Dakar Auto, tappa 12: pokerissimo di Loeb, Al-Attiyah senza problemi

L'ultima settimana della Dakar Auto 2023 sta diventando un monologo di Sebastien Loeb. Il francese è inarrestabile e nella dodicesima tappa dal deserto Empty Quarter a Shaybah ha ottenuto il quinto successo consecutivo, sesto in totale in questa edizione del rally raid. In pratica, il nove volte iridato del WRC ha vinto il 50% delle tappe fino a qui disputate e anche la sua classifica generale ha ora assunto un aspetto molto più soddisfacente dopo le difficoltà incontrate nel corso della prima settimana. Loeb è infatti salito al secondo posto, alle spalle dell'imprendibile Nasser Al-Attiyah.

Dakar 2023: Nasser Al-Attiyah (Toyota) | Foto: A.S.O.

SORRISO AUDI, SCENDE MORAES Oggi Loeb ha dominato dall'inizio alla fine, ottenendo i migliori riscontri cronometrici fin dal primo intertempo. Alle sue spalle, la piazza d'onore è stata contesa da Al-Attiyah e Mattias Ekstrom, con quest'ultimo che nel finale ha avuto la meglio regalando una piccola soddisfazione allo squadrone Audi, rimasto in gara solo con lo svedese. Poco da recriminare invece per il qatariota, la cui preoccupazione principale è arrivare al traguardo restando lontano da possibili rischi. Il pilota della Dakar conserva infatti un vantaggio decisamente rassicurante di quasi un'ora e mezza su Loeb. Come detto, il francese è salito in seconda posizione in classifica generale superando il brasiliano Lucas Moraes, giunto decimo con oltre 11' di ritardo.

Dakar Auto 2023: Mattias Ekstom (Audi)

DE VILLIERS AI PIEDI DEL PODIO Guardando alle altre posizioni nella top10, fa un altro passo in avanti l'esperto Giniel De Villiers. Il sudafricano oggi ha chiuso in nona posizione ed è ora quarto nella generale dopo aver scavalcato il connazionale Henk Lategan, rimasto fermo circa 25' nel corso dei primi chilometri. Settimo di giornata e sesto in classifica generale un altro ex protagonista del WRC, e oramai espertissimo di rally raid, il ceco Martin Prokop.

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA 12a TAPPA EMPTY QUARTER-SHAYBAH

POS. EQUIPAGGIO TEAM DISTACCO 1 Sebastien Loeb Fabian Lurquin Bahrain Raid Xtreme 01H 56' 21'' 2 Mattias Ekstrom Emil Bergkvist Team Audi Sport + 03' 19'' 3 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota Gazoo Racing + 03' 31'' 4 Guerlain Chicherit Alex Winocq Gck Motorsport + 07' 13'' 5 Jakub Przygonski Armand Monleon X-Raid Mini Jcw Team + 08' 02'' 6 Mathieu Serradori Loic Minaudier Century Racing Factory Team + 08' 59'' 7 Martin Prokop Viktor Chytka Orlen Benzina Team + 09' 58'' 8 Yazeed Al Rajhi Dirk Von Zitzewitz VEDI ANCHE Dakar Auto, tappa 11: Loeb re del deserto, Al-Attiyah controlla senza rischi Dakar 2023, il lutto: rese note le generalità della vittima, un turista torinese Dakar Auto, tappa 10: Loeb cala il poker! Al Attiyah sempre in fuga Overdrive Racing + 10' 46'' 9 Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing + 11' 34'' 10 Lucas Moraes Timo Gottschalk Overdrive Racing + 11' 38''

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 12a TAPPA

POS. EQUIPAGGIO TEAM DISTACCO PENALITA' 1 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota Gazoo Racing 41H 16' 25'' 00' 10'' 2 Sebastien Loeb Fabian Lurquin Bahrain Raid Xtreme + 01H 27' 10'' 04' 10'' 3 Lucas Moraes Timo Gottschalk Overdrive Racing + 01H 29' 11'' 4 Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing + 02H 22' 21'' 04' 00'' 5 Henk Lategan Brett Cummings Toyota Gazoo Racing + 02H 34' 21'' 20' 10'' 6 Martin Prokop Viktor Chytka Orlen Benzina Team + 03H 00' 26'' 7 Brian Baragwanath Leonard Cremer Century Racing Factory Team + 03H 34' 23'' 08' 00'' 8 Wei Han Ma Li Hanwei Motorsport Team + 04H 11' 38'' 01' 00'' 9 Mathieu Serradori Loic Minaudier Century Racing Factory Team + 04H 17' 38'' 10 Juan Cruz Yacopini Daniel Oliveras Carreras Overdrive Racing + 04H 17' 53'' 00' 10''

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/01/2023