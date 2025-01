Dakar Moto, tappa 10: sorpresa Docherty, Sanders a un passo dal trionfo

Arriva una bella sorpresa dalla decima tappa della Dakar 2025 e riguarda il vincitore di giornata. A mettersi dietro tutti nei brevi ma impegnativi 115 km di prova speciale di oggi è stato il sudafricano Michael Docherty del team Bas World KTM Racing Team, diventando così il secondo pilota di sempre su due ruote ad aggiudicarsi una frazione della Dakar partendo dalla categoria Rally2. L'unico altro a riuscirci era stato Danilo Petrucci nel 2022, lo stesso pilota ternano vincitore in MotoGP, Superbike, Supersport e partecipante quest'anno nella categoria camion nell'equipaggio di Claudio Bellina ritiratosi nel corso della quinta tappa dopo un cappottamento.

DAKAR MOTO 2025: VITTORIA MERITATA

La vittoria di Docherty è figlia, oltre che della sua innegabile bravura, anche di un paio di altre contingenze: i big, infatti, hanno preferito risparmiarsi, ottenendo una posizione migliore di partenza per domani, ultimo vero ostacolo prima della passerella finale e, soprattutto, no rischiare, visto che le tappe ''tutte dune'' sono tra quelle più insidiose dell'intero percorso. Alla fine Docherty, un maestro su questo tipo di percorso, ha preceduto altre seconde linee di questa edizione, come il potoghese Rui Goncalves (Sherco) e l'austriaco Tobias Ebster, suo compagno di team, rispettivamente di 1'20 e di 2'21.

Nella top ten troviamo tanti piloti Rally2 o comunque fuori classifica: lo slovacco Stefan Svitko (4°), il giovanissmio spagnolo Edgar Canet (5° e praticamente già vincitore della classifica Rally2, deve solo arrivare al traguardo vista l'ora e mezza di margine su Ebster), il lituano Arunas Gelazninkas (7°), i francesi Benjamin Melot e Mathieu Doveze (8° e 9°) e lo sloveno Toni Mulec (10°). Il primo dei big è Skyler Howes, sesto con la Honda, poi troviamo il leader della generale Daniel Sanders, 11° e comunque ingrado di guadagnare qualcosina su quasi tutti i principali concorrenti: Ricky Brabec (13°), Luciano Benavides(16°), Tosha Schareina (17°) e Adrien Van Beveren (19°).

DAKAR MOTO 2025: SANDERS VEDE IL TRAGUARDO

A due tappe dalla fine, l'australiano Sanders guida la classifica generale con 16'31'' di margine sullo spagnolo Schareina, terzo il francese Van Beveren che può contare su quasi 7' di margine rispetto all'argentino Benvides per difendere il podio. 5° e 6° gli americani Brabec e Howes, con ancora qualche minima residua speranza di podio, mentre possibilità di podio pressoché svanite per il cileno ''Nacho'' Cornejo, 7° e comunque positivo alla sua 10° partecipazione alla corsa del deserto, la prima da ''Legend''. Chiudono la top ten Canet, Ebster e Svitko.

DAKAR MOTO 2025: LA TAPPA DI DOMANI

Giovedì 16 gennaio sarà il penultimo giorno di gara di questa edizione della Dakar. Le moto scatteranno per l'undicesima tappa da Shubaytah e nello stesso posto ritorneranno dopo 308 km di prova speciale e 232 km di collegamenti, per un'uscita complessiva di 540 km: sarà l'ultima possibiltà o quasi di ribaltare una classifica che sembra, invece, già ben delineata. L'ultima tappa, a meno di sorprese, dovrebbe poi essere una semplice passarella finale per i concorrenti.

DAKAR MOTO 2025: LA CLASSIFICA FINALE DELLA TAPPA 10

DAKAR MOTO 2025: CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 10

15/01/2025