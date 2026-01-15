Dakar moto, tappa 11: Howes la spunta di 21” su Van Beveren, Benavides torna leader

Honda davanti a tutti: Howes vince, Van Beveren sfiora

Nella tappa 11 moto della Dakar 2026, da Bisha ad Al-Henakiyah, la Honda si prende la scena con una doppietta pesantissima: Skyler Howes conquista la sua prima vittoria in questa edizione chiudendo in 3h09’02”, e precede Adrien Van Beveren di appena 21” dopo una speciale tirata fino all’ultimo metro. Alle loro spalle non mancano i colpi di scena, perché le KTM restano attaccate: Edgar Canet è terzo a +1’15”, mentre Luciano Benavides chiude quarto a +3’37”. Più staccati gli altri big: Tosha Schareina è quinto a +4’06”, Ricky Brabec sesto a +4’56”, poi Bradley Cox settimo a +8’01” (Sherco) e Ross Branch ottavo a +9’00” (Hero). Per Howes è una giornata che vale doppio: oltre al successo di tappa, mette pressione anche nella generale, dove rientra nei piani alti pur restando dietro ai primi. Solo 13° Daniel Sanders, che sta correndo nonostante la clavicola fratturata e incassa oggi altri 10' di ritardo da Howes.

Generale ribaltata: Benavides leader per 23”, Rally2 e Original si accendono

Il vero terremoto, però, arriva nella classifica generale: grazie alla tappa odierna e al fatto di aver chiuso davanti a Brabec, Benavides torna leader con un margine di 23” proprio sull’americano della Honda (44h48’48” contro 44h49’11”). Dietro, la lotta per il podio sembra più distante: Schareina è terzo a +15’16” (con +10’00” di penalità indicata), mentre Daniel Sanders scivola quarto a +23’32” (con +6’00”), e Howes risale quinto a +34’20” (con +2’00”). Nel frattempo, si muovono anche le altre classifiche: in Rally2 è stato un finale folle, con Toni Mulec vincitore di speciale per 1 secondo su Martim Ventura e 5 secondi su Michael Docherty, e soprattutto con Mulec che diventa il terzo leader di classe.

Brabec and Howes are in control. The Monster Energy Honda HRC team has its four Rally GP riders in the first four places on the stage at the moment. 🔥



Follow the race live:

👉 https://t.co/BrruP0oEtI



At km 241 Howes led by 14'' over Van Beveren, 1'12'' ahead of Brabec and 2'04''… pic.twitter.com/XygqxFCA7v — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2026

Domani la tappa 12: varietà e trappole fino a Yanbu

La tappa 12 della Dakar 2026 porterà i piloti da Al Henakiyah a Yanbu, con 409 km di trasferimento e 311 km di prova speciale, in un percorso tutt’altro che interlocutorio. Nonostante i distacchi tra i primi siano ancora relativamente contenuti, il tracciato offre numerose occasioni per rimescolare le carte: alle piste veloci si alterneranno settori più tecnici, tortuosi e stretti, con passaggi nei wadi (i letti dei fiumi asciutti) dove navigazione e scelta delle traiettorie potranno fare la differenza. Nel finale, anche piccole dune da non sottovalutare, soprattutto dopo una giornata lunga e dispendiosa. In sintesi, una tappa completa, nella quale attaccare è possibile, ma solo per chi riuscirà a mettere insieme velocità, lucidità e precisione

CLASSIFICA TAPPA 11 DAKAR MOTO 2026 - BISHA-AL HENAKIYAH

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Skyler Howes GP Honda 3h09'02'' 00'00'' 0 2 Adrien Van Beveren GP Honda 3h09'23'' 00'21'' 0 3 Edgar Canet GP KTM 3h10'17'' 01'15'' 0 4 Luciano Benavides GP KTM 3h12'39'' 03'37'' 0 5 Tosha Schareina GP Honda 3h13'08'' 04'06'' 0 6 Ricky Brabec GP Honda 3h13'58'' 04'56'' 0 7 Bradley Cox R2 Sherco 3h17'03'' 08'01'' 0 8 Ross Branch GP Hero 3h18'02'' 09'00'' 0 9 Toni Mulec R2 KTM 3h18'35'' 09'33'' 0 10 Martim Ventura R2 Honda 3h18'36'' 09'34'' 0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 11

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Luciano Benavides GP KTM 44h48'48'' 00'00'' 0 2 Ricky Brabec GP Honda 44h49'11'' 00'23'' 0 3 Tosha Schareina GP Honda 45h04'04'' 15'16'' 10'00'' 4 Daniel Sanders GP KTM 45h12'20'' 23'32'' 06'00'' 5 Skyler Howes GP Honda 45h23'08'' 34'20'' 02'00'' 6 Adrien Van Beveren GP Honda 45h43'01'' 54'13'' 0 7 Ignacio Cornejo GP Hero 45h59'38'' 1h10'50'' 0 8 Ross Branch GP Hero 47h14'44'' 2h25'56'' 06'10'' 9 Toni Mulec R2 KTM 47h25'26'' 2h36'38'' 00'10'' 10 Preston Campbell GP Honda 47h27'53'' 2h39'05'' 0

