Dakar 2026

Dakar moto, tappa 9: Schareina torna a vincere, Sanders allunga in vetta

Avatar di Simone Valtieri, il 13/01/26

1 ora fa - Schareina firma la terza vittoria, ma gli abbuoni spingono Sanders verso i trionfo

Tosha Schareina vince la tappa 9 della Dakar 2026 moto, ma Daniel Sanders torna leader con 6’24” su Brabec

Marathon decisiva, cambia ancora il volto della corsa

La tappa 9 moto della Dakar 2026, valida come prima parte della seconda Marathon, ha riportato la carovana da Wadi Ad Dawasir al bivacco Marathon dopo 418 km di prova speciale, rimescolando ancora una volta la classifica. La leadership di Luciano Benavides è durata appena un giorno: l’argentino della KTM ha faticato ad aprire la pista, venendo ripreso presto dagli inseguitori e chiudendo solo nono, con un ritardo di 11’58”. A prendersi la vittoria di tappa è stato invece Tosha Schareina, protagonista di una seconda parte di speciale devastante, mentre la nuova leadership è passata nelle mani di Daniel Sanders, grazie a una gestione perfetta degli abbuoni.

Schareina rinasce, Sanders capitalizza

Dopo i 10 minuti di penalità rimediati nella quinta tappa, Schareina sembrava aver perso contatto con i migliori, ma oggi lo spagnolo della Honda ha messo insieme una prova da riferimento. Recuperando uno dopo l’altro i piloti che lo precedevano, ha accumulato 3’18” di abbuoni, chiudendo con il tempo di 3h45’42” e centrando la terza vittoria di tappa in questa edizione. Alle sue spalle, Sanders ha limitato i danni con un distacco di 4’35”, ma ha incassato 4’43” di bonus, fondamentali per la generale. Più indietro Ricky Brabec, quarto al traguardo a 6’22”, penalizzato da soli 12” di abbuoni nonostante un passo superiore sul campo.

Sanders scappa, Rally2 e italiani

In classifica generale, Sanders ora guida con 6’24” su Brabec, il margine più ampio tra primo e secondo dall’inizio della Dakar. Benavides è scivolato a 7’05”, mentre Schareina, grazie al successo odierno, ha ridotto il distacco a 15’28”. Tra gli outsider spicca Michael Docherty, terzo di tappa a 4’50” e autore della sesta vittoria Rally2, davanti anche a Neels Theric (7°). La generale Rally2 è ormai nelle mani di Preston Campbell, che comanda con 17’28” su Toni Mulec. Tra gli italiani, il migliore di giornata è stato Paolo Lucci, 18° a 23’29”, mentre nella generale resta davanti Tommaso Montanari, 22° assoluto con Husqvarna.

CLASSIFICA TAPPA 9 DAKAR MOTO 2026 - WADI-WADI

Pos.PilotaClasseMotoTempoDistaccoPenalità
1Tosha SchareinaGPHonda3h45'42''00'00''0
2Daniel SandersGPKTM3h50'17''04'35''0
3Michael DochertyR2KTM3h50'32''04'50''0
4Ricky BrabecGPHonda3h52'04''06'22''0
5Skyler HowesGPHonda3h53'36''07'54''0
6Adrien Van BeverenGPHonda3h55'52''10'10''0
7Neels ThericR2Kove3h56'32''10'50''0
8Bradley CoxR2Sherco3h56'52''11'10''0
9Luciano BenavidesGPKTM3h57'32''11'50''0
10Preston CampbellGPHonda4h02'58''17'16''0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 9

Pos.PilotaClasseMotoTempoDistaccoPenalità
1Daniel SandersGPKTM37h09'17''00'00''06'00''
2Ricky BrabecGPHonda37h15'41''06'24''0
3Luciano BenavidesGPKTM37h16'22''07'05''0
4Tosha SchareinaGPHonda37h24'45''15'28''10'00''
5Skyler HowesGPHonda37h53'32''44'15''02'00''
6Ignacio CornejoGPHero38h14'27''1h05'10''0
7Adrien Van BeverenGPHonda38h17'55''1h08'38''0
8Ross BranchGPHero39h19'36''2h10'19''06'10''
9Preston CampbellGPHonda39h23'16''2h13'59''0
10Toni MulecR2KTM39h40'44''2h31'27''00'10''

VEDI ANCHE
Dakar moto 2026, tappa 8: tappa e leadership per Benavides!
Dakar moto, tappa 8: Benavides scatenato, vince ancora e sale al comando!
Dakar moto 2026, tappa 7: Benavides domina e rientra nella lotta per il successo
Dakar moto, tappa 7: Benavides concede il bis e riapre la sfida
Dakar moto 2026, tappa 6 Sanders penalizzato, Brabec conquista la vittoria
Dakar moto, tappa 6: penalità a Sanders, Brabec vince la tappa più lunga
Pubblicato da Simone Valtieri, 13/01/2026
Tags
motohondaktmdakarRaid DakarRicky BrabecDaniel SandersLuciano BenavidesHeroTosha SchareinaDakar 2026
Vedi anche