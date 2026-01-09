Dakar 2026

Dakar moto, tappa 6: penalità a Sanders, Brabec vince la tappa più lunga

Avatar di Simone Valtieri, il 09/01/26

2 ore fa - Sanzione di sei minuti per l’australiano KTM: Honda piazza Brabec e Schareina davanti

Ricky Brabec vince la tappa 6 della Dakar 2026 moto dopo la penalità a Daniel Sanders, che resta leader per 45 secondi

La Marathon più dura cambia volto

La tappa 6 moto della Dakar 2026, considerata la più impegnativa dell’intero raid, ha portato i piloti da Ha’il a Riyadh, con oltre 320 km di prova speciale inseriti in una giornata lunghissima, da quasi 1.000 km complessivi. In un contesto così estremo, Daniel Sanders aveva inizialmente firmato il miglior tempo in sella alla KTM, completando la speciale in 3h36’ e rifilando un distacco di oltre 4’30” a Ricky Brabec. Alle sue spalle, terzo tempo per Tosha Schareina, completando un podio provvisorio che sembrava consolidare il dominio KTM e la leadership dell’australiano anche in classifica generale.

La penalità ribalta l’ordine d’arrivo

Il colpo di scena è arrivato dopo il traguardo: Sanders è stato penalizzato di 6 minuti per eccesso di velocità in una zona limitata a 50 km/h, un’infrazione avvenuta nelle primissime fasi della tappa. La sanzione ha completamente riscritto la classifica di giornata, consegnando la vittoria a Ricky Brabec, al suo primo successo nella Dakar 2026, davanti al compagno di squadra Tosha Schareina, promosso secondo. Sanders è così scivolato al terzo posto di tappa, pagando una penalità più pesante del margine che aveva costruito sul campo. Un errore ammesso dallo stesso australiano, che ha spiegato di aver spinto al massimo per tutta la giornata proprio sapendo che la penalità sarebbe arrivata.

Generale riaperta, Sanders resta leader per 45 secondi

Nonostante la penalità, Daniel Sanders conserva la leadership della classifica generale, ma il margine si è drasticamente ridotto: da un vantaggio potenziale di diversi minuti a soli 45 secondi su Ricky Brabec. Luciano Benavides resta terzo, ma già staccato di oltre 10 minuti, mentre Schareina consolida la sua presenza nelle posizioni di vertice. La Dakar moto 2026 entra in una fase decisiva: i distacchi sono ora definiti, gli errori iniziano a pesare e ogni penalità può valere quanto una caduta o una rottura meccanica.

CLASSIFICA TAPPA 6 DAKAR MOTO 2026 - HAIL-RYADH

Pos.PilotaClasseMotoTempoDistaccoPenalità
1Ricky BrabecGPHonda3h41'33''00'00''0
2Tosha SchareinaGPHonda3h42'47''01'14''0
3Daniel SandersGPKTM3h42'50''01'17''06'00''
4Skyler HowesGPHonda3h45'36''04'03''0
5Adrien Van BeverenGPHonda3h46'54''05'21''0
6Luciano BenavidesGPKTM3h47'10''05'37''0
7Michael DochertyR2KTM3h51'06''09'33''07'00''
8Toni MulecR2KTM3h53'39''12'06''0
9Ignacio CornejoGPHero3h54'02''12'29''0
10Ross BranchGPHero3h55'07''13'34''0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 6

Pos.PilotaClasseMotoTempoDistaccoPenalità
1Daniel SandersGPKTM24h41'00''00'00''06'00''
2Ricky BrabecGPHonda24h41'45''00'45''0
3Luciano BenavidesGPKTM24h51'15''10'15''0
4Tosha SchareinaGPHonda24h52'56''11'56''10'00''
5Ignacio CornejoGPHero25h10'50''29'50''0
6Skyler HowesGPHonda25h13'03''32'03''02'00''
7Adrien Van BeverenGPHonda25h37'35''56'35''0
8Bradley CoxR2Sherco26h06'28''1h25'28''0
9Preston CampbellGPHonda26h12'04''1h31'04''0
10Ross BranchGPHero26h17'10''1h36'10''06'00''

