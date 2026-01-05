Dakar moto, tappa 2: Sanders vince e va in testa alla generale

Daniel Sanders vince la tappa 2 della Dakar 2026 tra Yanbu e AlUla davanti a Canet e Brabec: l’australiano è il nuovo leader della generale

KTM ancora imbattuta

La tappa 2 moto della Dakar 2026 ha portato i piloti da Yanbu ad AlUla, su un percorso complessivo di 504 km, di cui 400 km di prova speciale, una delle frazioni più impegnative di questo avvio di raid. A imporsi è stato Daniel Sanders, che in sella alla KTM ha centrato la sua decima vittoria di tappa alla Dakar, chiudendo con 1’35” di vantaggio sul compagno di squadra Edgar Canet. Terza posizione per Ricky Brabec su Honda, staccato di 1’46”, seguito dall’altra Honda ufficiale di Tosha Schareina, quarto a 3’34”. Un risultato che conferma la supremazia KTM, imbattuta finora tra prologo, tappa 1 e tappa 2.

Giornata selettiva, distacchi pesanti

La lunga speciale ha iniziato a fare selezione, soprattutto alle spalle dei primi. Skyler Howes ha chiuso quinto, pagando 3’15” dal vincitore, mentre gli altri protagonisti di classifica hanno accumulato ritardi significativi. Il campione del mondo in carica Ross Branch ha concluso la giornata con un distacco importante di 3'56'', mentre Luciano Benavides ha perso terreno finendo a 7 minuti dal leader di tappa. Tra gli italiani, giornata più difensiva ma senza errori pesanti, in una frazione in cui navigazione e gestione del ritmo sono state decisive quanto la velocità pura. Il migliore è stato Paolo Lucci su KTM, che ha chiuso poco oltre il 20° posto, staccato di più di 50' dal leader.

Sanders nuovo leader, domani altra tappa lunga

Grazie al successo odierno, Daniel Sanders balza al comando della classifica generale, con 30 secondi di vantaggio su Edgar Canet, che perde la leadership conquistata ieri. Ricky Brabec sale al terzo posto ma con un distacco di 2’18”, mentre Tosha Schareina scivola a 4’41” dalla vetta. Più lontani Ross Branch, ora a 7’46”, e Luciano Benavides, già a oltre 10 minuti. Domani il raid prosegue con la tappa 3, che scatterà da AlUla e metterà nuovamente alla prova piloti e mezzi su una speciale lunga e tecnica, in un contesto dove l’apertura della pista e le scelte di navigazione inizieranno a pesare sempre di più sull’economia della corsa. Da segnalare il ritiro dello spagnolo Lorenzo Santolino (Sherco), caduto dopo 313 km di percorso e impossibilitato a compiere in autonomia le riparazioni necessarie alla ripartenza.

CLASSIFICA TAPPA 2 DAKAR MOTO 2026 - YANBU-AL ULA

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Daniel Sanders GP KTM 4'13''37 +00'00'' 0 2 Edgar Canet GP KTM 4'15''12 +01'35'' 0 3 Ricky Brabec GP Honda 4'15''23 +01'46'' 0 4 Skyler Howes GP Honda 4'16''52 +03'15'' 0 5 Tosha Schareina GP Honda 4'17''11 +03'34'' 0 6 Martim Ventura R2 Honda 4'17''30 +03'53'' 0 7 Ross Branch GP Hero 4'17''33 +03'56'' 0 8 Michael Docherty R2 KTM 4'19''25 +05'48'' 0 9 Luciano Benavides GP KTM 4'20''48 +07'11'' 0 10 Adrien Van Beveren GP Honda 4'22''35 +08'58'' 0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 2

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Daniel Sanders GP KTM 7h42'24'' 00'00'' 0 2 Edgar Canet GP KTM 7h42'54'' 00'30'' 0 3 Ricky Brabec GP Honda 7h44'42'' 02'18'' 0 4 Tosha Schareina GP Honda 7h47'05'' 04'41'' 0 5 Ross Branch GP Hero 7h50'10'' 07'46'' 06'00'' 6 Luciano Benavides GP KTM 7h52'28'' 10'04'' 0 7 Skyler Howes GP Honda 7h55'01'' 12'37'' 0 8 Ignacio Cornejo GP Hero 7h56'01'' 13'37'' 0 9 Michael Docherty R2 KTM 7h56'24'' 14'00'' 0 10 Adrien Van Beveren GP Honda 7h56'33'' 14'09'' 0

