Dakar moto, tappa 10: vince van Beveren, Sanders cade e Benavides torna al comando

Van Beveren vince con autorità, mentre in classifica generale è sfida sul filo dei secondi tra Benavides e Brabec

La decima tappa della Dakar 2026, seconda parte della Marathon iniziata ieri, ha proposto 368 chilometri di prova speciale su sabbia bianca e molto morbida, esaltando le doti di guida più che la pura navigazione. A imporsi è stato Adrien Van Beveren, autore di una prova solida e costante, chiusa in 4h15’43’’. Il francese della Honda ha preceduto Luciano Benavides (KTM), secondo a 4’04’’, e Skyler Howes (Honda), terzo a 4’51’’. Più staccato Ricky Brabec, mentre Ignacio Cornejo ha completato la top five con un ritardo di 6’34’’ dal vincitore.

Sanders cade, Benavides e Brabec in lotta

La tappa è stata segnata dalla caduta diDaniel Sanders al km 138: l’australiano, dolorante alla spalla sinistra, ha concluso la speciale con oltre 25 minuti di ritardo, uscendo dal podio della classifica generale.

Respect. A crucial moment in this year’s race as Daniel Sanders crashed on Stage 🔟 and Ricky Brabec was there by his rival’s side to assist 🤝#DakarInSaudi#Dakar2026pic.twitter.com/BQeZJOvSIj — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2026

In chiave gara, Van Beveren ha costruito il successo sfruttando al meglio i tratti di sabbia soffice, mentre Benavides ha limitato i danni rafforzando la leadership provvisoria. Brabec, quarto al traguardo, ha pagato 5’26’’, ma resta pienamente in corsa. Da segnalare il nono posto di Paolo Lucci, miglior italiano di giornata, a 14’54’’ dal vincitore con la KTM del team Rsmoto.

Generale: Benavides leader, Sanders crolla

Al termine della decima tappa, Luciano Benavides guida la classifica generale in 41h36’09’’, con Ricky Brabec secondo a soli 41 secondi. Terza posizione per Tosha Schareina, staccato di 16’24’’ ma appesantito da 10 minuti di penalità.

La caduta fa scivolare Daniel Sanders dal primo posto di ieri al quarto a 16’41’’ dalla vetta, compresi 6 minuti di penalità, compromettendo di fatto le sue ambizioni di vittoria finale.

La Dakar moto 2026 ripartirà con una tappa ancora selettiva, sempre su fondo sabbioso, che potrebbe risultare decisiva nella sfida ravvicinata tra Benavides e Brabec, con tre giorni ancora da affrontare.

CLASSIFICA TAPPA 10 DAKAR MOTO 2026 - BIVACCO WADI-BICHA

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Penalità 1 Adrien Van Beveren Honda 04h 15’ 43’’ — — 2 Luciano Benavides KTM 04h 19’ 47’’ + 00h 04’ 04’’ — 3 Skyler Howes Honda 04h 20’ 34’’ + 00h 04’ 51’’ — 4 Ricky Brabec Honda 04h 21’ 09’’ + 00h 05’ 26’’ — 5 Ignacio Cornejo Hero 04h 22’ 17’’ + 00h 06’ 34’’ — 6 Michael Docherty KTM 04h 25’ 14’’ + 00h 09’ 31’’ — 7 Toni Mulec KTM 04h 26’ 07’’ + 00h 10’ 24’’ — 8 Tosha Schareina Honda 04h 27’ 48’’ + 00h 12’ 05’’ — 9 Paolo Lucci KTM 04h 30’ 37’’ + 00h 14’ 54’’ — 10 Ross Branch Hero 04h 37’ 06’’ + 00h 21’ 23’’ —

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 10

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Penalità 1 Luciano Benavides KTM 41h 36’ 09’’ — — 2 Ricky Brabec Honda 41h 36’ 50’’ + 00h 00’ 41’’ — 3 Tosha Schareina Honda 41h 52’ 33’’ + 00h 16’ 24’’ 00h 10’ 00’’ 4 Daniel Sanders KTM 41h 52’ 50’’ + 00h 16’ 41’’ 00h 06’ 00’’ 5 Skyler Howes Honda 42h 14’ 06’’ + 00h 37’ 57’’ 00h 02’ 00’’ 6 Adrien Van Beveren Honda 42h 33’ 38’’ + 00h 57’ 29’’ — 7 Ignacio Cornejo Hero 42h 36’ 44’’ + 01h 00’ 35’’ — 8 Ross Branch Hero 43h 56’ 42’’ + 02h 20’ 33’’ 00h 06’ 10’’ 9 Preston Campbell Honda 44h 03’ 28’’ + 02h 27’ 19’’ — 10 Toni Mulec KTM 44h 06’ 51’’ + 02h 30’ 42’’ 00h 00’ 10’’

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/01/2026