Dakar moto, tappa 9: Schareina torna a vincere, Sanders allunga in vetta

Marathon decisiva, cambia ancora il volto della corsa
La tappa 9 moto della Dakar 2026, valida come prima parte della seconda Marathon, ha riportato la carovana da Wadi Ad Dawasir al bivacco Marathon dopo 418 km di prova speciale, rimescolando ancora una volta la classifica. La leadership di Luciano Benavides è durata appena un giorno: l’argentino della KTM ha faticato ad aprire la pista, venendo ripreso presto dagli inseguitori e chiudendo solo nono, con un ritardo di 11’58”. A prendersi la vittoria di tappa è stato invece Tosha Schareina, protagonista di una seconda parte di speciale devastante, mentre la nuova leadership è passata nelle mani di Daniel Sanders, grazie a una gestione perfetta degli abbuoni.
Schareina rinasce, Sanders capitalizza
Dopo i 10 minuti di penalità rimediati nella quinta tappa, Schareina sembrava aver perso contatto con i migliori, ma oggi lo spagnolo della Honda ha messo insieme una prova da riferimento. Recuperando uno dopo l’altro i piloti che lo precedevano, ha accumulato 3’18” di abbuoni, chiudendo con il tempo di 3h45’42” e centrando la terza vittoria di tappa in questa edizione. Alle sue spalle, Sanders ha limitato i danni con un distacco di 4’35”, ma ha incassato 4’43” di bonus, fondamentali per la generale. Più indietro Ricky Brabec, quarto al traguardo a 6’22”, penalizzato da soli 12” di abbuoni nonostante un passo superiore sul campo.
Sanders scappa, Rally2 e italiani
In classifica generale, Sanders ora guida con 6’24” su Brabec, il margine più ampio tra primo e secondo dall’inizio della Dakar. Benavides è scivolato a 7’05”, mentre Schareina, grazie al successo odierno, ha ridotto il distacco a 15’28”. Tra gli outsider spicca Michael Docherty, terzo di tappa a 4’50” e autore della sesta vittoria Rally2, davanti anche a Neels Theric (7°). La generale Rally2 è ormai nelle mani di Preston Campbell, che comanda con 17’28” su Toni Mulec. Tra gli italiani, il migliore di giornata è stato Paolo Lucci, 18° a 23’29”, mentre nella generale resta davanti Tommaso Montanari, 22° assoluto con Husqvarna.
CLASSIFICA TAPPA 9 DAKAR MOTO 2026 - WADI-WADI
|Pos.
|Pilota
|Classe
|Moto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Tosha Schareina
|GP
|Honda
|3h45'42''
|00'00''
|0
|2
|Daniel Sanders
|GP
|KTM
|3h50'17''
|04'35''
|0
|3
|Michael Docherty
|R2
|KTM
|3h50'32''
|04'50''
|0
|4
|Ricky Brabec
|GP
|Honda
|3h52'04''
|06'22''
|0
|5
|Skyler Howes
|GP
|Honda
|3h53'36''
|07'54''
|0
|6
|Adrien Van Beveren
|GP
|Honda
|3h55'52''
|10'10''
|0
|7
|Neels Theric
|R2
|Kove
|3h56'32''
|10'50''
|0
|8
|Bradley Cox
|R2
|Sherco
|3h56'52''
|11'10''
|0
|9
|Luciano Benavides
|GP
|KTM
|3h57'32''
|11'50''
|0
|10
|Preston Campbell
|GP
|Honda
|4h02'58''
|17'16''
|0
CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 9
|Pos.
|Pilota
|Classe
|Moto
|Tempo
|Distacco
|Penalità
|1
|Daniel Sanders
|GP
|KTM
|37h09'17''
|00'00''
|06'00''
|2
|Ricky Brabec
|GP
|Honda
|37h15'41''
|06'24''
|0
|3
|Luciano Benavides
|GP
|KTM
|37h16'22''
|07'05''
|0
|4
|Tosha Schareina
|GP
|Honda
|37h24'45''
|15'28''
|10'00''
|5
|Skyler Howes
|GP
|Honda
|37h53'32''
|44'15''
|02'00''
|6
|Ignacio Cornejo
|GP
|Hero
|38h14'27''
|1h05'10''
|0
|7
|Adrien Van Beveren
|GP
|Honda
|38h17'55''
|1h08'38''
|0
|8
|Ross Branch
|GP
|Hero
|39h19'36''
|2h10'19''
|06'10''
|9
|Preston Campbell
|GP
|Honda
|39h23'16''
|2h13'59''
|0
|10
|Toni Mulec
|R2
|KTM
|39h40'44''
|2h31'27''
|00'10''