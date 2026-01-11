Dakar moto, tappa 7: Benavides concede il bis e riapre la sfida

459 km che riaccendono la corsa

Dopo il giorno di riposo a Riyadh, la Dakar 2026 è ripartita con la tappa 7 moto, una delle più impegnative della seconda settimana, con 459 km di prova speciale verso Wadi Ad Dawasir. A imporsi è stato Luciano Benavides su KTM, autore di una prova di forza costruita fin dai primissimi chilometri. L’argentino ha chiuso con il miglior tempo davanti al compagno di squadra Edgar Canet, secondo a +4’47”, mentre il primo pilota Honda è stato Adrien Van Beveren, terzo a +5’12”. Una speciale tutta a tinte KTM, che ha confermato l’ottimo stato di forma dei piloti in sella alle moto austriache in questa fase del rally.

Sanders allunga, Brabec paga l’apertura

Il risultato di giornata ha avuto un peso diretto anche sulla classifica generale. Daniel Sanders, quarto al traguardo con un ritardo di 5’35” e forte di 2’24” di abbuoni, ha consolidato la leadership. Il campione in carica guida ora con 4’25” su Ricky Brabec, decimo a +9’15” dopo una giornata complicata da “apripista”, nonostante 5’36” di bonus. Benavides, grazie alla vittoria, è rientrato prepotentemente nella corsa al titolo, portandosi a 4’40” dal leader. Più staccato Tosha Schareina, settimo di tappa e ora a 15’06” dalla vetta, frenato anche dai 10 minuti di penalità accumulati nella quinta tappa.

Rally2, Original e italiani: giornata intensa

In Rally2 continua lo show di Michael Docherty, sesto assoluto e al quinto successo di tappa, anche se fuori dai giochi per la generale dopo il ritiro nella Marathon. In classifica comanda Preston Campbell (Honda), ma Toni Mulec ha recuperato 5’30”, riducendo il distacco a 11’07”. Nella Original by Motul, vittoria di Josep Pedró, che ha rosicchiato 5’18” al leader Benjamin Melot, ora avanti di soli 2’50”. Tra gli italiani, il migliore di giornata è stato Paolo Lucci, 23° a circa 30 minuti, mentre nella generale resta davanti Tommaso Montanari, 20° con Husqvarna.

CLASSIFICA TAPPA 7 DAKAR MOTO 2026 - RYADH-WADI

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Luciano Benavides GP KTM 4h00'56'' 00'00'' 0 2 Edgar Canet GP KTM 4h05'43'' 04'47'' 0 3 Adrien Van Beveren GP Honda 4h05'53'' 04'57'' 0 4 Daniel Sanders GP KTM 4h06'31'' 05'35'' 0 5 Skyler Howes GP Honda 4h07'42'' 06'46'' 0 6 Michael Docherty R2 KTM 4h08'34'' 07'38'' 0 7 Tosha Schareina GP Honda 4h09'41'' 08'45'' 0 8 Ross Branch GP Hero 4h09'43'' 08'47'' 00'10'' 9 Ignacio Cornejo GP Hero 4h10'06'' 09'10'' 0 10 Ricky Brabec GP Honda 4h10'11'' 09'15'' 0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 7

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Daniel Sanders GP KTM 28h47'31'' 00'00'' 06'00'' 2 Ricky Brabec GP Honda 28h51'56'' 04'25'' 0 3 Luciano Benavides GP KTM 28h52'11'' 04'40'' 0 4 Tosha Schareina GP Honda 29h02'37'' 15'06'' 10'00'' 5 Skyler Howes GP Honda 29h20'45'' 33'14'' 02'00'' 6 Ignacio Cornejo GP Hero 29h20'56'' 33'25'' 0 7 Adrien Van Beveren GP Honda 29h43'28'' 55'57'' 0 8 Ross Branch GP Hero 30h26'53'' 1h39'22'' 06'10'' 9 Preston Campbell GP Honda 30h31'03'' 1h43'32'' 0 10 Toni Mulec R2 KTM 30h42'10'' 1h54'39'' 00'10''

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/01/2026