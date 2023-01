Dakar Moto, tappa 14: ultimo ribaltone, Kevin Benavides centra la vittoria finale

Ci aspettavamo un’ultima tappa combattuta e piena di sorprese, e la Dakar moto 2023 ha mantenuto il copione senza deluderci. A trionfare nell’ultima frazione è stato ancora una volta Kevin Benavides, che ha bissato il successo di ieri fermando i cronometri dopo i 136 km di prova speciale della Al-Hofuf – Dammam in 1h15’17”. Il motociclista argentino ha così battuto per soli 55 secondi il compagno di squadra in KTM, Toby Price. Un’inezia, ma quanto bastava per stravolgere per l’ultima volta la classifica generale.

Dakar 2023: Kevin Benavides (KTM) | Foto: A.S.O.

TRIONFO KTM Alla vigilia dell’ultima tappa, Benavides aveva infatti un ritardo di 12 secondi da Price e ha quindi centrato la vittoria finale della Dakar 2023 con un gap di 43 secondi sull’australiano, concedendo il bis rispetto all’edizione 2021 in cui aveva portato in trionfo la Honda ufficiale. Niente da fare invece per il terzo pretendente al trono, il pilota dell’Husqvarna Skyler Howes che, dopo aver guidato a lungo la classifica generale, si deve accontentare del terzo posto: lo statunitense paga un distacco di cinque minuti al traguardo finale.

Dakar 2023: Kevin Benavides e Toby Price (KTM) | Foto: A.S.O.

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA 14a TAPPA AL-HOFUF – DAMMAM

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 01h 15' 17'' 2 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 00' 55'' 3 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 03' 15'' 4 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING + 00h 03' 35'' 00h 03' 00'' 5 SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 03' 45'' 6 SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY + 00h 04' 14'' 7 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 04' 25'' 8 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 04' 51'' 9 TOSHA SCHAREINA BAS WORLD KTM RACING TEAM + 00h 05' 47'' 10 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM + 00h 06' 33''

DAKAR MOTO 2023, CLASSIFICA GENERALE FINALE DOPO 14 TAPPE

Pos Pilota Moto Distacco Penalità 1 KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 44h 27' 20'' 00h 03' 00'' 2 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING + 00h 00' 43'' 00h 01' 00'' 3 SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 05' 04'' 00h 01' 00'' 4 PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 19' 02'' 00h 02' 00'' 5 ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 20' 30'' 6 LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING + 00h 22' 42'' 00h 01' 00'' 7 DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING + 00h 25' 57'' 00h 07' 00'' 8 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM + 00h 51' 21'' 9 LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY + 01h 17' 53'' 00h 15' 00'' 10 FRANCO CAIMI HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY + 01h 38' 04'' 00h 01' 00''

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/01/2023