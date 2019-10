Autore:

Simone Valtieri

VECCHI RIVALI Non si placano gli echi del post ambientalista che Lewis Hamilton ha pubblicato nei giorni scorsi su Instagram. Criticato da alcuni e difeso da altri (tra cui Damon Hill), oggi è arrivata la riposta critica del suo ex compagno di team e rivale Fernando Alonso, attualmente impegnato a preparare il Raid Dakar. Nella story (un post che dura 24 ore) di Instagram, Hamilton scrisse: "Sinceramente, ho voglia di rinunciare a tutto. Chiudere completamente. Perché preoccuparsi quanto il mondo è un tale casino e la gente sembra non preoccuparsene. Mi prenderò un momento per raccogliere i miei pensieri. Grazie a quelli di voi a cui importa del mondo".

SALVARE IL PIANETA Questo post su Instagram era stato preceduto da un altro uscito subito dopo il weekend di Suzuka, in cui Lewis aveva invitato tutti i suoi tifosi a diventare vegani, definendolo. "L'unico modo per salvare veramente il nostro pianeta". La risposta di Alonso è arrivata al lancio della nuova collezione del suo brand Kimoa, i cui proventi sono destinati a un ente benefico che si dedica alla salute degli ecosistemi acquatici: "Io credo avrei tenuto per me le mie abitudini alimentari" - ha spiegato Alonso - "E non avrei rilasciato un messaggio come Lewis. Non puoi scrivere una cosa un giorno e il giorno successivo fare il contrario."

DONARE, NON DIRE"Conosciamo tutti lo stile di vita di Lewis" - ha rincarato la dose lo spagnolo - "E sappiamo che i piloti di Formula 1 prendono 200 aerei l'anno. Non puoi scrivere di non mangiare carne." Lo spagnolo è poi tornato sulla sua linea d'abbigliamento, spiegando che le felpe della sua azienda sono realizzate con bottiglie di plastica riciclate. "Credo che donare i proventi di questo evento, o fare aste come stiamo facendo, sia molto più efficace di qualsiasi cosa possiamo dire." Nell'attesa della risposta di Lewis (sempre che arrivi) va detto, a onor del vero, che anche il pilota britannico è spesso protagonista di iniziative benefiche.