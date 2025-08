EICMA 2025: i biglietti online scontati del 25%. Ecco fino a quando

Dall'estate all'autunno in un attimo. Parlo di EICMA 2025, prevista dal 6 al 9 novembre prossimi, che lancia la promo estiva con lo sconto del 25% sui biglietti online: scopriamo fino a quando è attiva l'offerta e come fare per accaparrarsi i biglietti.

EICMA 2025: biglietti scontati (fino a quando)

EICMA 2024: lo stand Honda

Per acquistare i biglietti scontati di EICMA 2025 c'è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 3 settembre 2025. Fino a quel momento il prezzo del biglietto sarà di 15 euro – più 1,50 euro di spese fisse di gestione – invece di 20 euro, per uno sconto del 25%. Ma l'offerta non è completa senza il parcheggio e infatti EICMA mette nuovamente a disposizione oltre 10 mila posti auto gratuiti distribuiti in undici parcheggi di interscambio ATM a Milano: visitatrici e i visitatori possono già approfittare di questa opportunità, limitata alle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre, riservando il proprio posto auto gratuito in fase di acquisto del biglietto. Per maggiori informazioni sono disponibili sul sito di sul sito di EICMA, cliccando qui e seguendo i profili social della manifestazione.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/08/2025