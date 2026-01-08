Dakar 2026

Dakar moto, tappa 5: Benavides domina, Sanders di nuovo leader

Avatar di Luca Manacorda, il 08/01/26

1 ora fa - L'argentino vince in maniera netta, cambio al vertice della generale

Benavides vince con ampio margine, Sanders approfitta dell'ordine di partenza per tornare primo
La tappa 5 della Dakar 2026 moto, seconda parte della prima Marathon prevista in questa edizione con arrivo a Hail, ha proposto una speciale lunga e selettiva da oltre 340 km cronometrati, resa ancora più insidiosa dalle condizioni meteo. A imporsi è stato Luciano Benavides (KTM), autore di una prova solida chiusa in 4h05’16’’, centrando la sesta vittoria di tappa in carriera alla Dakar. L’argentino ha preceduto Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero) di 3’51’’ e Daniel Sanders (KTM) di 5’50’’, con distacchi netti e mai in discussione nella parte finale della speciale. Ai piedi del podio Bradley Cox (Sherco), quarto a 7’22’’, davanti alle Honda ufficiali.

Tappa dura: Honda penalizzate dall’apertura pista, Canet crolla

La frazione è stata segnata da un ritmo elevato e da continui cambiamenti nella classifica virtuale, con Sanders capace di ribaltare la situazione negli ultimi 35 km. Le Honda di Tosha Schareina e Ricky Brabec, costrette ad aprire la pista, hanno pagato la navigazione chiudendo rispettivamente quinto a 9’13’’ e sesto a 9’16’’. Ottimo risultato per Bradley Cox, autore del miglior piazzamento settimanale per Sherco.

Dakar 2026: Tosha Schareina (Honda) | Foto: A.S.O. Dakar

Giornata nera invece per Edgar Canet (KTM): un problema alla mousse posteriore gli è costato oltre un’ora, facendolo precipitare dalla quarta posizione della generale. Nessun ritiro eccellente, ma distacchi pesanti per diversi uomini di vertice.

Generale: Sanders di nuovo al comando

Grazie al terzo posto di tappa, Daniel Sanders (KTM) riconquista la leadership della classifica generale moto in 20h58’10’’, superando Tosha Schareina (Honda) ora secondo a +1’59’’ e Ricky Brabec (Honda) terzo a +2’02’’.

Dakar 2026, Daniel Sanders. Credits: KTM Racing

La vittoria rilancia Luciano Benavides, quarto a +5’55’’, mentre Cornejo sale al quinto posto. Domani la Dakar 2026 entra in una fase cruciale con una tappa di dune e navigazione pura, dove la posizione di partenza potrà nuovamente ribaltare i valori in campo.

CLASSIFICA TAPPA 5 DAKAR MOTO 2026 - AL ULA-HAIL

Pos.PilotaMotoTempoDistaccoPenalità
1Luciano BenavidesKTM4h05’16’’
2Ignacio CornejoHero4h09’07’’+3’51’’
3Daniel SandersKTM4h11’06’’+5’50’’
4Bradley CoxSherco4h12’38’’+7’22’’
5Tosha SchareinaHonda4h14’29’’+9’13’’
6Ricky BrabecHonda4h14’32’’+9’16’’
7Neels ThericKove4h14’33’’+9’17’’
8Mason KleinHoto4h18’11’’+12’55’’
9Konrad DabrowskiDuust4h19’13’’+13’57’’
10Preston CampbellHonda4h19’43’’+14’27’’

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 5 MARATHON

Pos.PilotaMotoTempoDistaccoPenalità
1Daniel SandersKTM20h58’10’’
2Tosha SchareinaHonda21h00’09’’+1’59’’
3Ricky BrabecHonda21h00’12’’+2’02’’
4Luciano BenavidesKTM21h04’05’’+5’55’’
5Ignacio CornejoHero21h16’48’’+18’38’’
6Skyler HowesHonda21h27’27’’+29’17’’2’00’’
7Adrien Van BeverenHonda21h50’41’’+52’31’’
8Bradley CoxSherco21h59’41’’+1h01’31’’
9Preston CampbellHonda22h14’13’’+1h16’03’’
10Konrad DabrowskiDuust22h34’31’’+1h36’21’’

