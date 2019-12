UNA SERATA PER LA DKAR 2020 A poche settimane dall'inizio della storica corsa Dakar 2020, Ciapa La Moto ha organizzato una serata con uno dei piloti che ogni anno danno vita alla Dakar: Fabio Fasola. Il pilota vogherese ripercorrerà insieme ai presenti la storia della sua carriera e condividerà le sue aspettative sulla nuova edizione dell'appuntamento off-road più atteso.

DOVE, QUANDO L'appuntamento è fissato per il prossimo mercoledì 18 dicembre 2020 a partire dalle 20 nei locali di Ciapa la Moto (Motosplash), in Via Gardone 22 a Milano. L'ingresso è riservato ai soli soci: se ancora non lo siete e vi interessa partecipare, visitate la sezione dedicata sul sito di Ciapa La Moto. Il costo è di 7 euro per la tessera annuale.