è stato in grado di mantenere il ritmo del terzetto e ha chiuso la tappa quinto a 10'23'', battuto anche dall'altra Ford di Mitch Guthrie. Un distacco pesante che mette quasi la parola fine sulla lotta tra i due, visto che domani Al Rajhi dovrà amministrare oltre 6 minuti di margine in una tappa lunga appena 61 km cronometrati. Tornando al risultato odierno, rispetto a ieri le vetture Ultimate si sono difese meglio dai più leggeri e agili veicoli Challenger e Side by Side. Nella top 10 troviamo infatti la Mini di Joao Ferreira e la Toyota di Rokas Baciuska in sesta e settima posizione, mentre Matthieu Serradori (Century) è nono preceduto dal Taurus T3 Max (categoria Challenger) di Yasir Seaidan e seguito dal BRP Maverick R (categoria SSV) di Sara Price.

DAKAR 2025: POSIZIONI DEFINITE PRIMA DELLA TAPPA FINALE

Domani si resta ancora nella zona di Shubaytah, per un ultimo giro sulle dune in una tappa che prevede una mass start. Salvo clamorosi colpi di scena, i distacchi dovrebbero essere contenuti considerando anche la distanza ridotta per gli standard della Dakar. Per questo, è difficile immaginarsi cambiamenti in una classifica generale combattuta ma ora più definita in tutte le posizioni della top 10: se Al Rajhi potrà amministrare 6 minuti su Lategan per ottenenre la vittoria finale, Ekstrom può contare su oltre 4 minuti su Al Attiyah, mentre Guthrie con il risultato di oggi si è messo al riparo da possibili colpi di reni di Serradori.

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA TAPPA 11 SHUBAYTAH - SHUBAYTAH

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 MATTIAS EKSTRÖM EMIL BERGKVIST FORD M-SPORT 04H 19' 27'' 2 NASSER AL-ATTIYAH EDOUARD BOULANGER THE DACIA SANDRIDERS 04H 20' 08'' + 00' 41'' 3 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 04H 21' 12'' + 01' 45'' 4 MITCHELL GUTHRIE KELLON WALCH FORD M-SPORT 04H 29' 00'' + 09' 33'' 5 HENK LATEGAN BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 04H 29' 50'' + 10' 23'' 6 JOAO FERREIRA FILIPE PALMEIRO X-RAID MINI JCW TEAM 04H 31' 03'' + 11' 36'' 7 ROKAS BACIUSKA ORIOL MENA OVERDRIVE RACING 04H 31' 21'' + 11' 54'' 8 YASIR SEAIDAN MICHAEL METGE TEAM BBR 04H 32' 09'' + 12' 42'' 9 MATHIEU SERRADORI LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 04H 32' 36'' + 13' 09'' 10 SARA PRICE SEAN BERRIMAN CAN-AM FACTORY TEAM 04H 35' 06'' + 15' 39''

DAKAR AUTO 2025: CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 11

POS. EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 51H 53' 36'' 2 HENK LATEGAN BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 51H 59' 47'' + 06' 11'' 3 MATTIAS EKSTRÖM EMIL BERGKVIST FORD M-SPORT 52H 16' 10'' + 22' 34'' 4 NASSER AL-ATTIYAH EDOUARD BOULANGER THE DACIA SANDRIDERS 52H 20' 26'' + 26' 50'' 5 MITCHELL GUTHRIE KELLON WALCH FORD M-SPORT 52H 53' 02'' + 59' 26'' 6 MATHIEU SERRADORI LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 53H 03' 44'' + 01H 10' 08'' 7 JUAN CRUZ YACOPINI DANIEL OLIVERAS OVERDRIVE RACING 53H 51' 49'' + 01H 58' 13'' 8 JOAO FERREIRA FILIPE PALMEIRO X-RAID MINI JCW TEAM 54H 09' 35'' + 02H 15' 59'' 9 SETH QUINTERO DENNIS ZENZ TOYOTA GAZOO RACING 54H 13' 23'' + 02H 19' 47'' 10 BRIAN BARAGWANATH LEONARD CREMER CENTURY RACING FACTORY TEAM 54H 47' 02'' + 02H 53' 26''

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/01/2025