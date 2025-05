Defender Dakar D7X-R: la nuova sfida di Peterhansel assieme al giovane Baciuska

La storica casa automobilistica britannica Defender ha annunciato l'inizio dei test del prototipo Defender Dakar D7X-R, il veicolo che prenderà parte alla Dakar 2026 e al Campionato del Mondo Rally-Raid (W2RC) nella nuova categoria “Stock”.

Il programma di sviluppo è iniziato con una prima sessione di prove nel deserto marocchino, ambiente che simula le difficili condizioni che il team dovrà affrontare durante la celebre gara di gennaio. Questo test segna una tappa fondamentale nel percorso verso il debutto ufficiale della vettura.

Un team di piloti d’eccezione

Ad accompagnare il nuovo veicolo in questa avventura ci saranno due piloti di grande esperienza: il francese Stéphane Peterhansel, quattordici volte vincitore della Dakar, e il giovane talento lituano Rokas Baciuška, campione del W2RC nelle categorie SSV (2022–23) e Challenger (2024). Il terzo pilota, insieme al copilota, sarà annunciato nei prossimi mesi.

Defender Dakar D7X-R: Peterhansel

Peterhansel si è detto entusiasta della nuova sfida: ''Il W2RC rappresenta l'apice del rally-raid, e Defender è il partner perfetto per affrontarlo. I primi test in Marocco sono stati positivi e non vedo l’ora di portare questa vettura sul podio.'' Anche Baciuška ha espresso grande entusiasmo: ''Unirmi alla famiglia Defender è un momento storico. Questo marchio è sinonimo di forza e resistenza, e sono orgoglioso di far parte del progetto.''

Una vettura all’avanguardia per una nuova categoria

Il Defender Dakar D7X-R è basato sul modello di serie ma adattato per le gare di resistenza, mantenendo la robusta architettura in alluminio D7x e la trasmissione dei Defender stradali. È alimentato da un motore V8 biturbo da 4,4 litri ed è stato sottoposto a intensi test tra le dune del Sahara, per garantirne l'affidabilità e la performance in condizioni estreme.

Defender Dakar D7X-R

La categoria “Stock” del W2RC 2026 è stata recentemente aggiornata per rendere la competizione più equilibrata, con l'obiettivo di aumentare la competitività dei veicoli derivati dalla produzione in risposta alla crescente capacità e popolarità di 4x4 e SUV. Questi nuovi regolamenti consentiranno maggiori vantaggi in termini di prestazioni, dando alla Defender l'opportunità di dimostrare la sua estrema resistenza e capacità sui terreni più difficili.

La strada verso il Dakar Rally 2026

Secondo James Barclay, Managing Director di JLR Motorsport, il percorso verso la Dakar è già iniziato: ''Completare il primo test ufficiale in Marocco è un traguardo importante. Con piloti del calibro di Peterhansel e Baciuška, siamo pronti a intraprendere questa sfida con determinazione. Sono orgoglioso della nostra line up piloti: Peterhansel porta con sé una notevole esperienza pratica - essendo il pilota di maggior successo di sempre alla Dakar, la sua conoscenza sarà una risorsa preziosa per il nostro programma - mentre Baciuška è uno dei talenti rallystici più promettenti''.

Defender Dakar D7X-R: Baciuska

Anche Mark Cameron, Managing Director di Defender, ha sottolineato l'importanza del progetto: ''Il team sta davvero iniziando a prendere forma mentre sviluppiamo il Defender per competere nella categoria Stock, il che significa che la D7X-R da competizione sarà strettamente legata al Defender di produzione. Questa sarà una prova unica per dimostrare la resistenza e la capacità del Defender nelle condizioni più estreme.''

Verso nuove sfide

È previsto un approfondito programma di test prima della presentazione del team completo per la Dakar e per il Campionato Mondiale Rally-Raid FIA del 2026. Il Defender Dakar D7X-R si prepara a sfidare i terreni più impegnativi del mondo, puntando al successo nella categoria “Stock” del W2RC 2026 e a un debutto memorabile nella Dakar.

