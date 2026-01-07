Dakar moto, tappa 4: Schareina concede il bis e affianca Brabec in vetta

Marathon: conta anche saper sopravvivere

La tappa 4 moto della Dakar 2026 è andata in scena nei dintorni di AlUla, sotto forma di anello cronometrato da 421 km, ed è valsa come prima parte della tappa Marathon che proseguirà domani. Questo significa assenza totale di assistenza meccanica al termine della speciale: i piloti devono gestire moto, pneumatici e materiali contando solo sulle proprie forze e su ciò che trasportano. In un contesto del genere, Honda ha fatto la voce grossa con Tosha Schareina, che ha conquistato la seconda vittoria consecutiva precedendo di 6 secondi il compagno di squadra Ricky Brabec. Terzo Skyler Howes a 10”, davanti a Ross Branch su Hero a 16”, mentre Daniel Sanders ha chiuso quinto a 2’37”, pagando una giornata più difensiva con la KTM.

Honda perfetta, KTM in gestione

La strategia Honda ha funzionato alla perfezione. Schareina, nonostante abbia aperto la pista per lunghi tratti, ha sfruttato al massimo il sistema degli abbuoni, accumulando 6’26” di bonus, decisivi per vincere la tappa con il tempo finale di 4h31’56”. Brabec, che ha beneficiato di 3’16” di abbuoni, ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, mentre Howes è risultato il più veloce sul tempo puro, salvo poi scivolare al terzo posto. Alle spalle del podio Honda, Branch ha confermato la solidità della Hero, mentre le KTM hanno limitato i danni: oltre a Sanders, anche Luciano Benavides ha chiuso a 3’16”, con Ignacio Cornejo subito dietro a 3’13”. Miglior italiano ancora una volta Paolo Lucci, 15° assoluto a 24’01”, risultato che gli vale anche la top-5 di tappa in Rally2.

Generale congelata, Marathon decisiva

L’effetto Marathon si riflette in una classifica generale cortissima e delicatissima. Tosha Schareina e Ricky Brabec condividono la vetta con lo stesso tempo complessivo di 16h45’40”, con lo spagnolo leader per miglior piazzamento di tappa. Daniel Sanders scende al terzo posto a 1’24”, restando pienamente in corsa, seguito dalle KTM di Edgar Canet a 11’22” e Luciano Benavides a 13’09”. Più indietro Ross Branch a 13’59” e Skyler Howes a 14’38”, entrambi penalizzati da sanzioni precedenti. Domani la seconda parte della Marathon, ancora senza assistenza e con una speciale lunga e selettiva, potrebbe essere il primo vero spartiacque di questa Dakar moto 2026.

CLASSIFICA TAPPA 4 DAKAR MOTO 2026 - AL ULA-AL ULA

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Tosha Schareina GP Honda 4h31'56'' 00'00'' 0 2 Ricky Brabec GP Honda 4h32'02'' 00'06'' 0 3 Skyler Howes GP Honda 4h32'06'' 00'10'' 0 4 Ross Branch GP Hero 4h32'12'' 00'16'' 0 5 Daniel Sanders GP KTM 4h34'33'' 02'37'' 0 6 Ignacio Cornejo GP Hero 4h35'09'' 03'13'' 0 7 Luciano Benavides GP KTM 4h35'12'' 03'16'' 0 8 Edgar Canet GP KTM 4h35'45'' 03'49'' 0 9 Adrien Van Beveren GP Honda 4h37'07'' 05'11'' 0 10 Neels Theric R2 Kove 4h42'18'' 10'22'' 0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 4

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Tosha Schareina GP Honda 16h45'40'' 00'00'' 0 2 Ricky Brabec GP Honda 16h45'40'' 00'00'' 0 3 Daniel Sanders GP KTM 16h47'04'' 01'24'' 0 4 Edgar Canet GP KTM 16h57'02'' 11'22'' 0 5 Luciano Benavides GP KTM 16h58'49'' 13'09'' 0 6 Ross Branch GP Hero 16h59'39'' 13'59'' 06'00'' 7 Skyler Howes GP Honda 17h00'18'' 14'38'' 02'00'' 8 Ignacio Cornejo GP Hero 17h07'41'' 22'01'' 0 9 Adrien Van Beveren GP Honda 17h13'04'' 27'24'' 0 10 Bradley Cox R2 Sherco 17h47'03'' 1h01'23'' 0

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/01/2026