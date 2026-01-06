Dakar moto, tappa 3: Schareina precede Brabec, le Honda attaccano il leader Sanders

La Dakar moto 2026 entra nella sua fase più significativa con una terza tappa che ribalta le certezze dei primi giorni: dopo un avvio dominato dai piloti della KTM, la frazione odierna vede il riscatto della Honda, capace di imporsi con una doppietta che rilancia le ambizioni d'alta classifica e ridisegna una classifica generale ancora apertissima.

Honda torna al successo e interrompe il dominio KTM

La terza frazione, lunga 666 chilometri complessivi con 421 di prova speciale, vede imporsi Tosha Schareina, autore di una prestazione solida nonostante una caduta spettacolare che fortunatamente non ha compromesso il risultato finale.

Lo spagnolo ha chiuso la speciale in 4 ore, 26 minuti e 39 secondi, regalando alla Honda una vittoria che mancava dalla sesta tappa dell'edizione 2025 della Dakar moto. Alle sue spalle ha concluso l'americano Ricky Brabec, staccato di 2’17”, completando una doppietta tutta giapponese che rafforza la candidatura Honda nella corsa al successo finale.

Sanders difende la leadership, Canet perde tempo

Terza posizione di giornata per Daniel Sanders, che paga circa tre minuti e mezzo dal vincitore ma riesce a conservare la testa della classifica generale grazie al margine costruito nelle prime tappe. L’australiano continua a mostrarsi estremamente regolare, qualità fondamentale in una Dakar ancora lunga.

Giornata più complicata invece per Edgar Canet. Il giovane talento KTM, protagonista assoluto nei primi due giorni, chiude settimo con un ritardo vicino ai dodici minuti, scivolando fuori dal podio virtuale della generale. Davanti a lui si inseriscono Luciano Benavides, Skyler Howes e Ross Branch, tutti capaci di gestire meglio una tappa resa insidiosa dalla navigazione e dalle condizioni del fondo.

Classifica generale corta e ancora apertissima

Dopo tre tappe la classifica della Dakar moto 2026 resta estremamente compatta. Daniel Sanders guida il gruppo, ma Ricky Brabec riduce il gap a poco più di un minuto, seguito a breve distanza da Tosha Schareina. Edgar Canet scende in quarta posizione, con un ritardo di 8’46”, ma resta pienamente in corsa.

Il rally prosegue ora con la prima tappa Marathon, una delle più temute dell’intera competizione. Il percorso prevede 526 chilometri totali con 451 cronometrati, con partenza e arrivo ad Alula. L’assenza del parco assistenza costringerà i piloti a gestire in autonomia eventuali problemi tecnici, rendendo affidabilità, esperienza e lucidità fattori determinanti. Un passaggio chiave che spesso ha inciso in modo decisivo sull’esito finale della Dakar.

CLASSIFICA TAPPA 3 DAKAR MOTO 2026 - ALULA-ALULA

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Penalità 1 Tosha Schareina Honda 04h 26' 39'' — — 2 Ricky Brabec Honda 04h 28' 56'' +00h 02' 17'' — 3 Daniel Sanders KTM 04h 30' 07'' +00h 03' 28'' — 4 Luciano Benavides KTM 04h 31' 09'' +00h 04' 30'' — 5 Skyler Howes Honda 04h 31' 11'' +00h 04' 32'' — 6 Ross Branch Hero 04h 37' 17'' +00h 10' 38'' — 7 Edgar Canet KTM 04h 38' 23'' +00h 11' 44'' — 8 Adrien Van Beveren Honda 04h 39' 24'' +00h 12' 45'' — 9 Michael Docherty KTM 04h 39' 33'' +00h 12' 54'' — 10 Martim Ventura Honda 04h 42' 46'' +00h 16' 07'' —

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 3

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Penalità 1 Daniel Sanders KTM 12h 12' 31'' — — 2 Ricky Brabec Honda 12h 13' 38'' +00h 01' 07'' — 3 Tosha Schareina Honda 12h 13' 44'' +00h 01' 13'' — 4 Edgar Canet KTM 12h 21' 17'' +00h 08' 46'' — 5 Luciano Benavides KTM 12h 23' 37'' +00h 11' 06'' — 6 Skyler Howes Honda 12h 26' 12'' +00h 13' 41'' — 7 Ross Branch Hero 12h 27' 27'' +00h 14' 56'' 00h 06' 00'' 8 Adrien Van Beveren Honda 12h 35' 57'' +00h 23' 26'' — 9 Michael Docherty KTM 12h 35' 57'' +00h 23' 26'' — 10 Martim Ventura Honda 12h 39' 29'' +00h 26' 58'' —

