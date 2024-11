BMW Motorrad svela la nuova F 900 R 2025. Il prezzo

BMW Motorrad toglie il velo alla nuova F 900 R 2025: per lei dotazione più ricca e non solo. Ecco quanto costa la naked

BMW aggiorna per il 2025 la F 900 R (e la F 900 XR, che vi raccontiamo qui), naked sportiva non estrema, pensata per accontentare sia il motociclista esperto che i neofiti. E lo fa con piccole novità estetiche e tecniche che proiettano la moto del marchio bavarese su un gradino più alto. Andiamo a scoprire insieme nel dettaglio cosa è cambiato.

BMW F 900 R 2025 - Profilo

MOTORE La nuova BMW F 900 R è spinta dal motore bicilindrico in linea Euro5+ da 895 cc, capace di erogare una potenza di 105 CV a 8.500 giri/min e 93 Nm a 6.750 giri/min, dotato di una nuova modalità di guida standard ''Dynamic'', del Traction Control di serie e del controllo della coppia di trascinamento del motore. Il sound è stato reso ancora più gutturale dal nuovo silenziatore sportivo disponibile come accessorio originale BMW Motorrad (in collaborazione con Akrapovič), che consente anche un risparmio di peso di circa 1,2 kg.

BMW F 900 R 2025 - Tre quarti anteriore

CICLISTICA Per quanto riguarda la ciclistica, la BMW F 900 R prevede una nuova forcella telescopica a steli rovesciati da 43 mm regolabile in estensione, compressione e precarico, e un mono posteriore completamente regolabile abbinato a un forcellone a doppio braccio in alluminio. Non cambia il telaio in acciaio ''a forma di guscio'', ma arrivano nuovi cerchi in alluminio da 17 pollici più leggeri di 1,8 kg rispetto ai modelli precedenti. La sella è invece posta a 815 mm da terra, ma in opzione è possibile trovare combinazioni che assicurano un'escursione che va dai 760 agli 840 mm. Il peso in ordine di marcia è invece di 208 kg (199 a secco).

BMW F 900 R 2025 - Profilo

FRENI ED ELETTRONICA L'impianto frenante accoglie ora il sistema ABS Pro, che offre ancora più sicurezza in frenata in curva. E si avvale di un doppio disco da 320 mm davanti con pinza radiale a quattro pistoncini e un disco singolo posteriore da 265 mm con pinza a un pistoncino. Un'altra novità introdotta nella dotazione di serie è il Dynamic Brake Control (DBC), che garantisce una sicurezza ancora maggiore in frenata in situazioni difficili, impedendo l'accelerazione involontaria. Mentre in ottica risparmio di peso c'è anche una nuova batteria più leggera di 0,8 kg.

BMW F 900 R 2025 - Strumentazione

ESTETICA ED ERGONOMIA Dal punto di vista del look, la F 900 R adotta nuove modanature laterali dei fari verniciate nel colore della carrozzeria, indicatori di direzione integrati al posteriore. Cambia anche l'ergonomia, che prevede oggi una nuova posizione del manubrio e delle pedane, così da offrire una postura più sportiva al pilota.

BMW F 900 R 2025 - Frontale

COLORI E PREZZI La nuova BMW F 900 R è disponibile in tre varianti cromatiche – Snapper Rocks Blue metallizzato, Triple Black in Blackstorm metallizzato e Lightwhite con Racingblue metallizzato – con prezzi a partire da 9.650 euro.