Simone Valtieri

VISTA DAKAR Continua l'avvicinamento di Fernando Alonso al Raid Dakar. Il campione spagnolo, assieme all'esperto pilota di raid Marc Coma, parteciperà al prossimo Rally di Ula come tappa preparatoria alla leggendaria corsa. In vista della stessa, la coppia di piloti del team Gazoo Racing ha passato due giorni lavorando tra gli sterrati catalani per trovare il feeling giusto con la Toyota Hilux, per la precisione tra Barcellona e Tarragona dove si è svolta nel fine settimana la penultima tappa del Mondiale Rally.

500 CHILOMETRI Dopo una visita al parco assistenza del WRC a Salou, Alonso ha completato circa 500 chilometri di test al volante, divisi tra i 275 km del primo giorno in una sezione chiusa attorno a Barcellona, e gli oltre 230 del secondo di cui 70 km di defaticante scarrozzamento VIP sulla sua Toyota, e gli altri di test alla ricerca del limite su un terrendo più arido e meno sabbioso di quello dove si è allenato in Marocco nelle scorse settimane. Dal 4 al 9 novembre Fernando Alonso e Marc Coma saranno impegnati nell'Ula Rally, in Turchia, tappa del Saudi Desert Rally Championship che si disputa nell'area medio orientale.