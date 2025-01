Dakar Moto, tappa 8: Benavides e Van Beveren sugli scudi, Quintavilla si ritira

L'ottava tappa del raid Dakar tiene ancora aperta la classifica nella categoria moto e tutto si deciderà con le ultime quattro frazioni che, complessivamente, prevendono ancora circa 800 km di prova speciale. La vittoria di giornata è andata all'argentino Luciano Benavides su KTM, che assieme al francese Adrien Van Beveren su Honda si sono fermati lungo il percorso per soccorrere il cileno Pablo Quintanilla, costretto ad abbandonare la corsa nel deserto avendo subito un infortunio a una spalla dopo un caduta. Il centauro della Honda era settimo in classifica e nutriva ancora qualche chance di podio in questa edizione, ma è stato costretto a ritirarsi.

DAKAR MOTO 2025: SCHAREINA TERZO, GUADAGNA 4 MINUTI

A essere beffato dalla - comunque corretta - reintroduzione in classifica di Benavides e Van Beveren, è stato l'iberico Tosha Schareina, ottimo terzo di giornata che torna a rimontare sul leader della generale Daniel Sanders, recuperandogli esattamente quattro minuti e mezzo nella generale. Il centauro della Honda ha preceduto altri due compagni di team: gli americani Ricky Brabec e Skyler Howes, giunti a Riyadh con un distacco di 4 minuti, e quasi 5, dal vincitore.

🏁 Stage 8️⃣ - Bikes 🏍



Provisional top 3:

🥇Luciano Benavides

🥈Adrien Van Beveren

🥉Tosha Schareina



The time spent by Benavides and @A_Vanbeveren assisting @quintanilla102 was re-credited to the two riders. The Argentinean has therefore won the day’s special with a lead of… pic.twitter.com/sWPYQOEZUt — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2025

In sesta posizione il sudafricano Michael Docherty, che per il Bas World KTM Racing Team ha chiuso a 6'28'' dalla vetta, appena una manciata di secondi davanti al leader Sanders. Ottava piazza per la rivelazione di questa Dakar, il diciannovenne spagnolo Edgar Canet, che rafforza il suo primato nella classifica Rally2, rifilando quasi 10 minuti all'austriaco Tobias Ebster (14°) e portando il suo margine a più di mezz'ora sullo stesso. Chiudono la top ten il cileno ''Nacho'' Cornejo (Hero) e il portoghese Rui Goncalves (Sherco), mentre tra chi è caduto oggi c'è anche l'iberico Lorenzo Santolino, vincitore della terza tappa e fino a oggi nono nella generale. Rimontato in sella e riparata la moto, lo spagnolo è giunto al traguardo con circa un'ora e 25' di ritardo dal vertice, uscendo brutalmente dai giochi per un piazzamento di prestigio.

DAKAR MOTO 2025: SANDERS RESISTE IN VETTA

La lotta per la vittoria finale della Dakar 2025 è dunque ancora tutta aperta, principalmente tra due piloti che non l'hanno mai vinta: Sanders mantiene 11' abbondanti su Schareina, mentre Van Beveren rimonta anch'esso, portandosi a 21' dalla vetta. Per la lotta al podio c'è anche il vincitore di oggi Benavides, che diventa quarto superando per una manciata di secondi lo statunitense Brabec e rifilando 7 minuti all'altro americano Howes. Cornejo risale in settima piazza mentre ottavo è Canet, davanti al diretto rivale Ebster che entra in top ten dopo il ritiro di Quintanilla e la brutta giornata di Santolino. In top ten con l'ultimo posto disponibile anche lo slovacco Stefan Svitko dello Slovnaft Rally Team.

DAKAR MOTO 2025: LA TAPPA DI DOMANI

Nella giornata di martedì 14 gennaio la Dakar affronterà la nona tappa e le moto di sposteranno dalla capitale Ryiadh fino ad Haradh per uno spostamento totale di 589 km di cui 357 km di prova speciale. Delle ultime quattro tappe restanti, questa sarà la più lunga, per cui alcuni piloti dovranno osare per cercare di muovere la classifica prima che sia troppo tardi.

DAKAR MOTO 2025: LA CLASSIFICA FINALE DELLA TAPPA 8

DAKAR MOTO 2025: CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 8

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/01/2025