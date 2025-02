MV Agusta: dopo l'addio a KTM sarà Art of Mobility S.A. a prendere il controllo

Le sorti di MV Agusta tornano in mano ad Art of Mobility S.A. e a Timur Sardarov, CEO dell'Azienda

MV Agusta torna nelle mani di Art of Mobility S.A., l'Azienda controllata dalla famiglia Sardarov. Lo scorso dicembre MV Agusta aveva annunciato la separazione da KTM (trovate qui le ultime sulla Casa austriaca).

MV Agusta, forte di un 2024 di ottimi risultati, si separa ufficialmente da KTM. La situazione finanziaria di PIERER Mobility AG avrebbe potuto avere un impatto significativo sulle operazioni dell'Azienda di Schiranna. MV Agusta resta così estranea al processo di ristrutturazione finanziaria in corso a Mattighofen, proseguendo nel suo percorso. Negli ultimi 18 mesi, infatti, MV Agusta ha venduto 4.000 moto, registrando una crescita annua del 116% rispetto al 2023, con le vendite totali dello scorso anno eguagliate già a luglio. Il 2024 ha inoltre segnato il miglior anno di sempre per le vendite di ricambi, con un tasso di disponibilità del 99% per i modelli prodotti negli ultimi 7 anni. ''L'operazione – dicono in MV Agusta – punta anche a tutelare la sua preziosa rete di fornitori e concessionari, proteggendoli da eventuali scenari di incertezza finanziaria e assicurando che non subiscano alcun impatto dalla ristrutturazione di KTM, rafforzando così la stabilità di MV Agusta e il suo impegno nei confronti dei propri stakeholder''. Anche i 219 punti vendita attivi, inclusi 41 centri di assistenza, continueranno regolarmente le loro attività, mentre 20 importatori extraeuropei sono già parte della rete distributiva.

Nel 2025 da MV Agusta si aspettano di crescere fino a 270 concessionari, mentre ''I partner commerciali che hanno avuto un ruolo fondamentale nei successi del 2024 continueranno a essere elementi chiave per la crescita futura del Marchio'', affermano da Schiranna. Le operazioni di MV Agusta rimangono dunque totalmente indipendenti, con la... fornace che resta a Varese, orgogliosamente centro nevralgico di tutte le attività chiave, da sviluppo e produzione fino a vendite, marketing e servizi post-vendita. La nuova generazione di motociclette, invece, è in fase di sviluppo.

Timur Sardarov, CEO di Art of Mobility S.A.: “Questo è un momento di grande orgoglio per tutti noi di MV Agusta. Riacquisire il pieno controllo dell’azienda significa che siamo oggi più forti e concentrati che mai nel perseguire l’eccellenza. Negli ultimi due anni, l’azienda ha rafforzato significativamente i suoi processi, sistemi e la propria squadra. Questi cambiamenti strutturali sono la base dei risultati straordinari ottenuti nel 2024 e continueranno a guidare il nostro successo negli anni a venire. Ho piena fiducia nel nostro team di leadership, la cui visione, unita alla dedizione e professionalità della nostra rinnovata rete di concessionari, porterà MV Agusta a nuove vette. Il mio impegno, e quello della mia famiglia, vuole essere una forza vitale per la nostra azienda, per il territorio e per tutti i nostri partner”.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/02/2025