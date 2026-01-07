Dakar 2026

Dakar moto, tappa 4: Schareina concede il bis e affianca Brabec in vetta

4 ore fa - Honda domina la prima parte della Marathon: Schareina e Brabec separati da 6 secondi

Tosha Schareina vince la tappa 4 Marathon della Dakar 2026 moto davanti a Brabec e Howes: i due Honda condividono la testa della generale

Marathon: conta anche saper sopravvivere

La tappa 4 moto della Dakar 2026 è andata in scena nei dintorni di AlUla, sotto forma di anello cronometrato da 421 km, ed è valsa come prima parte della tappa Marathon che proseguirà domani. Questo significa assenza totale di assistenza meccanica al termine della speciale: i piloti devono gestire moto, pneumatici e materiali contando solo sulle proprie forze e su ciò che trasportano. In un contesto del genere, Honda ha fatto la voce grossa con Tosha Schareina, che ha conquistato la seconda vittoria consecutiva precedendo di 6 secondi il compagno di squadra Ricky Brabec. Terzo Skyler Howes a 10”, davanti a Ross Branch su Hero a 16”, mentre Daniel Sanders ha chiuso quinto a 2’37”, pagando una giornata più difensiva con la KTM.

Honda perfetta, KTM in gestione

La strategia Honda ha funzionato alla perfezione. Schareina, nonostante abbia aperto la pista per lunghi tratti, ha sfruttato al massimo il sistema degli abbuoni, accumulando 6’26” di bonus, decisivi per vincere la tappa con il tempo finale di 4h31’56”. Brabec, che ha beneficiato di 3’16” di abbuoni, ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, mentre Howes è risultato il più veloce sul tempo puro, salvo poi scivolare al terzo posto. Alle spalle del podio Honda, Branch ha confermato la solidità della Hero, mentre le KTM hanno limitato i danni: oltre a Sanders, anche Luciano Benavides ha chiuso a 3’16”, con Ignacio Cornejo subito dietro a 3’13”. Miglior italiano ancora una volta Paolo Lucci, 15° assoluto a 24’01”, risultato che gli vale anche la top-5 di tappa in Rally2.

Generale congelata, Marathon decisiva

L’effetto Marathon si riflette in una classifica generale cortissima e delicatissima. Tosha Schareina e Ricky Brabec condividono la vetta con lo stesso tempo complessivo di 16h45’40”, con lo spagnolo leader per miglior piazzamento di tappa. Daniel Sanders scende al terzo posto a 1’24”, restando pienamente in corsa, seguito dalle KTM di Edgar Canet a 11’22” e Luciano Benavides a 13’09”. Più indietro Ross Branch a 13’59” e Skyler Howes a 14’38”, entrambi penalizzati da sanzioni precedenti. Domani la seconda parte della Marathon, ancora senza assistenza e con una speciale lunga e selettiva, potrebbe essere il primo vero spartiacque di questa Dakar moto 2026.

CLASSIFICA TAPPA 4 DAKAR MOTO 2026 - AL ULA-AL ULA

Pos.PilotaClasseMotoTempoDistaccoPenalità
1Tosha SchareinaGPHonda4h31'56''00'00''0
2Ricky BrabecGPHonda4h32'02''00'06''0
3Skyler HowesGPHonda4h32'06''00'10''0
4Ross BranchGPHero4h32'12''00'16''0
5Daniel SandersGPKTM4h34'33''02'37''0
6Ignacio CornejoGPHero4h35'09''03'13''0
7Luciano BenavidesGPKTM4h35'12''03'16''0
8Edgar CanetGPKTM4h35'45''03'49''0
9Adrien Van BeverenGPHonda4h37'07''05'11''0
10Neels ThericR2Kove4h42'18''10'22''0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 4

Pos.PilotaClasseMotoTempoDistaccoPenalità
1Tosha SchareinaGPHonda16h45'40''00'00''0
2Ricky BrabecGPHonda16h45'40''00'00''0
3Daniel SandersGPKTM16h47'04''01'24''0
4Edgar CanetGPKTM16h57'02''11'22''0
5Luciano BenavidesGPKTM16h58'49''13'09''0
6Ross BranchGPHero16h59'39''13'59''06'00''
7Skyler HowesGPHonda17h00'18''14'38''02'00''
8Ignacio CornejoGPHero17h07'41''22'01''0
9Adrien Van BeverenGPHonda17h13'04''27'24''0
10Bradley CoxR2Sherco17h47'03''1h01'23''0
