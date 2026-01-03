Dakar moto, prologo: il giovane Canet primo leader del raid 2026

Un prologo che fa storia

La Dakar 2026 si è aperta con il prologo di Yanbu, breve ma indicativo antipasto della maratona saudita. La prova si è sviluppata su 23 km di speciale e 73 km di trasferimento, con partenza e arrivo sulle rive del Mar Rosso, su un terreno misto fatto di sterrato, ghiaia e leggere ondulazioni. A imporsi è stato Edgar Canet, al debutto assoluto nella classe RallyGP, che in sella alla sua KTM ha firmato il miglior tempo in 11’31”, precedendo di appena 3 secondi il campione in carica Daniel Sanders e di 5 secondiRicky Brabec su Honda. Quarto Luciano Benavides (KTM), quinto Ross Branch che ha portato la Hero nella top-5. Un risultato che consegna subito a Canet il ruolo di primo leader morale del raid.

🏆 Edgar Canet becomes the youngest stage winner in Dakar history in the Bikes category.

Born in 2005, the Spanish rider claimed victory at just 20 years old!#Dakar2026#DakarInSaudipic.twitter.com/UF0DLqMQmC — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2026

Giovani davanti, big subito all’attacco

Il prologo ha mostrato fin da subito un ritmo altissimo, con i favoriti costretti a spingere per evitare posizioni scomode in vista della scelta dell’ordine di partenza della tappa 1. Dopo il primo riferimento di Štefan Svitko, Canet ha abbassato nettamente il tempo, lasciando alle spalle anche Michael Docherty, sesto assoluto e miglior Rally2. Nella top-10 hanno trovato spazio anche Tosha Schareina, Adrien Van Beveren, Skyler Howes e Martin Michek, a conferma di una classifica cortissima. Tra gli italiani, il migliore è stato Paolo Lucci, 28° su Honda a 1’29”, mentre più attardati Tommaso Montanari, Andrea Gava, Tiziano Internò, Cesare Zacchetti e Mattia Riva. Nessun ritiro di peso, ma già qualche distacco indicativo (seppur non valido per la classifica, in quanto oggi si sono decise esclusivamente le posizioni di partenza nella tappa di domani).

La tappa di domani

Domani si entra nel vivo con la tappa 1, ancora con partenza e arrivo a Yanbu, ma con ben 305 km di prova speciale, su un percorso molto più selettivo che inizierà a dare un primo volto reale alla Dakar 2026. Sabbia, navigazione e gestione del ritmo saranno subito decisive, in una corsa che promette equilibrio e colpi di scena fin dalle prime vere difficoltà.

CLASSIFICA PROLOGO DAKAR 2026 - YANBU-YANBU

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Edgar Canet GP KTM 11'31'' +00'00'' 0 2 Daniel Sanders GP KTM 11'34'' +00'03'' 0 3 Ricky Brabec GP Honda 11'36'' +00'05'' 0 4 Luciano Benavides GP KTM 11'42'' +00'11'' 0 5 Ross Branch GP Hero 11'47'' +00'16'' 0 6 Michael Docherty R2 KTM 11'50'' +00'19'' 0 7 Tosha Schareina GP Honda 11'54'' +00'23'' 0 8 Adrien Van Beveren GP Honda 11'55'' +00'24'' 0 9 Skyler Howes GP Honda 12'03'' +00'32'' 0 10 Martin Michek GP Hoto 12'15'' +00'44'' 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/01/2026