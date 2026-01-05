Dakar 2026

Dakar moto, tappa 2: Sanders vince e va in testa alla generale

Avatar di Simone Valtieri, il 05/01/26

7 ore fa - Seconda tappa da Yanbu ad AlUla: doppietta KTM e allungo di Sanders

Daniel Sanders vince la tappa 2 della Dakar 2026 tra Yanbu e AlUla davanti a Canet e Brabec: l’australiano è il nuovo leader della generale

KTM ancora imbattuta

La tappa 2 moto della Dakar 2026 ha portato i piloti da Yanbu ad AlUla, su un percorso complessivo di 504 km, di cui 400 km di prova speciale, una delle frazioni più impegnative di questo avvio di raid. A imporsi è stato Daniel Sanders, che in sella alla KTM ha centrato la sua decima vittoria di tappa alla Dakar, chiudendo con 1’35” di vantaggio sul compagno di squadra Edgar Canet. Terza posizione per Ricky Brabec su Honda, staccato di 1’46”, seguito dall’altra Honda ufficiale di Tosha Schareina, quarto a 3’34”. Un risultato che conferma la supremazia KTM, imbattuta finora tra prologo, tappa 1 e tappa 2.

Giornata selettiva, distacchi pesanti

La lunga speciale ha iniziato a fare selezione, soprattutto alle spalle dei primi. Skyler Howes ha chiuso quinto, pagando 3’15” dal vincitore, mentre gli altri protagonisti di classifica hanno accumulato ritardi significativi. Il campione del mondo in carica Ross Branch ha concluso la giornata con un distacco importante di 3'56'', mentre Luciano Benavides ha perso terreno finendo a 7 minuti dal leader di tappa. Tra gli italiani, giornata più difensiva ma senza errori pesanti, in una frazione in cui navigazione e gestione del ritmo sono state decisive quanto la velocità pura. Il migliore è stato Paolo Lucci su KTM, che ha chiuso poco oltre il 20° posto, staccato di più di 50' dal leader.

Sanders nuovo leader, domani altra tappa lunga

Grazie al successo odierno, Daniel Sanders balza al comando della classifica generale, con 30 secondi di vantaggio su Edgar Canet, che perde la leadership conquistata ieri. Ricky Brabec sale al terzo posto ma con un distacco di 2’18”, mentre Tosha Schareina scivola a 4’41” dalla vetta. Più lontani Ross Branch, ora a 7’46”, e Luciano Benavides, già a oltre 10 minuti. Domani il raid prosegue con la tappa 3, che scatterà da AlUla e metterà nuovamente alla prova piloti e mezzi su una speciale lunga e tecnica, in un contesto dove l’apertura della pista e le scelte di navigazione inizieranno a pesare sempre di più sull’economia della corsa. Da segnalare il ritiro dello spagnolo Lorenzo Santolino (Sherco), caduto dopo 313 km di percorso e impossibilitato a compiere in autonomia le riparazioni necessarie alla ripartenza.

CLASSIFICA TAPPA 2 DAKAR MOTO 2026 - YANBU-AL ULA

Pos.PilotaClasseMotoTempoDistaccoPenalità
1Daniel SandersGPKTM4'13''37+00'00''0
2Edgar CanetGPKTM4'15''12+01'35''0
3Ricky BrabecGPHonda4'15''23+01'46''0
4Skyler HowesGPHonda4'16''52+03'15''0
5Tosha SchareinaGPHonda4'17''11+03'34''0
6Martim VenturaR2Honda4'17''30+03'53''0
7Ross BranchGPHero4'17''33+03'56''0
8Michael DochertyR2KTM4'19''25+05'48''0
9Luciano BenavidesGPKTM4'20''48+07'11''0
10Adrien Van BeverenGPHonda4'22''35+08'58''0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 2

Pos.PilotaClasseMotoTempoDistaccoPenalità
1Daniel SandersGPKTM7h42'24''00'00''0
2Edgar CanetGPKTM7h42'54''00'30''0
3Ricky BrabecGPHonda7h44'42''02'18''0
4Tosha SchareinaGPHonda7h47'05''04'41''0
5Ross BranchGPHero7h50'10''07'46''06'00''
6Luciano BenavidesGPKTM7h52'28''10'04''0
7Skyler HowesGPHonda7h55'01''12'37''0
8Ignacio CornejoGPHero7h56'01''13'37''0
9Michael DochertyR2KTM7h56'24''14'00''0
10Adrien Van BeverenGPHonda7h56'33''14'09''0

VEDI ANCHE
Dakar moto 2026, tappa 1: Branch penalizzato, vittoria a Canet
Dakar moto, tappa 1: Branch penalizzato, la vittoria passa a Canet
Dakar moto 2026, prologo: miglior tempo per il "rookie" spagnolo Canet su KTM
Dakar moto, prologo: il giovane Canet primo leader del raid 2026
Dakar 2026: info, percorso e favoriti tra auto e moto
Dakar 2026 al via: le novità del percorso e i favoriti delle categorie auto e moto
Pubblicato da Simone Valtieri, 05/01/2026
Tags
motohondaktmdakarRaid DakarRicky BrabecDaniel SandersEdgar Canet
Vedi anche