Dakar moto, tappa 5: Benavides domina, Sanders di nuovo leader

La tappa 5 della Dakar 2026 moto, seconda parte della prima Marathon prevista in questa edizione con arrivo a Hail, ha proposto una speciale lunga e selettiva da oltre 340 km cronometrati, resa ancora più insidiosa dalle condizioni meteo. A imporsi è stato Luciano Benavides (KTM), autore di una prova solida chiusa in 4h05’16’’, centrando la sesta vittoria di tappa in carriera alla Dakar. L’argentino ha preceduto Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero) di 3’51’’ e Daniel Sanders (KTM) di 5’50’’, con distacchi netti e mai in discussione nella parte finale della speciale. Ai piedi del podio Bradley Cox (Sherco), quarto a 7’22’’, davanti alle Honda ufficiali.
Tappa dura: Honda penalizzate dall’apertura pista, Canet crolla
La frazione è stata segnata da un ritmo elevato e da continui cambiamenti nella classifica virtuale, con Sanders capace di ribaltare la situazione negli ultimi 35 km. Le Honda di Tosha Schareina e Ricky Brabec, costrette ad aprire la pista, hanno pagato la navigazione chiudendo rispettivamente quinto a 9’13’’ e sesto a 9’16’’. Ottimo risultato per Bradley Cox, autore del miglior piazzamento settimanale per Sherco.
Dakar 2026: Tosha Schareina (Honda) | Foto: A.S.O. Dakar
Giornata nera invece per Edgar Canet (KTM): un problema alla mousse posteriore gli è costato oltre un’ora, facendolo precipitare dalla quarta posizione della generale. Nessun ritiro eccellente, ma distacchi pesanti per diversi uomini di vertice.
Generale: Sanders di nuovo al comando
Grazie al terzo posto di tappa, Daniel Sanders (KTM) riconquista la leadership della classifica generale moto in 20h58’10’’, superando Tosha Schareina (Honda) ora secondo a +1’59’’ e Ricky Brabec (Honda) terzo a +2’02’’.
Dakar 2026, Daniel Sanders. Credits: KTM Racing
La vittoria rilancia Luciano Benavides, quarto a +5’55’’, mentre Cornejo sale al quinto posto. Domani la Dakar 2026 entra in una fase cruciale con una tappa di dune e navigazione pura, dove la posizione di partenza potrà nuovamente ribaltare i valori in campo.
CLASSIFICA TAPPA 5 DAKAR MOTO 2026 - AL ULA-HAIL
|Pos.
|Pilota
|Moto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Luciano Benavides
|KTM
|4h05’16’’
|—
|—
|2
|Ignacio Cornejo
|Hero
|4h09’07’’
|+3’51’’
|—
|3
|Daniel Sanders
|KTM
|4h11’06’’
|+5’50’’
|—
|4
|Bradley Cox
|Sherco
|4h12’38’’
|+7’22’’
|—
|5
|Tosha Schareina
|Honda
|4h14’29’’
|+9’13’’
|—
|6
|Ricky Brabec
|Honda
|4h14’32’’
|+9’16’’
|—
|7
|Neels Theric
|Kove
|4h14’33’’
|+9’17’’
|—
|8
|Mason Klein
|Hoto
|4h18’11’’
|+12’55’’
|—
|9
|Konrad Dabrowski
|Duust
|4h19’13’’
|+13’57’’
|—
|10
|Preston Campbell
|Honda
|4h19’43’’
|+14’27’’
|—
CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 5 MARATHON
|Pos.
|Pilota
|Moto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Daniel Sanders
|KTM
|20h58’10’’
|—
|—
|2
|Tosha Schareina
|Honda
|21h00’09’’
|+1’59’’
|—
|3
|Ricky Brabec
|Honda
|21h00’12’’
|+2’02’’
|—
|4
|Luciano Benavides
|KTM
|21h04’05’’
|+5’55’’
|—
|5
|Ignacio Cornejo
|Hero
|21h16’48’’
|+18’38’’
|—
|6
|Skyler Howes
|Honda
|21h27’27’’
|+29’17’’
|2’00’’
|7
|Adrien Van Beveren
|Honda
|21h50’41’’
|+52’31’’
|—
|8
|Bradley Cox
|Sherco
|21h59’41’’
|+1h01’31’’
|—
|9
|Preston Campbell
|Honda
|22h14’13’’
|+1h16’03’’
|—
|10
|Konrad Dabrowski
|Duust
|22h34’31’’
|+1h36’21’’
|—