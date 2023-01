Dakar Auto, tappa 13: Loeb non si ferma più, sesta vittoria di fila!

Sesta vittoria di fila per la leggenda francese del Wrc, che segna un nuovo record assoluto per il Rally Dakar. In classifica, Al-Attiyah continua a gestire il vantaggio senza affanno

Più passano le tappe e più aumenta il rimpianto di Sebastien Loeb per ciò che poteva essere e non è stata questa Dakar 2023. Nella 13esima frazione da Shaybah a Al-Hofuf, la leggenda del rally ha infatti centrato ancora un altro successo, il sesto di fila nonché il settimo in assoluto in quest’edizione: un record, visto che nessuno prima di lui era mai riuscito nell’impresa di inanellare tutte queste vittorie consecutive. Alle sue spalle, altri due grandi protagonisti di questo raid: Nasser Al-Attiyah su Toyota e Mattias Ekstrom su Audi, staccati rispettivamente di 5’28” e 6’31”.

Dakar 2023: Sebastien Loeb e il navigatore Fabian Lurquin (Hunter) | Foto: A.S.O.

AL-ATTIYAH SENZA AFFANNO In classifica generale è proprio il pilota del Qatar a mantenere comodamente la vetta, con oltre 1 ora e 20 minuti di vantaggio sullo stesso Loeb, che ha da recriminare per aver perso troppo terreno nei primi giorni di gara. Il francese è però adesso riuscito a distanziare Lucas Moraes, staccato di oltre 14 minuti, e quindi aspetta solo la tappa conclusiva di domani per conquistare la sua seconda piazza d’onore alla Dakar.

Dakar 2023: Nasser Al-Attiyah (Toyota) | Foto: A.S.O.

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA 13a TAPPA SHAYBAH – AL-HOFUF

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME 02h 26' 17'' FABIAN LURQUIN 2 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING + 00h 05' 28'' 00h 01' 00'' MATHIEU BAUMEL 3 MATTIAS EKSTROM TEAM AUDI SPORT + 00h 06' 31'' EMIL BERGKVIST 4 ERYK GOCZAL ENERGYLANDIA RALLY TEAM + 00h 08' 56'' ORIOL MENA 5 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING + 00h 09' 27'' BRETT CUMMINGS 6 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE RACING + 00h 10' 56'' DIRK VON ZITZEWITZ 7 JAKUB PRZYGONSKI X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 11' 31'' ARMAND MONLEON 8 LUCAS MORAES OVERDRIVE RACING + 00h 12' 07'' TIMO GOTTSCHALK 9 GUERLAIN CHICHERIT GCK MOTORSPORT + 00h 12' 56'' ALEX WINOCQ 10 ROKAS BACIUSKA RED BULL CAN-AM FACTORY TEAM + 00h 13' 15'' ORIOL VIDAL MONTIJANO

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 13a TAPPA

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING 43h 48' 10'' 00h 01' 10'' MATHIEU BAUMEL 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 01h 21' 42'' 00h 04' 10'' FABIAN LURQUIN 3 LUCAS MORAES OVERDRIVE RACING + 01h 35' 50'' TIMO GOTTSCHALK 4 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING + 02h 30' 44'' 00h 04' 00'' DENNIS MURPHY 5 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING + 02h 38' 20'' 00h 20' 10'' BRETT CUMMINGS 6 MARTIN PROKOP ORLEN BENZINA TEAM + 03h 39' 13'' VIKTOR CHYTKA 7 JUAN CRUZ YACOPINI OVERDRIVE RACING + 04h 25' 42'' 00h 00' 10'' DANIEL OLIVERAS CARRERAS 8 WEI HAN HANWEI MOTORSPORT TEAM + 04h 26' 01'' 00h 01' 00'' MA LI 9 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM + 04h 28' 31'' LOIC MINAUDIER 10 SEBASTIAN HALPERN X-RAID MINI JCW TEAM + 04h 46' 26'' 00h 15' 00'' BERNARDO GRAUE

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/01/2023