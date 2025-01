BMW presenta le nuove R 18 2025: uscita, versioni e prezzi

BMW Motorrad rinnova la gamma R 18 2025: dalla R 18, passando per R 18 Classic – inclusa variante Blacked Out – fino a R 18 Roctane, R 18 B e R 18 Transcontinental. Scopriamo come cambiano tutte le versioni, quando arrivano e quanto costano.

La nuova gamma BMW R 18 2025

Grande novità e protagonista della R 18 è il Big Boxer: sul model year 2025, ora omologato Euro 5+, il bicilindrico da 1.802 cc per 91 CV cresce quanto a coppia, ora a quota 163 Nm a 3.000 giri/min: da 2.000 a 4.000 giri/min, sono disponibili più di 150 Nm.

Conformità allo standard Euro 5+

Coppia massima aumentata di 5 Nm fino a 163 Nm a 3.000 giri/min

Nuovi optional e accessori Original BMW Motorrad

La BMW R 18 2025

Tra le novità più importanti della nuova BMW R 18 2025 c'è il nuovo design per i copriruota anteriore e posteriore, ma anche il cerchio posteriore da 18'' – con gomma 180/55 – in luogo del precedente, da 16''. Nuovo anche il design del cerchio, con sette doppie razze, mentre sono disponibili anche i cerchi Contrast Cut in alluminio pressofuso, lucidati e poi sigillati con finitura trasparente. La variante con cerchi a raggi da 19'' e 16'' è disponibile come optional. Sulla nuova R 18 2025 nuova è anche la configurazione della molla dell'ammortizzatore posteriore.

Anche i silenziatori sono stati rinnovati, e ora presentane una sezione trasversale circolare. mentre la sella del pilota, dotata di uno schiumato più spesso di 10 mm e con contorni di design modificati, è a detta di BMW più comoda (la sella è rimovibile e può essere sbloccata utilizzando un pulsante nascosto sotto di essa). Arrivano le luci diurne di serie e la presa di ricarica USB-C. Sulla versione ''base'' della R 18 ci sono motore argentato e scarico cromato, mentre i cerchi sono in alluminio pressofuso nero e la carrozzeria è in Blackstorm Metallic.

Nuovi parafanghi anteriori e posteriori

Ruota posteriore da 18 pollici (in precedenza 16 pollici)

Nuovo design delle ruote con sette doppi raggi

Copertura laterale con contorni più marcati

''Aspetto grezzo'' della sezione della forcella, senza classici foderi della forcella

Nuovo silenziatore posteriore con sezione trasversale circolare

Sella singola con imbottitura più spessa e contorno del design modificato

Sella removibile tramite pulsante (nascosto sotto la copertura)

Ammortizzatore con nuove tarature di molla/smorzamento per un maggiore comfort

Luce diurna e presa USB-C di serie

Nuova variante di equipaggiamento Blacked Out

BMW R 18 Classic 2025

La BMW R 18 Classic 2025 beneficia di un nuovo parafango anteriore, ripreso dalla R 18 B e abbinato a una ruota anteriore a raggi da 19'' (in precedenza da 16''). Insieme alle coperture laterali ridisegnate e ai silenziatori posteriori con sezione circolare, la R 18 Classic presenta un aspetto ancora più classico. Anche per lei, luci diurne di serie e presa USB-C per la ricarica. La BMW R 18 Classic è equipaggiata con motore argentato, scarico cromato, ruote a raggi da 19” e 16”, dettagli di rifinitura degli steli della forcella e le finiture della carrozzeria sono Blackstorm Metallic e Mineral Grey Metallic Matt.

Nuovo parafango anteriore con ruota anteriore a raggi da 19 pollici (in precedenza da16 pollici)

Copertura laterale con contorni più marcati

Luce diurna e presa USB-C di serie

Nuova variante di equipaggiamento Blacked Out

BMW R 18 Classic Aquamarine 2025

Nella variante Option 719 Aquamarine, disponibile come optional, la R 18 Classic presenta un motore argentato, il pacchetto design Aero, cerchi fusi Option 719 Icon con finitura migliorata in misura 19” e 16”, il parafango anteriore della R 18 Transcontinental, dettagli di rifinitura degli steli della forcella, un sistema di scarico cromato e la sella Option 719. La colorazione della carrozzeria è una finitura bicolore in Blue Planet Metallic/Oriental Blue Metallic.

BMW R 18 2025 Option 719 Olivine

Nella variante Option 719 Olivine la R 18 2025 ha propulsore nero, pacchetto Aero design, cerchi in lega Option 719 Icon con superficie migliorata (19”/16”), sistema di scarico cromato e sedile Option 719. La finitura della carrozzeria è Velvet Green Metallic.

La R 18 Blacket Out 2025, invece, è una variante di R 18 e la R 18 Classic caratterizzata da una particolare eleganza grazie ai dettagli in Black High Gloss e Dark Chrome. L’equipaggiamento optional delle Blacked Out include il motore nero, il Design Option Black, il sistema di scarico in Dark Chrome e altri componenti rifiniti in Black High Gloss o Dark Chrome. La BMW R 18 Blacked Out è disponibile nelle colorazioni Blackstorm Metallic, Mineral Grey Metallic Matt e nella versione bicolore Brooklyn Grey. La R 18 Classic Blacked Out, invece, nella finitura bicolore Brooklyn Grey Metallic.

Nuovi optional e accessori originali BMW Motorrad per R 18 e R 18 Classic 2025

Pacchetto Comfort con Cruise Control – solo BMW R 18 – manopole riscaldabili, Hill Start Control e tappo del serbatoio bloccabile

Ruote a raggi da 19” e 16” (solo BMW R 18).

Ruote Contrast Cut, nere (solo BMW R 18)

Finitura del cockpit in Blackstorm Metallic

Manubrio Dragbar nero

Manubrio Dragbar cromato

Poggiagambe nero

Collettore di scarico nero

Barra di protezione del motore nera

Parafanghi con ruote a raggi da 3,5 x 16” all’anteriore e 5,0 x 16” al posteriore

L'ultima arrivata nella famiglia R 18, la Roctane, aggiuntasi al listino nel 2023, si presenta col model year 2025 in una nuova colorazione Two-Tone Dragonfire Red Metallic. Tra le novità negli equipaggiamenti optional c’è il Filler Panel in tinta carrozzeria che elimina visivamente lo spazio tra le borse laterali e il parafango posteriore, gli elementi in Dark Chrome applicati alle aste dei bilancieri, il silenziatore dell’aspirazione e all’anello interno del faro. Un’altra novità è il pacchetto Comfort: include l’Hill Start Control, il tappo del serbatoio bloccabile, il sistema di controllo della pressione dei pneumatici RDC e le manopole riscaldabili.

Nuova livrea bicolore Dragonfire Red Metallic

Nuovo optional Filler Panel in tinta carrozzeria

Aste di spinta, silenziatore di aspirazione e anello interno del faro in Dark Chrome

La BMW R 18 B 2025

La nuova R 18 B, la Bagger, dispone del pulsante “Preferiti”, pulsante situato sul quadro strumenti del manubrio destro – al posto dell'interruttore della chiusura centralizzata – che permette un rapido accesso a funzioni come l’attivazione diretta del riscaldamento delle manopole, senza dover navigare nel menu. Il sistema di chiusura centralizzata può comunque essere controllato tramite la chiave radiocomando.

Nell’equipaggiamento optional Blacked Out troviamo il propulsore nero, il Design Option Black, il sistema di scarico in Dark Chrome e altri componenti rifiniti in Black High Gloss o Dark Chrome. La variante Option 719 Black Pearl, invece, include ora anche le aste dei bilancieri e il silenziatore dell’aspirazione in Dark Chrome. Tra le novità figura l’equipaggiamento opzionale Filler Panel in tinta carrozzeria e il pacchetto Comfort, che include le funzioni già disponibili come l’Hill Start Control, il tappo del serbatoio bloccabile, il sistema RDC, la chiusura centralizzata e il riscaldamento della sella.

Pulsante ''Preferiti'' per un accesso rapido

Nuova variante di equipaggiamento Blacked Out

Nuovo optional Filler Panel in tinta carrozzeria

Variante Option 719 Black Pearl, ora con aste di spinta e silenziatore di aspirazione in Dark Chrome

BMW R 18 Transcontinental 2025

La variante R 18 Transcontinental 2025 è ora disponibile nella nuova colorazione aggiuntiva Two-Tone Dragonfire Red Metallic e include, come la R 18 B 2025, il pulsante ''Preferiti'' di serie. La nuova finitura della carrozzeria prevede propulsore nero, aste dei bilancieri e silenziatore dell'aspirazione in Dark Chrome. Tra i nuovi equipaggiamenti optional figura il pacchetto Comfort, che include l'Hill Start Control, il sistema RDC, la chiusura centralizzata e il tappo del serbatoio bloccabile.

Pulsante ''Preferiti'' per un accesso rapido

Versione base ora disponibile in una nuova livrea aggiuntiva: Dragonfire Red Metallic bicolore

La livrea Dragonfire Red Metallic bicolore include esclusivamente aste di spinta e silenziatore di aspirazione in Dark Chrome

Nuovi optional e accessori Original BMW Motorrad per le nuove R 18 B e R 18 Transcontinental

Pacchetto Comfort R 18 Roctane: Hill Start Control, sistema di controllo della pressione dei pneumatici (RDC), tappo del serbatoio bloccabile e manopole riscaldabili

Pacchetto Comfort R 18 B: Hill Start Control, chiusura centralizzata e tappo del serbatoio bloccabile

Pacchetto Comfort R 18 Transcontinental: Hill Start Control, RDC, chiusura centralizzata e tappo del serbatoio bloccabile

Filler Panel in tinta carrozzeria (solo per BMW R 18 Roctane e R 18 B)

Accessori Original BMW Motorrad

Poggiagambe neri

Barra di protezione motore nera

La nuova BMW R 18 2025 attacca a 21.750 euro, seguita dalla R 18 Classic 2025 a 24.250 euro, seguono la R 18 Roctane 2025 a 26.500 euro, la R 18 B 2025 a 28.400 euro e la R 18 Transcontinental 2025 a 30.350 euro. Le nuove R 18 2025 sono disponibili presso i concessionari BMW Motorrad.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/01/2025