Dakar Moto, tappa 13: tappa a Kevin Benavides, Price al comando

Manca soltanto una tappa alla fine della Dakar 2023 e tra le moto regna ancora l’incertezza assoluta. A vincere la tredicesima frazione, 154 km di speciale da Shaybah a Al-Hofuf, è stata la KTM di Kevin Benavides bravo a beffare l’Husqvarna del fratello. In realtà, a tagliare per il traguardo con il miglior tempo era stato proprio Luciano Benavides, poi retrocesso in terza posizione a causa di una penalità di un minuto. A scalare al comando è stato dunque Kevin dopo aver usufruito di una neutralizzazione del tempo per essersi fermato a soccorrere il compagno di squadra Matthias Walkner (trasportato in ospedale per accertamenti). Alle sue spalle, il sudafricano Michael Docherty (Husqvarna), staccato di 27 secondi.

Dakar 2023: Luciano Benavides (Husqvarna) | Foto: A.S.O.

VEDI ANCHE

TUTTO APERTO A una sola tappa dalla fine, quella di 136 km che si disputerà domattina tra Al-Hofuf e Dammam, la classifica generale delle due ruote è ancora tutta da decifrare. Al comando c’è la KTM di Toby Price, che difende solo 12 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Kevin Benavides. Scala invece al terzo posto l’ex leader Skyler Howes, ancora comunque in gioco con solo 1’31” da recuperare su Price. La vittoria resta un affare per questi tre, visto che Adrien Van Beveren è quarto in classifica ma con più di un quarto d’ora di ritardo. Per i verdetti finali manca pochissimo.

Dakar 2023: Toby Price (KTM) | Foto: A.S.O.

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA 13a TAPPA SHAYBAH – AL-HOFUF

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 02h 21' 47'' 2 MICHAEL DOCHERTY HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING + 00h 00' 27'' 3 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 00' 57'' 00h 01' 00'' 4 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 02' 05'' 5 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 02' 28'' 6 ROMAIN DUMONTIER TEAM DUMONTIER RACING + 00h 02' 32'' 7 SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 03' 31'' 8 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 03' 33'' 9 TOSHA SCHAREINA BAS WORLD KTM RACING TEAM + 00h 04' 06'' 10 ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY + 00h 04' 51''

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 13a TAPPA

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 43h 11' 51'' 00h 01' 00'' 2 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 00' 12'' 00h 03' 00'' 3 SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 01' 31'' 00h 01' 00'' 4 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 15' 51'' 5 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 15' 59'' 00h 02' 00'' 6 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 18' 29'' 00h 01' 00'' 7 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING + 00h 22' 34'' 00h 04' 00'' 8 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 28' 28'' 9 LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY + 01h 10' 28'' 00h 15' 00'' 10 FRANCO CAIMI HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY + 01h 30' 12'' 00h 01' 00''

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/01/2023