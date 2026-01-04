Dakar moto, tappa 1: Branch penalizzato, la vittoria passa a Canet

La prima vera tappa della Dakar moto 2026 si è disputata tra Yanbu e Yanbu con un percorso totale di 518 km, di cui 305 km di prova speciale. Su un tracciato tecnico e insidioso che ha messo subito alla prova piloti e mezzi, la vittoria di giornata è andata a Edgar Canet (KTM), che ha chiuso la speciale con grande ritmo davanti al compagno di marca Daniel Sanders (KTM) attardato di poco più di un minuto. Ricky Brabec (Honda) ha completato il podio con un distacco di +1’32” dal vincitore, mentre per Ross Branch (Hero) la domenica ha avuto il sapore della beffa.

Branch perde la vittoria dopo il traguardo

La giornata ha visto fin da subito un ritmo incalzante nel cuore dei 305 km di speciale con tratti di sabbia mista a sezioni rocciose e navigazione complessa, dove Canet ha saputo impostare la sua gara con precisione. Sanders ha provato a rispondere senza riuscire a impensierire il compagno di squadra, mentre Brabec ha consolidato la sua posizione di rilievo nonostante alcune difficoltà nella parte centrale della speciale.

Dakar 2026, Edgar Canet, Showdown. Credits: KTM

Il miglior tempo di giornata era stato però realizzato da Branch, giunto al traguardo con un margine di 1’21” sul giovane spagnolo: il pilota del Botswana ha però ricevuto una penalità di ben 6 minuti per eccesso di velocità, crollando al settimo posto. Ai piedi del podio, ma con un distacco più corposo, si è piazzato Luciano Benavides (KTM).

Classifica generale e prossima tappa

Dopo il completamento della prima tappa, Edgar Canet (KTM), già vincitore del Prologo, comanda la classifica generale della Dakar Moto 2026 con 3’47” di vantaggio su Sanders: è la prima volta che uno spagnolo si trova in testa a questa graduatoria dal 2015, quando Marc Coma si aggiudicò la competizione. Terzo al momento il due volte vincitore Ricky Brabec (Honda), seguono altri protagonisti attesi come Tosha Schareina (Honda), il già citato Benavides e Ignacio Cornejo (Hero).

Domani la carovana della Dakar 2026 affronterà la seconda tappa, con partenza da Yanbu e arrivo ad AlUla, per un totale di circa 524 km, di cui 305 km di prova speciale: una frazione che si preannuncia più tecnica con dune e “river crossings” che metteranno ulteriore pressione sulla navigazione e sui tempi cronometrati. Questa sarà una tappa mista, fondamentale per capire chi potrà realmente ambire alle posizioni di vertice nella classifica della Dakar moto.

DAKAR MOTO 2026, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 1

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Penalità 1 Edgar Canet KTM 3h16’11’’ — — 2 Daniel Sanders KTM 3h17’13’’ +1’02’’ — 3 Ricky Brabec Honda 3h17’43’’ +1’32’’ — 4 Tosha Schareina Honda 3h18’00’’ +1’49’’ — 5 Luciano Benavides KTM 3h19’58’’ +3’47’’ — 6 Ignacio Cornejo Hero 3h19’59’’ +3’48’’ — 7 Ross Branch Hero 3h20’50’’ +4’39’’ 6’00’’ 8 Adrien Van Beveren Honda 3h22’03’’ +5’52’’ — 9 Michael Docherty KTM 3h25’09’’ +8’58’’ — 10 Skyler Howes Honda 3h26’06’’ +9’55’’ —

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/01/2026