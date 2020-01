VIA ALL'ALBA Nella notte italiana è scattata la 39° edizione del Raid Dakar, per la prima volta in Arabia Saudita dopo 9 anni trascorsi in Sud America. Tra le tante novità di questa edizione c'è l'assenza del GPS che ha reso più ostica la prima tappa, scattata nella notte da Jeddah e arrivata dopo 752 km a Al Wajh (di cui 433 di prova speciale), con le auto, le moto, ma anche i camion, i quad e gli SSV, diretti verso nord sulle coste del Mar Rosso. Nonostante l'allerta sia alta visti i recenti sviluppi politici in Medio Oriente e la situazione tesissima negli stati limitrofi, la prima tappa è scorsa via senza particolari problemi.

SORPRESA NELLE AUTO A primeggiare tra le auto è stato, a sorpresa, l'equipaggio lituano della Mini del team Agrorodeo composto da Vaidotas Zala e Saulius Jurgelenas, che hanno completato il percorso in 3 ore, 19 minuti e 4 secondi. A poco oltre i due minuti hanno concluso la prova altre due Mini, quelle dei veterani della Dakar, il francese Stephane Peterhansel (coadiuvato dal portoghese Paulo Fiuza) e lo spagnolo Carlos Sainz (con copilota Lucas Cruz), entrambi membri del team Bahrain JCW. Poco oltre il podio virtuale composto dalle tre auto britanniche si sono fermati i due equipaggi del team Toyota Gazoo Racing di Nasser Al Attiyah e di Ten Brinke. E della stessa squadra fa parte anche Fernando Alonso, che dopo la prima giornata è 11° a 15 minuti circa dalla vetta.

PRICE SUBITO DAVANTI Nelle moto invece è subito andato in testa l'australiano Toby Price, già vincitore della scorsa edizione come di quella del 2016. In sella alla sua KTM, Price ha chiuso in 3 ore, 21 minuti e 33 secondi, staccando di appena 5 secondi l'americano Ricky Brabec su Honda e di 40'' l'austriaco Matthias Walkner su KTM. L'italiano Jacopo Cerutti su Husqvarna ha chiuso in 23° posizione a circa 24 minuti dalla testa. Nelle altre tre categorie comandano dopo il primo giorno il russo Anton Shibalov (Kamaz) tra i camion, il cileno Ignacio Casale tra i quad e il polacco Aron Domzala tra i SSV (Side-by-side Vehicles). Di seguito le classifiche della prima tappa, auto e moto.

Raid Dakar 2020, classifica auto dopo tappa 1: Jeddah-Al Wajh

Pos Equipaggio Marca Tempo 1 Vaidotas Zala, Saulius Jurgelenas Mini 03H 19' 04'' 2 Stéphane Peterhansel, Paulo Fiuza Mini 03H 21' 18'' 3 Carlos Sainz, Lucas Cruz Mini 03H 21' 54'' 4 Nasser Al Attiyah, Matthieu Baumel Toyota 03H 24' 37'' 5 Bernhard Ten Brinke, Tom Colsoul Toyota 03H 25' 34'' 6 Mathieu Serradori, Fabian Lurquin Century 03H 25' 59'' 7 Orlando Terranova, Bernardo Graue Mini 03H 26' 19'' 8 Yazeed Al Rajhi, Konstantin Zhiltsov Toyota 03H 30' 50'' 9 Vladimir Vasilyev, Vitaliy Yevtyekhov Mini 03H 32' 29'' 10 Erik Van Looon, Sebastien Delaunay Toyota 03H 33' 02'' 11 Fernando Alonso, Marc Coma Toyota 03H 34' 31''

Raid Dakar 2020, classifica moto dopo tappa 1: Jeddah-Al Wajh