Dakar Moto, tappa 12: vince Cornejo Florimo, Price nuovo leader

Vittoria per il cileno, nuovo cambio in testa alla classifica generale con l'australiano che scavalca Howes

La Dakar Moto 2023 si avvia al rush finale con l'equilibrio che continua a regnare sovrano tra i suoi principali protagonisti. Per il terzo giorno consecutivo cambia infatti il leader della classifica generale che ora risponde al nome dell'australiano Toby Price. Il pilota della KTM ha chiuso al terzo posto nella Empty Quarter Marathon-Shaybah, tappa che prevedeva 185 km cronometrati e che è stata vinta dal cileno José Ignacio Cornejo Florimo, del team Monster Energy Honda.

VINCITORE SENZA BONUS Anche la tappa odierna prevedeva dei bonus cronometrici per i primi tre piloti che transitavano sul percorso. A vincere è stato però uno degli inseguitori, Cornejo Florimo, transitato ai primi intertempi con la terza prestazione e salito al comando a partire dal km 128, una leadership mantenuta poi fino al traguardo. Alle sue spalle si è piazzato un ottimo Daniel Sanders che nelle prime fasi ha rapidamente raggiunto Luciano Benavides che oggi partiva per primo. I 3'37'' di tempo bonus guadagnato come apripista gli hanno permesso di chiudere a 49'' dal vincitore di giornata. Anche Price ha accumulato 1'18'' di bonus, chiudendo il podio di giornata davanti al connazionale, e compagno di squadra nel team KTM, Matthias Walkner. Quinto posto per un'altra KTM, quella dell'argentino Kevin Benavides che nel finale - anche per via dei bonus cronometrici - ha perso tre posizioni dopo essere sempre transitato con la seconda prestazione a tutti gli intertempi.

VEDI ANCHE

Dakar Moto 2023: Skyler Howes (Husqvarna)

BENAVIDES E HOWES LIMITANO I DANNI Guardando alla classifica generale, i due piloti che hanno occupato la prima posizione nei giorni scorsi oggi hanno limitato i danni. Detto di Benavides, che ha chiuso a 2'22'' dal vincitore, alle sue spalle ha chiuso Skyler Howes (foto sopra). L'americano ha perso poco meno di 3' da Cornejo Florimo e circa 1' da Price. L'australiano è così il nuovo leader della Dakar 2023, ma con appena 28'' sul pilota della Husqvarna. Con due tappe ancora da disputare, seppure non lunghissime per gli standard della competizione (154 e 136 km cronometrati), la volata finale è appena cominciata.

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA 12a TAPPA EMPTY QUARTER-SHAYBAH

POS. PILOTA TEAM DISTACCO 1 Jose I. Cornejo Florimo Monster Energy Honda Team 01H 57' 27'' 2 Daniel Sanders Red Bull Gasgas Factory Racing + 00' 49'' 3 Toby Price Red Bull Ktm Factory Racing + 01' 58'' 4 Matthias Walkner Red Bull Ktm Factory Racing + 02' 05'' 5 Kevin Benavides Red Bull Ktm Factory Racing + 02' 22'' 6 Skyler Howes Husqvarna Factory Racing + 02' 54'' 7 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda Team + 03' 06'' 8 Sebastian Bühler Hero Motosports Team Rally + 03' 08'' 9 Adrien Van Beveren Monster Energy Honda Team + 03' 16'' 10 Ross Branch Hero Motosports Team Rally + 03' 21''

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 12a TAPPA

POS. PILOTA TEAM DISTACCO PENALITA' 1 Toby Price Red Bull Ktm Factory Racing 40H 47' 36'' 01' 00'' 2 Skyler Howes Husqvarna Factory Racing + 00' 28'' 01' 00'' 3 Kevin Benavides Red Bull Ktm Factory Racing + 02' 40'' 03' 00'' 4 Pablo Quintanilla Monster Energy Honda Team + 14' 54'' 02' 00'' 5 Adrien Van Beveren Monster Energy Honda Team + 16' 14'' 6 Luciano Benavides Husqvarna Factory Racing + 20' 00'' 7 Daniel Sanders Red Bull Gasgas Factory Racing + 20' 03'' 04' 00'' 8 Jose I. Cornejo Florimo Monster Energy Honda Team + 23' 14'' 9 Matthias Walkner Red Bull Ktm Factory Racing + 44' 24'' 10 Mason Klein Bas World Ktm Racing Team + 54' 58'' 04' 00''

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/01/2023