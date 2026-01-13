Dakar moto, tappa 9: Schareina torna a vincere, Sanders allunga in vetta

Marathon decisiva, cambia ancora il volto della corsa

La tappa 9 moto della Dakar 2026, valida come prima parte della seconda Marathon, ha riportato la carovana da Wadi Ad Dawasir al bivacco Marathon dopo 418 km di prova speciale, rimescolando ancora una volta la classifica. La leadership di Luciano Benavides è durata appena un giorno: l’argentino della KTM ha faticato ad aprire la pista, venendo ripreso presto dagli inseguitori e chiudendo solo nono, con un ritardo di 11’58”. A prendersi la vittoria di tappa è stato invece Tosha Schareina, protagonista di una seconda parte di speciale devastante, mentre la nuova leadership è passata nelle mani di Daniel Sanders, grazie a una gestione perfetta degli abbuoni.

Schareina rinasce, Sanders capitalizza

Dopo i 10 minuti di penalità rimediati nella quinta tappa, Schareina sembrava aver perso contatto con i migliori, ma oggi lo spagnolo della Honda ha messo insieme una prova da riferimento. Recuperando uno dopo l’altro i piloti che lo precedevano, ha accumulato 3’18” di abbuoni, chiudendo con il tempo di 3h45’42” e centrando la terza vittoria di tappa in questa edizione. Alle sue spalle, Sanders ha limitato i danni con un distacco di 4’35”, ma ha incassato 4’43” di bonus, fondamentali per la generale. Più indietro Ricky Brabec, quarto al traguardo a 6’22”, penalizzato da soli 12” di abbuoni nonostante un passo superiore sul campo.

Sanders scappa, Rally2 e italiani

In classifica generale, Sanders ora guida con 6’24” su Brabec, il margine più ampio tra primo e secondo dall’inizio della Dakar. Benavides è scivolato a 7’05”, mentre Schareina, grazie al successo odierno, ha ridotto il distacco a 15’28”. Tra gli outsider spicca Michael Docherty, terzo di tappa a 4’50” e autore della sesta vittoria Rally2, davanti anche a Neels Theric (7°). La generale Rally2 è ormai nelle mani di Preston Campbell, che comanda con 17’28” su Toni Mulec. Tra gli italiani, il migliore di giornata è stato Paolo Lucci, 18° a 23’29”, mentre nella generale resta davanti Tommaso Montanari, 22° assoluto con Husqvarna.

CLASSIFICA TAPPA 9 DAKAR MOTO 2026 - WADI-WADI

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Tosha Schareina GP Honda 3h45'42'' 00'00'' 0 2 Daniel Sanders GP KTM 3h50'17'' 04'35'' 0 3 Michael Docherty R2 KTM 3h50'32'' 04'50'' 0 4 Ricky Brabec GP Honda 3h52'04'' 06'22'' 0 5 Skyler Howes GP Honda 3h53'36'' 07'54'' 0 6 Adrien Van Beveren GP Honda 3h55'52'' 10'10'' 0 7 Neels Theric R2 Kove 3h56'32'' 10'50'' 0 8 Bradley Cox R2 Sherco 3h56'52'' 11'10'' 0 9 Luciano Benavides GP KTM 3h57'32'' 11'50'' 0 10 Preston Campbell GP Honda 4h02'58'' 17'16'' 0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 9

Pos. Pilota Classe Moto Tempo Distacco Penalità 1 Daniel Sanders GP KTM 37h09'17'' 00'00'' 06'00'' 2 Ricky Brabec GP Honda 37h15'41'' 06'24'' 0 3 Luciano Benavides GP KTM 37h16'22'' 07'05'' 0 4 Tosha Schareina GP Honda 37h24'45'' 15'28'' 10'00'' 5 Skyler Howes GP Honda 37h53'32'' 44'15'' 02'00'' 6 Ignacio Cornejo GP Hero 38h14'27'' 1h05'10'' 0 7 Adrien Van Beveren GP Honda 38h17'55'' 1h08'38'' 0 8 Ross Branch GP Hero 39h19'36'' 2h10'19'' 06'10'' 9 Preston Campbell GP Honda 39h23'16'' 2h13'59'' 0 10 Toni Mulec R2 KTM 39h40'44'' 2h31'27'' 00'10''

