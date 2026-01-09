Dakar moto, tappa 6: penalità a Sanders, Brabec vince la tappa più lunga

La Marathon più dura cambia volto

La tappa 6 moto della Dakar 2026, considerata la più impegnativa dell’intero raid, ha portato i piloti da Ha’il a Riyadh, con oltre 320 km di prova speciale inseriti in una giornata lunghissima, da quasi 1.000 km complessivi. In un contesto così estremo, Daniel Sanders aveva inizialmente firmato il miglior tempo in sella alla KTM, completando la speciale in 3h36’ e rifilando un distacco di oltre 4’30” a Ricky Brabec. Alle sue spalle, terzo tempo per Tosha Schareina, completando un podio provvisorio che sembrava consolidare il dominio KTM e la leadership dell’australiano anche in classifica generale.

La penalità ribalta l’ordine d’arrivo

Il colpo di scena è arrivato dopo il traguardo: Sanders è stato penalizzato di 6 minuti per eccesso di velocità in una zona limitata a 50 km/h, un’infrazione avvenuta nelle primissime fasi della tappa. La sanzione ha completamente riscritto la classifica di giornata, consegnando la vittoria a Ricky Brabec, al suo primo successo nella Dakar 2026, davanti al compagno di squadra Tosha Schareina, promosso secondo. Sanders è così scivolato al terzo posto di tappa, pagando una penalità più pesante del margine che aveva costruito sul campo. Un errore ammesso dallo stesso australiano, che ha spiegato di aver spinto al massimo per tutta la giornata proprio sapendo che la penalità sarebbe arrivata.

Generale riaperta, Sanders resta leader per 45 secondi

Nonostante la penalità, Daniel Sanders conserva la leadership della classifica generale, ma il margine si è drasticamente ridotto: da un vantaggio potenziale di diversi minuti a soli 45 secondi su Ricky Brabec. Luciano Benavides resta terzo, ma già staccato di oltre 10 minuti, mentre Schareina consolida la sua presenza nelle posizioni di vertice. La Dakar moto 2026 entra in una fase decisiva: i distacchi sono ora definiti, gli errori iniziano a pesare e ogni penalità può valere quanto una caduta o una rottura meccanica.

CLASSIFICA TAPPA 6 DAKAR MOTO 2026 - HAIL-RYADH

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Ricky Brabec GP Honda 3h41'33'' 00'00'' 0 2 Tosha Schareina GP Honda 3h42'47'' 01'14'' 0 3 Daniel Sanders GP KTM 3h42'50'' 01'17'' 06'00'' 4 Skyler Howes GP Honda 3h45'36'' 04'03'' 0 5 Adrien Van Beveren GP Honda 3h46'54'' 05'21'' 0 6 Luciano Benavides GP KTM 3h47'10'' 05'37'' 0 7 Michael Docherty R2 KTM 3h51'06'' 09'33'' 07'00'' 8 Toni Mulec R2 KTM 3h53'39'' 12'06'' 0 9 Ignacio Cornejo GP Hero 3h54'02'' 12'29'' 0 10 Ross Branch GP Hero 3h55'07'' 13'34'' 0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 6

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Daniel Sanders GP KTM 24h41'00'' 00'00'' 06'00'' 2 Ricky Brabec GP Honda 24h41'45'' 00'45'' 0 3 Luciano Benavides GP KTM 24h51'15'' 10'15'' 0 4 Tosha Schareina GP Honda 24h52'56'' 11'56'' 10'00'' 5 Ignacio Cornejo GP Hero 25h10'50'' 29'50'' 0 6 Skyler Howes GP Honda 25h13'03'' 32'03'' 02'00'' 7 Adrien Van Beveren GP Honda 25h37'35'' 56'35'' 0 8 Bradley Cox R2 Sherco 26h06'28'' 1h25'28'' 0 9 Preston Campbell GP Honda 26h12'04'' 1h31'04'' 0 10 Ross Branch GP Hero 26h17'10'' 1h36'10'' 06'00''

