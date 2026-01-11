Dakar moto, tappa 7: Benavides concede il bis e riapre la sfida

459 km che riaccendono la corsa
Dopo il giorno di riposo a Riyadh, la Dakar 2026 è ripartita con la tappa 7 moto, una delle più impegnative della seconda settimana, con 459 km di prova speciale verso Wadi Ad Dawasir. A imporsi è stato Luciano Benavides su KTM, autore di una prova di forza costruita fin dai primissimi chilometri. L’argentino ha chiuso con il miglior tempo davanti al compagno di squadra Edgar Canet, secondo a +4’47”, mentre il primo pilota Honda è stato Adrien Van Beveren, terzo a +5’12”. Una speciale tutta a tinte KTM, che ha confermato l’ottimo stato di forma dei piloti in sella alle moto austriache in questa fase del rally.
Sanders allunga, Brabec paga l’apertura
Il risultato di giornata ha avuto un peso diretto anche sulla classifica generale. Daniel Sanders, quarto al traguardo con un ritardo di 5’35” e forte di 2’24” di abbuoni, ha consolidato la leadership. Il campione in carica guida ora con 4’25” su Ricky Brabec, decimo a +9’15” dopo una giornata complicata da “apripista”, nonostante 5’36” di bonus. Benavides, grazie alla vittoria, è rientrato prepotentemente nella corsa al titolo, portandosi a 4’40” dal leader. Più staccato Tosha Schareina, settimo di tappa e ora a 15’06” dalla vetta, frenato anche dai 10 minuti di penalità accumulati nella quinta tappa.
Rally2, Original e italiani: giornata intensa
In Rally2 continua lo show di Michael Docherty, sesto assoluto e al quinto successo di tappa, anche se fuori dai giochi per la generale dopo il ritiro nella Marathon. In classifica comanda Preston Campbell (Honda), ma Toni Mulec ha recuperato 5’30”, riducendo il distacco a 11’07”. Nella Original by Motul, vittoria di Josep Pedró, che ha rosicchiato 5’18” al leader Benjamin Melot, ora avanti di soli 2’50”. Tra gli italiani, il migliore di giornata è stato Paolo Lucci, 23° a circa 30 minuti, mentre nella generale resta davanti Tommaso Montanari, 20° con Husqvarna.
CLASSIFICA TAPPA 7 DAKAR MOTO 2026 - RYADH-WADI
|Pos.
|Pilota
|Classe
|Moto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Luciano Benavides
|GP
|KTM
|4h00'56''
|00'00''
|0
|2
|Edgar Canet
|GP
|KTM
|4h05'43''
|04'47''
|0
|3
|Adrien Van Beveren
|GP
|Honda
|4h05'53''
|04'57''
|0
|4
|Daniel Sanders
|GP
|KTM
|4h06'31''
|05'35''
|0
|5
|Skyler Howes
|GP
|Honda
|4h07'42''
|06'46''
|0
|6
|Michael Docherty
|R2
|KTM
|4h08'34''
|07'38''
|0
|7
|Tosha Schareina
|GP
|Honda
|4h09'41''
|08'45''
|0
|8
|Ross Branch
|GP
|Hero
|4h09'43''
|08'47''
|00'10''
|9
|Ignacio Cornejo
|GP
|Hero
|4h10'06''
|09'10''
|0
|10
|Ricky Brabec
|GP
|Honda
|4h10'11''
|09'15''
|0
CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 7
|Pos.
|Pilota
|Classe
|Moto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Daniel Sanders
|GP
|KTM
|28h47'31''
|00'00''
|06'00''
|2
|Ricky Brabec
|GP
|Honda
|28h51'56''
|04'25''
|0
|3
|Luciano Benavides
|GP
|KTM
|28h52'11''
|04'40''
|0
|4
|Tosha Schareina
|GP
|Honda
|29h02'37''
|15'06''
|10'00''
|5
|Skyler Howes
|GP
|Honda
|29h20'45''
|33'14''
|02'00''
|6
|Ignacio Cornejo
|GP
|Hero
|29h20'56''
|33'25''
|0
|7
|Adrien Van Beveren
|GP
|Honda
|29h43'28''
|55'57''
|0
|8
|Ross Branch
|GP
|Hero
|30h26'53''
|1h39'22''
|06'10''
|9
|Preston Campbell
|GP
|Honda
|30h31'03''
|1h43'32''
|0
|10
|Toni Mulec
|R2
|KTM
|30h42'10''
|1h54'39''
|00'10''