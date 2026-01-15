Dakar 2026

Dakar moto, tappa 11: Howes la spunta di 21” su Van Beveren, Benavides torna leader

2 ore fa - Doppietta Honda Howes-Van Beveren. Nella generale Benavides guida con 23” su Brabec

Skyler Howes firma la sua prima vittoria alla Dakar 2026, precedendo Adrien Van Beveren di 21”. Benavides torna leader della generale con 23” su Brabec

Honda davanti a tutti: Howes vince, Van Beveren sfiora

Nella tappa 11 moto della Dakar 2026, da Bisha ad Al-Henakiyah, la Honda si prende la scena con una doppietta pesantissima: Skyler Howes conquista la sua prima vittoria in questa edizione chiudendo in 3h09’02”, e precede Adrien Van Beveren di appena 21” dopo una speciale tirata fino all’ultimo metro. Alle loro spalle non mancano i colpi di scena, perché le KTM restano attaccate: Edgar Canet è terzo a +1’15”, mentre Luciano Benavides chiude quarto a +3’37”. Più staccati gli altri big: Tosha Schareina è quinto a +4’06”, Ricky Brabec sesto a +4’56”, poi Bradley Cox settimo a +8’01” (Sherco) e Ross Branch ottavo a +9’00” (Hero). Per Howes è una giornata che vale doppio: oltre al successo di tappa, mette pressione anche nella generale, dove rientra nei piani alti pur restando dietro ai primi. Solo 13° Daniel Sanders, che sta correndo nonostante la clavicola fratturata e incassa oggi altri 10' di ritardo da Howes.

Generale ribaltata: Benavides leader per 23”, Rally2 e Original si accendono

Il vero terremoto, però, arriva nella classifica generale: grazie alla tappa odierna e al fatto di aver chiuso davanti a Brabec, Benavides torna leader con un margine di 23” proprio sull’americano della Honda (44h48’48” contro 44h49’11”). Dietro, la lotta per il podio sembra più distante: Schareina è terzo a +15’16” (con +10’00” di penalità indicata), mentre Daniel Sanders scivola quarto a +23’32” (con +6’00”), e Howes risale quinto a +34’20” (con +2’00”). Nel frattempo, si muovono anche le altre classifiche: in Rally2 è stato un finale folle, con Toni Mulec vincitore di speciale per 1 secondo su Martim Ventura e 5 secondi su Michael Docherty, e soprattutto con Mulec che diventa il terzo leader di classe.

Domani la tappa 12: varietà e trappole fino a Yanbu

La tappa 12 della Dakar 2026 porterà i piloti da Al Henakiyah a Yanbu, con 409 km di trasferimento e 311 km di prova speciale, in un percorso tutt’altro che interlocutorio. Nonostante i distacchi tra i primi siano ancora relativamente contenuti, il tracciato offre numerose occasioni per rimescolare le carte: alle piste veloci si alterneranno settori più tecnici, tortuosi e stretti, con passaggi nei wadi (i letti dei fiumi asciutti) dove navigazione e scelta delle traiettorie potranno fare la differenza. Nel finale, anche piccole dune da non sottovalutare, soprattutto dopo una giornata lunga e dispendiosa. In sintesi, una tappa completa, nella quale attaccare è possibile, ma solo per chi riuscirà a mettere insieme velocità, lucidità e precisione

CLASSIFICA TAPPA 11 DAKAR MOTO 2026 - BISHA-AL HENAKIYAH

Pos.PilotaClasseMotoTempoDistaccoPenalità
1Skyler HowesGPHonda3h09'02''00'00''0
2Adrien Van BeverenGPHonda3h09'23''00'21''0
3Edgar CanetGPKTM3h10'17''01'15''0
4Luciano BenavidesGPKTM3h12'39''03'37''0
5Tosha SchareinaGPHonda3h13'08''04'06''0
6Ricky BrabecGPHonda3h13'58''04'56''0
7Bradley CoxR2Sherco3h17'03''08'01''0
8Ross BranchGPHero3h18'02''09'00''0
9Toni MulecR2KTM3h18'35''09'33''0
10Martim VenturaR2Honda3h18'36''09'34''0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 11

Pos.PilotaClasseMotoTempoDistaccoPenalità
1Luciano BenavidesGPKTM44h48'48''00'00''0
2Ricky BrabecGPHonda44h49'11''00'23''0
3Tosha SchareinaGPHonda45h04'04''15'16''10'00''
4Daniel SandersGPKTM45h12'20''23'32''06'00''
5Skyler HowesGPHonda45h23'08''34'20''02'00''
6Adrien Van BeverenGPHonda45h43'01''54'13''0
7Ignacio CornejoGPHero45h59'38''1h10'50''0
8Ross BranchGPHero47h14'44''2h25'56''06'10''
9Toni MulecR2KTM47h25'26''2h36'38''00'10''
10Preston CampbellGPHonda47h27'53''2h39'05''0

