Dakar moto, tappa 12: Brabec vince ed è a un passo dal terzo successo assoluto!

Dopo il rallentamento volontario di ieri, Brabec è riuscito nel suo piano e vede ora il successo finale a un passo

Il piano di Ricky Brabec (Honda) ha funzionato. Nella dodicesima tappa della Dakar 2026, da Al Henakiyah a Yanbu, il pilota Honda ha raccolto i frutti della scelta tattica fatta il giorno precedente, quando aveva volontariamente ceduto la leadership della classifica generale a Luciano Benavides (KTM). Una mossa studiata per partire sei minuti alle spalle del rivale, con un distacco di appena 23 secondi nella generale, e affrontare la speciale in condizioni favorevoli.

Per Benavides speranze ridotte al lumicino

La strategia ha pagato. Brabec ha conquistato la sua 13ª vittoria di tappa alla Dakar, la seconda in questa edizione, ribaltando il distacco e portando il proprio vantaggio complessivo a 3’43’’ su Benavides. Un margine che, alla vigilia dell’ultima frazione, mette l’americano in una posizione molto solida in ottica titolo, il terzo della carriera.

La rimonta dell’argentino non è però matematicamente esclusa. In passato, nel 2023, il fratello Kevin Benavides riuscì a ribaltare una situazione simile, ma con un distacco di appena 12 secondi. Questa volta Luciano scatterà con tre minuti di ritardo e avrà a disposizione soltanto 105 chilometri per recuperare, mentre Brabec potrà beneficiare dei bonus da apripista, stimati fino a 1’23’’. Uno scenario che rende l’impresa estremamente complicata per il pilota KTM.

Schareina saldo sul podio in una giornata positiva per Honda

Alle spalle del duello per la vittoria, Skyler Howes e Adrien Van Beveren (Honda) hanno aperto la pista nelle fasi iniziali, per poi lasciare spazio ai due contendenti. I due piloti Honda hanno chiuso la tappa con distacchi superiori ai 24 e ai 13 minuti, alle spalle mentre il terzo tempo è stato fatto segnare dal loro compagno di squadra Tosha Schareina che consolida il suo piazzamento sul podio assoluto.

Nonostante il rallentamento, Howes ha guadagnato una posizione nella generale, salendo al quarto posto grazie al calo di Daniel Sanders (KTM), penalizzato dai postumi dell’infortunio alla spalla. L’australiano è ora quinto, con Van Beveren sesto a circa otto minuti. Nella categoria Rally 2, Tony Mulec ha consolidato la leadership della classifica generale, incrementando il proprio vantaggio su Preston Campbell fino a 6’12’’.

Domani conclusione con una tappa tutta attorno a Yanbu di poco superiore ai 100 km: difficile immaginare ribaltoni in classifica generale, anche se Benavides ha promesso che cercherà di tenere viva la speranza di successo fino all'ultimo chilometro a disposizione.

CLASSIFICA TAPPA 12 DAKAR MOTO 2026 - AL HENAKIYAH-YANBU

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Penalità 1 Ricky Brabec Honda 03h 19' 01'' — — 2 Luciano Benavides KTM 03h 22' 44'' + 03' 43'' — 3 Tosha Schareina Honda 03h 31' 59'' + 12' 58'' — 4 Adrien Van Beveren Honda 03h 32' 08'' + 13' 07'' — 5 Michael Docherty KTM 03h 36' 12'' + 17' 11'' — 6 Toni Mulec KTM 03h 38' 02'' + 19' 01'' — 7 Ross Branch Hero 03h 41' 43'' + 22' 42'' — 8 Preston Campbell Honda 03h 41' 47'' + 22' 46'' — 9 Mason Klein Honda 03h 42' 49'' + 23' 48'' — 10 Skyler Howes Honda 03h 43' 25'' + 24' 24'' —

CLASSIFICA GENERALE DAKAR MOTO 2026 DOPO TAPPA 12

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Penalità 1 Ricky Brabec Honda 48h 08' 12'' — — 2 Luciano Benavides KTM 48h 11' 32'' + 03' 20'' — 3 Tosha Schareina Honda 48h 36' 03'' + 27' 51'' 10' 00'' 4 Skyler Howes Honda 49h 06' 33'' + 58' 21'' 02' 00'' 5 Daniel Sanders KTM 49h 06' 43'' + 58' 31'' 06' 00'' 6 Adrien Van Beveren Honda 49h 15' 09'' + 01h 06' 57'' — 7 Ignacio Cornejo Hero 49h 48' 17'' + 01h 40' 05'' — 8 Ross Branch Hero 50h 56' 27'' + 02h 48' 15'' 06' 10'' 9 Toni Mulec KTM 51h 03' 28'' + 02h 55' 16'' 00' 10'' 10 Preston Campbell Honda 51h 09' 40'' + 03h 01' 28'' —

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/01/2026