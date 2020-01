TRE IN UN FAZZOLETTO La Dakar 2020 si avvia verso l'ultimo quarto di manifestazione, con la conclusione della nona tappa sulle dodici previste e il vincitore finale della categoria auto è ancora incertissimo. Nella frazione odierna, la nona di 886 km con partenza e ritorno da Wadi Al Dawasir, l'ha spuntata Henri Peterhansel, che con la sua Mini ha domato le dune e gli sterrati del deserto arabo chiudendo con un margine di appena 15 secondi sulla Toyota di Al-Attiyah. Limita i danni Carlos Sainz, che perde 6'31 e chiude quinto, salvando la vetta della classifica per una manciata di secondi.

ALONSO NELLA TOP TEN In classifica Carlos Sainz e Lucas Cruz restano al comando con la Mini del team Bahrain JCW X-Raid, ma con appena 24 secondi di margine sull'equipaggio del Toyota Gazoo Racing di Nasser Al-Attiyah e Matthieu Baumel. Il margine non è rassicurante neanche sul francese Stephane Peterhansel, leader di giornata, che con il suo copilota Paulo Fiuza seguono a 6'38. Con il nono posto di oggi a 13'03 dal vincitore, l'equipaggio di Fernando Alonso e Marc Coma varcano invece la soglia della top ten, con 3 ore e 17 minuti di ritardo dal connazionale in vetta.

ORGOGLIO CILENO La Dakar è ripartita oggi anche per le moto, dopo la pausa di un giorno seguita all'incidente mortale di Paulo Goncalves. A primeggiare è stato il il cileno Pablo Quintanilla in sella a Husqvarna che vincendo la nona tappa accorcia sulla vetta della classifica generale, precedendo di circa due minuti l'australiano Price, di meno di 3 minuti lo spagnolo Barreda e di quasi 4 minuti il leader di questa Dakar, l'americano Ricky Brabec su Honda. Brabec resta saldamente in vetta alla classifica generale con oltre 20 minuti di margine su Quintanilla e con 26 minuti abbondanti su Toby Price quando macano ancora tre tappe alla conclusione. 19° e 20° nella generale i due italiano con la Husqvarna del Solarys Racing, Jacopo Cerutti e Maurizio Gerini.

Dakar 2020, ordine d’arrivo auto tappa 9 (top-5):

Pos Equipaggio Marca Tempo 1 Peterhansel-Fuiza Mini 3h08'31'' 2 Al-Attiyah-Baumel Toyota +0'15'' 3 Seaidan-Alexy Mini +4'48'' 4 Przygonki-Gottshalk Mini +6'23'' 5 Sainz-Cruz Mini +6'31''

Pos Equipaggio Marca Tempo 1 Pablo Quintanilla Husqvarna 3h30'33'' 2 Toby Price KTM +1'54'' 3 Joan Barreda Bort Honda +2'42'' 4 Ricky Brabec Honda +3'55'' 5 Ross Branch KTM +5'30''

Dakar 2020, classifica generale auto tappa 9 (top-5):

Pos Equipaggio Marca Tempo 1 Sainz-Cruz Mini 35h11'54'' 2 Al Attiyah-Baumel Toyota +0'24'' 3 Peterhansel-Fiuza Mini +6'38'' 4 Al Rajhi-Zhiltsov Toyota +34'16'' 5 Terranova-Graue Mini +49'41''

