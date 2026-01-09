Dakar moto, tappa 6: penalità a Sanders, Brabec vince la tappa più lunga

La Marathon più dura cambia volto
La tappa 6 moto della Dakar 2026, considerata la più impegnativa dell’intero raid, ha portato i piloti da Ha’il a Riyadh, con oltre 320 km di prova speciale inseriti in una giornata lunghissima, da quasi 1.000 km complessivi. In un contesto così estremo, Daniel Sanders aveva inizialmente firmato il miglior tempo in sella alla KTM, completando la speciale in 3h36’ e rifilando un distacco di oltre 4’30” a Ricky Brabec. Alle sue spalle, terzo tempo per Tosha Schareina, completando un podio provvisorio che sembrava consolidare il dominio KTM e la leadership dell’australiano anche in classifica generale.
🥵 A hard day at work #Dakar2026pic.twitter.com/Ct5AMFNBxQ— DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2026
La penalità ribalta l’ordine d’arrivo
Il colpo di scena è arrivato dopo il traguardo: Sanders è stato penalizzato di 6 minuti per eccesso di velocità in una zona limitata a 50 km/h, un’infrazione avvenuta nelle primissime fasi della tappa. La sanzione ha completamente riscritto la classifica di giornata, consegnando la vittoria a Ricky Brabec, al suo primo successo nella Dakar 2026, davanti al compagno di squadra Tosha Schareina, promosso secondo. Sanders è così scivolato al terzo posto di tappa, pagando una penalità più pesante del margine che aveva costruito sul campo. Un errore ammesso dallo stesso australiano, che ha spiegato di aver spinto al massimo per tutta la giornata proprio sapendo che la penalità sarebbe arrivata.
😎Master the dunes with style.#Dakar2026#DakarInSaudi@LBenavides77pic.twitter.com/LxFpR68P1o— DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2026
Generale riaperta, Sanders resta leader per 45 secondi
Nonostante la penalità, Daniel Sanders conserva la leadership della classifica generale, ma il margine si è drasticamente ridotto: da un vantaggio potenziale di diversi minuti a soli 45 secondi su Ricky Brabec. Luciano Benavides resta terzo, ma già staccato di oltre 10 minuti, mentre Schareina consolida la sua presenza nelle posizioni di vertice. La Dakar moto 2026 entra in una fase decisiva: i distacchi sono ora definiti, gli errori iniziano a pesare e ogni penalità può valere quanto una caduta o una rottura meccanica.
🔥 Saudi fans are fired up!#DakarInSaudipic.twitter.com/PhUvdrO1ke— DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2026
CLASSIFICA TAPPA 6 DAKAR MOTO 2026 - HAIL-RYADH
|Pos.
|Pilota
|Classe
|Moto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Ricky Brabec
|GP
|Honda
|3h41'33''
|00'00''
|0
|2
|Tosha Schareina
|GP
|Honda
|3h42'47''
|01'14''
|0
|3
|Daniel Sanders
|GP
|KTM
|3h42'50''
|01'17''
|06'00''
|4
|Skyler Howes
|GP
|Honda
|3h45'36''
|04'03''
|0
|5
|Adrien Van Beveren
|GP
|Honda
|3h46'54''
|05'21''
|0
|6
|Luciano Benavides
|GP
|KTM
|3h47'10''
|05'37''
|0
|7
|Michael Docherty
|R2
|KTM
|3h51'06''
|09'33''
|07'00''
|8
|Toni Mulec
|R2
|KTM
|3h53'39''
|12'06''
|0
|9
|Ignacio Cornejo
|GP
|Hero
|3h54'02''
|12'29''
|0
|10
|Ross Branch
|GP
|Hero
|3h55'07''
|13'34''
|0
CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 6
|Pos.
|Pilota
|Classe
|Moto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Daniel Sanders
|GP
|KTM
|24h41'00''
|00'00''
|06'00''
|2
|Ricky Brabec
|GP
|Honda
|24h41'45''
|00'45''
|0
|3
|Luciano Benavides
|GP
|KTM
|24h51'15''
|10'15''
|0
|4
|Tosha Schareina
|GP
|Honda
|24h52'56''
|11'56''
|10'00''
|5
|Ignacio Cornejo
|GP
|Hero
|25h10'50''
|29'50''
|0
|6
|Skyler Howes
|GP
|Honda
|25h13'03''
|32'03''
|02'00''
|7
|Adrien Van Beveren
|GP
|Honda
|25h37'35''
|56'35''
|0
|8
|Bradley Cox
|R2
|Sherco
|26h06'28''
|1h25'28''
|0
|9
|Preston Campbell
|GP
|Honda
|26h12'04''
|1h31'04''
|0
|10
|Ross Branch
|GP
|Hero
|26h17'10''
|1h36'10''
|06'00''