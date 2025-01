BMW Motorrad, 5 nuove linee di abbigliamento per il 2025: e tu che motociclista sei?

Scopri la collezione abbigliamento BMW Motorrad 2025: capi per off-road, strada, urbano e touring. Design innovativo, protezione e comfort per ogni motard

BMW Motorrad rinnova per il 2025 la collezione abbigliamento, con l'obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze di tutti i suoi clienti. E lo fa offrendo diverse linee che si sposano alla variegata gamma di moto, che spazia dalla regina R 1300 GS fino alle sportive da utilizzare in pista. Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono i nuovi capi di abbigliamento proposti ai motociclisti.

Spirit of GS: Abbigliamento per avventure su strada e fuoristrada

La linea Spirit of GS è ideale per chi vive la moto per avventurarsi su sentieri battuti e non. La giacca GS Karakum GORE-TEX, ad esempio, è un capo altamente funzionale, progettato per adattarsi a ogni condizione climatica grazie alla sua struttura a tre strati. I pantaloni GS Karakum GORE-TEX abbinati, realizzati con lo stesso materiale di alta qualità, offrono il massimo comfort e protezione. Troviamo poi la giacca GS Tatacoa, disponibile in sabbia o nero, e la versione GS Tatacoa Pro, con il suo look enduro retrò, realizzate in tessuti di alta qualità con inserti in pelle colorata.

Giacca GS Tatacoa BMW Motorrad Collezione Spirit of GS

I nuovi completi (giacca e pantaloni) GS Rallye sono dotati di protezioni NP3 EVO e una struttura in poliammide e cotone, e assicurano una protezione perfetta; la versione GORE-TEX della linea GS Rallye eleva ulteriormente il livello di sicurezza e comfort, grazie all'outsert impermeabile che garantisce protezione contro vento e intemperie. Anche i guanti GS Rallye, leggeri e traspiranti, sono progettati per offrire la massima presa e protezione, mentre la giacca GS Fleece è perfetta per i climi più freddi.

Guanti GS Rallye BMW Motorrad Collezione Spirit of GS

Never Stop Challenging: la linea per gli sportivi

La collezione Never Stop Challenging è pensata per chi cerca il massimo delle prestazioni. Gli stivali Pro Race GORE-TEX, con protezioni in plastica rigida e una tecnologia antiscivolo, sono ideali per la guida sportiva, mentre il casco M Pro Race, progettato per le competizioni, offre un’ergonomia perfetta e una sicurezza elevata grazie alla calotta in fibra di carbonio e aramide.

Casco M Pro Race BMW Motorrad Collezione Never Stop Challening

La giacca Pace Pro in pelle bovina, con protezioni su spalle e gomiti, è pensata per garantire la massima libertà di movimento senza rinunciare alla protezione. Anche i pantaloni Pace, che abbinano materiali elastici e zone stretch, permettono una vestibilità perfetta e un comfort senza pari, mentre gli outsert impermeabili garantiscono una protezione completa contro la pioggia.

Giacca Pace BMW Motorrad Collezione Never Stop Challening

Soul Fuel: stile e comfort

La linea SoulFuel è invece un invito a vivere la moto come una vera e propria passione. Il casco Grand Racer, dal design retrò, è l’ideale per chi possiede una moto BMW Heritage, offrendo un’ottima aerodinamica e una protezione superiore. Mentre per chi cerca un look ancora più elegante, il casco Bowler, disponibile nella nuova colorazione Reverb, combina uno stile vintage con una vestibilità ottimizzata e accessori esclusivi. C'è poi la giacca Mitte che unisce l'aspetto classico da camicia alla sicurezza, grazie ai protettori NP-Flex 3D.

Casco Grand Racer BMW Motorrad Collezione Soul Fuel

Lo stesso concetto di eleganza e protezione lo ritroviamo nella giacca Schwabing, che, con le sue protezioni e il design in pelle, è perfetta per un look casual e protetto. La giacca Grunewald si distingue per il suo design senza tempo, con un tessuto esterno resistente all’abrasione e la possibilità di aggiungere un paraschiena per un ulteriore livello di sicurezza. Infine i pantaloni Stachus, dal look moderno e semplice, offrono sei tasche esterne e protezioni su ginocchia e fianchi.

Giacca Donna Schwabing BMW Motorrad Collezione Soul Fuel

Plugged To Life: la collezione per il motociclista urbano

La linea Plugged To Life è ideata per i motociclisti che vogliono combinare moda e praticità anche al di fuori della moto. Il casco Sao Paulo, disponibile in nuove colorazioni come Ampere e Fuse, è un casco jet moderno ed elegante, perfetto per la città, con una visiera lunga e un parasole integrato per proteggersi dal sole.

Casco Sao Paulo BMW Motorrad Collezione Plugged To Life

Perfette per il commuting sono anche la giacca Bilbao, realizzata in un tessuto leggero e traspirante, e la giacca Naples, con il suo design sportivo e protezioni NP Flex 3D. Le sneaker Seoul GORE-TEX, con la loro membrana impermeabile e protezioni per il tallone e la caviglia, accontentano chi cerca un design elegante e una protezione efficace, sia sulla moto che durante la giornata. Così come le sneaker KnitLite che si distinguono per il loro look sportivo e la suola Vibram, che garantisce comfort e resistenza.

Scarpe Soul Gore-Tex BMW Motorrad Collezione Plugged To Life

Ride And Share: Stile Casual per i Motociclisti Touring

Per gli amanti dei lunghi viaggi, invece, BMW Motorrad propone la collezione Ride And Share. La giacca Swartberg AIR, disponibile in nero per le donne e blu scuro per gli uomini, è perfetta per l’estate grazie al suo design a blouson e alla ventilazione ottimale. La giacca Reschen GORE-TEX e i pantaloni abbinati, disponibili in nuovi colori, offrono una protezione impermeabile e traspirante per affrontare qualsiasi condizione meteo durante i viaggi più lunghi.

Giacca Swartberg Air BMW Motorrad Collezione Ride And Share

Infine, i guanti Reschen GORE-TEX, resistenti alle intemperie, e gli stivali Gavia AIR, perfetti per le temperature elevate grazie al materiale traspirante, completano un look funzionale e protettivo. Così come il casco Xomo Carbon, che con la sua calotta in fibra di carbonio offre una protezione eccellente, combinata con un comfort superiore grazie ai guanciali 3D e agli altri dettagli ergonomici.

Pubblicato da Francesco Irace, 02/01/2025