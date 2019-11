VERSO LA DAKAR Prosegue la marcia di avvicinamento di Fernando Alonso verso la Dakar 2020. Lo spagnolo è impegnato questa settimana nell'Ula-Neom Rally, gara che si disputa in Arabia Saudita, ossia nella stessa nazione che ospiterà la prossima edizione del mitico rally raid dopo il trasferimento dal Sudamerica. Al volante della Toyota Hilux e navigato da Marc Coma, il due volte campione del mondo di F1 sta ottenendo risultati incoraggianti.

