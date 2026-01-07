Dakar moto, tappa 4: Schareina concede il bis e affianca Brabec in vetta

Marathon: conta anche saper sopravvivere
La tappa 4 moto della Dakar 2026 è andata in scena nei dintorni di AlUla, sotto forma di anello cronometrato da 421 km, ed è valsa come prima parte della tappa Marathon che proseguirà domani. Questo significa assenza totale di assistenza meccanica al termine della speciale: i piloti devono gestire moto, pneumatici e materiali contando solo sulle proprie forze e su ciò che trasportano. In un contesto del genere, Honda ha fatto la voce grossa con Tosha Schareina, che ha conquistato la seconda vittoria consecutiva precedendo di 6 secondi il compagno di squadra Ricky Brabec. Terzo Skyler Howes a 10”, davanti a Ross Branch su Hero a 16”, mentre Daniel Sanders ha chiuso quinto a 2’37”, pagando una giornata più difensiva con la KTM.
Honda perfetta, KTM in gestione
La strategia Honda ha funzionato alla perfezione. Schareina, nonostante abbia aperto la pista per lunghi tratti, ha sfruttato al massimo il sistema degli abbuoni, accumulando 6’26” di bonus, decisivi per vincere la tappa con il tempo finale di 4h31’56”. Brabec, che ha beneficiato di 3’16” di abbuoni, ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, mentre Howes è risultato il più veloce sul tempo puro, salvo poi scivolare al terzo posto. Alle spalle del podio Honda, Branch ha confermato la solidità della Hero, mentre le KTM hanno limitato i danni: oltre a Sanders, anche Luciano Benavides ha chiuso a 3’16”, con Ignacio Cornejo subito dietro a 3’13”. Miglior italiano ancora una volta Paolo Lucci, 15° assoluto a 24’01”, risultato che gli vale anche la top-5 di tappa in Rally2.
Generale congelata, Marathon decisiva
L’effetto Marathon si riflette in una classifica generale cortissima e delicatissima. Tosha Schareina e Ricky Brabec condividono la vetta con lo stesso tempo complessivo di 16h45’40”, con lo spagnolo leader per miglior piazzamento di tappa. Daniel Sanders scende al terzo posto a 1’24”, restando pienamente in corsa, seguito dalle KTM di Edgar Canet a 11’22” e Luciano Benavides a 13’09”. Più indietro Ross Branch a 13’59” e Skyler Howes a 14’38”, entrambi penalizzati da sanzioni precedenti. Domani la seconda parte della Marathon, ancora senza assistenza e con una speciale lunga e selettiva, potrebbe essere il primo vero spartiacque di questa Dakar moto 2026.
CLASSIFICA TAPPA 4 DAKAR MOTO 2026 - AL ULA-AL ULA
|Pos.
|Pilota
|Classe
|Moto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Tosha Schareina
|GP
|Honda
|4h31'56''
|00'00''
|0
|2
|Ricky Brabec
|GP
|Honda
|4h32'02''
|00'06''
|0
|3
|Skyler Howes
|GP
|Honda
|4h32'06''
|00'10''
|0
|4
|Ross Branch
|GP
|Hero
|4h32'12''
|00'16''
|0
|5
|Daniel Sanders
|GP
|KTM
|4h34'33''
|02'37''
|0
|6
|Ignacio Cornejo
|GP
|Hero
|4h35'09''
|03'13''
|0
|7
|Luciano Benavides
|GP
|KTM
|4h35'12''
|03'16''
|0
|8
|Edgar Canet
|GP
|KTM
|4h35'45''
|03'49''
|0
|9
|Adrien Van Beveren
|GP
|Honda
|4h37'07''
|05'11''
|0
|10
|Neels Theric
|R2
|Kove
|4h42'18''
|10'22''
|0
CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 4
|Pos.
|Pilota
|Classe
|Moto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Tosha Schareina
|GP
|Honda
|16h45'40''
|00'00''
|0
|2
|Ricky Brabec
|GP
|Honda
|16h45'40''
|00'00''
|0
|3
|Daniel Sanders
|GP
|KTM
|16h47'04''
|01'24''
|0
|4
|Edgar Canet
|GP
|KTM
|16h57'02''
|11'22''
|0
|5
|Luciano Benavides
|GP
|KTM
|16h58'49''
|13'09''
|0
|6
|Ross Branch
|GP
|Hero
|16h59'39''
|13'59''
|06'00''
|7
|Skyler Howes
|GP
|Honda
|17h00'18''
|14'38''
|02'00''
|8
|Ignacio Cornejo
|GP
|Hero
|17h07'41''
|22'01''
|0
|9
|Adrien Van Beveren
|GP
|Honda
|17h13'04''
|27'24''
|0
|10
|Bradley Cox
|R2
|Sherco
|17h47'03''
|1h01'23''
|0