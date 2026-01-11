Dakar 2026

Dakar moto, tappa 7: Benavides concede il bis e riapre la sfida

35 minuti fa - Secondo successo per l’argentino KTM nella lunga Riyadh–Wadi Ad Dawasir, Sanders sotto pressione

Luciano Benavides vince la tappa 7 della Dakar 2026 moto davanti a Canet, mentre Sanders consolida la leadership su Brabec

459 km che riaccendono la corsa

Dopo il giorno di riposo a Riyadh, la Dakar 2026 è ripartita con la tappa 7 moto, una delle più impegnative della seconda settimana, con 459 km di prova speciale verso Wadi Ad Dawasir. A imporsi è stato Luciano Benavides su KTM, autore di una prova di forza costruita fin dai primissimi chilometri. L’argentino ha chiuso con il miglior tempo davanti al compagno di squadra Edgar Canet, secondo a +4’47”, mentre il primo pilota Honda è stato Adrien Van Beveren, terzo a +5’12”. Una speciale tutta a tinte KTM, che ha confermato l’ottimo stato di forma dei piloti in sella alle moto austriache in questa fase del rally.

Sanders allunga, Brabec paga l’apertura

Il risultato di giornata ha avuto un peso diretto anche sulla classifica generale. Daniel Sanders, quarto al traguardo con un ritardo di 5’35” e forte di 2’24” di abbuoni, ha consolidato la leadership. Il campione in carica guida ora con 4’25” su Ricky Brabec, decimo a +9’15” dopo una giornata complicata da “apripista”, nonostante 5’36” di bonus. Benavides, grazie alla vittoria, è rientrato prepotentemente nella corsa al titolo, portandosi a 4’40” dal leader. Più staccato Tosha Schareina, settimo di tappa e ora a 15’06” dalla vetta, frenato anche dai 10 minuti di penalità accumulati nella quinta tappa.

Rally2, Original e italiani: giornata intensa

In Rally2 continua lo show di Michael Docherty, sesto assoluto e al quinto successo di tappa, anche se fuori dai giochi per la generale dopo il ritiro nella Marathon. In classifica comanda Preston Campbell (Honda), ma Toni Mulec ha recuperato 5’30”, riducendo il distacco a 11’07”. Nella Original by Motul, vittoria di Josep Pedró, che ha rosicchiato 5’18” al leader Benjamin Melot, ora avanti di soli 2’50”. Tra gli italiani, il migliore di giornata è stato Paolo Lucci, 23° a circa 30 minuti, mentre nella generale resta davanti Tommaso Montanari, 20° con Husqvarna.

CLASSIFICA TAPPA 7 DAKAR MOTO 2026 - RYADH-WADI

Pos.PilotaClasseMotoTempoDistaccoPenalità
1Luciano BenavidesGPKTM4h00'56''00'00''0
2Edgar CanetGPKTM4h05'43''04'47''0
3Adrien Van BeverenGPHonda4h05'53''04'57''0
4Daniel SandersGPKTM4h06'31''05'35''0
5Skyler HowesGPHonda4h07'42''06'46''0
6Michael DochertyR2KTM4h08'34''07'38''0
7Tosha SchareinaGPHonda4h09'41''08'45''0
8Ross BranchGPHero4h09'43''08'47''00'10''
9Ignacio CornejoGPHero4h10'06''09'10''0
10Ricky BrabecGPHonda4h10'11''09'15''0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 7

Pos.PilotaClasseMotoTempoDistaccoPenalità
1Daniel SandersGPKTM28h47'31''00'00''06'00''
2Ricky BrabecGPHonda28h51'56''04'25''0
3Luciano BenavidesGPKTM28h52'11''04'40''0
4Tosha SchareinaGPHonda29h02'37''15'06''10'00''
5Skyler HowesGPHonda29h20'45''33'14''02'00''
6Ignacio CornejoGPHero29h20'56''33'25''0
7Adrien Van BeverenGPHonda29h43'28''55'57''0
8Ross BranchGPHero30h26'53''1h39'22''06'10''
9Preston CampbellGPHonda30h31'03''1h43'32''0
10Toni MulecR2KTM30h42'10''1h54'39''00'10''

