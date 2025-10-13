Novità a EICMA 2025: arriva la mostra Desert Queens dedicata alla Dakar

Più di trenta le moto che saranno esposte nell'area esterna Moto Live. In più, incontri con i piloti e approfondimenti divulgativi

L’82ª edizione di EICMA, in programma dal 6 al 9 novembre a Fiera Milano Rho, ospiterà per la prima volta la mostra “Desert Queens”. Si tratta di un percorso espositivo dedicato alle moto e ai protagonisti che hanno scritto la storia della celebre competizione rallistica, realizzato in collaborazione con ASO (Amaury Sport Organisation), organizzatore ufficiale della Dakar.

La mostra celebrerà oltre quarant’anni di storia della Dakar, esponendo più di trenta moto iconiche accompagnate da memorabilia, fotografie e video d’epoca. Ma “Desert Queens” non si limiterà alla semplice esposizione: nell’area esterna MotoLive di EICMA, i visitatori potranno partecipare a experience interattive, incontrare i piloti e approfondire tematiche come navigazione, sicurezza e evoluzione dell’equipaggiamento tecnico.

«Dopo il successo della mostra organizzata lo scorso anno per il 110° anniversario di EICMA – ha dichiarato Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA – abbiamo deciso di rendere ricorrente la realizzazione di contenuti tematici attrattivi. La scelta è caduta naturalmente sulla Dakar, una gara unica al mondo che continua a far battere forte il cuore degli appassionati. Grazie alla collaborazione con ASO, “Desert Queens” assume un valore ancora maggiore e sono certo che sarà apprezzata dal nostro pubblico, oltre a rappresentare una preziosa occasione di visibilità per l’industria motociclistica».

Pubblicato da Fabio Meloni, 13/10/2025